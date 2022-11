L’Espagne ferme brièvement une partie de l’espace aérien alors que des débris de fusées chinoises survolent

L’Espagne a brièvement fermé vendredi l’espace aérien au-dessus de la région nord-est de la Catalogne et de trois autres régions alors que les restes d’une fusée chinoise devaient passer, ont annoncé vendredi les autorités d’urgence de Catalogne.

“En raison du risque associé au passage de l’objet spatial CZ-5B dans l’espace aérien espagnol, les vols ont été totalement restreints de 09h38 à 10h18 en Catalogne et dans d’autres communautés”, a indiqué le service sur son compte Twitter.

Le service de surveillance et de suivi de l’espace de l’Union européenne a déclaré que les débris rentreraient très probablement dans l’atmosphère terrestre au milieu de l’Atlantique et atterriraient probablement dans la mer, mais a également averti que le nord de l’Espagne, le Portugal et le sud de l’Italie se trouvaient également dans la trajectoire potentielle. de la fusée.

“La probabilité statistique d’un impact au sol dans les zones peuplées est faible”, a déclaré l’EUSST. “Ces prévisions sont toutefois accompagnées d’incertitudes, et une meilleure estimation ne sera possible qu’à l’approche de la rentrée.”