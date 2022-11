L’Espagne fait preuve de flexibilité alors qu’Ansu et Gavi semblent prêts pour la Coupe du monde

Peut-être qu’Alfio “Coco” Basile l’a dit le mieux. À l’approche de la Coupe du monde 2006, l’un des entraîneurs faisant ses débuts au tournoi a approché Basile, entraîneur-chef de l’Argentine à l’époque, et lui a demandé conseil. Basile a écouté puis, en guise de conseil, a posé une question à lui: si le débutant avait des matchs de pré-tournoi prévus pour son équipe. Oui, lui a-t-on dit, ce à quoi Basile a répondu : “Et tu ne peux pas les annuler ?” Après tout, raisonna-t-il, vous n’allez rien voir.

Ce n’est pas tout à fait vrai, mais il y avait un indice de cela jeudi soir lorsque l’Espagne a disputé son dernier match de préparation avant la Coupe du monde, affrontant l’équipe nationale de Jordanie à Amman avant de s’envoler pour Doha, la capitale du Qatar. Il y a eu un moment avec seulement 11 minutes à jouer et le score à 2-0 quand le commentateur d’une station de radio espagnole a dit que c’était la meilleure chose à propos du match : qu’il ne restait que 11 minutes. Il y aurait deux autres objectifs – mais il y avait quelque chose dans ce commentaire.

Au coup de sifflet final, l’Espagne avait battu la Jordanie 3-1. À ce moment-là, Rodri, généralement milieu de terrain défensif à Manchester City, jouait en défense tandis que les attaquants Marco Asensio et Dani Olmo jouaient comme milieux de terrain intérieurs. Yeremy Pino était en tête et l’attaquant Alvaro Morata était entièrement absent.

Quatre-vingt-dix minutes plus tôt, un onze de départ inattendu avait inclus Robert Sanchez dans le but, faisant sa deuxième apparition, et Aymeric Laporte à l’arrière gauche. Koke avait commencé dans la position de milieu de terrain profond; Asensio était le faux n°9 ; Pablo Sarabia et Ansu Fati ont joué de chaque côté de lui.

Le génie tactique de l’entraîneur-chef Luis Enrique associé au talent de l’Espagne en fait une équipe formidable à la Coupe du monde 2022. (Photo de KHALIL MAZRAAWI/afp/AFP via Getty Images)

Ce sont les changements les plus importants. Seulement ils n’étaient pas significatifs du tout. Le dernier match avant le coup d’envoi du tournoi est toujours ce moment où tout le monde cherche des indices, un aperçu de la façon dont ça va se passer ; dans quel état se trouve l’équipe, quels joueurs ont l’air les plus en forme, les plus frais et les plus en forme ; qui est susceptible de commencer et qui émerge comme une inclusion auparavant inattendue.

L’entraîneur-chef Luis Enrique est souvent difficile à deviner, ses alignements contiennent souvent une surprise, alors dans la perspective de la rencontre avec le Costa Rica, le match d’ouverture de l’Espagne au Qatar, ce match amical était censé être utile. C’est du moins la théorie.

Après le match, Enrique a dit quelque chose de surprenant. “C’est la première fois de ma carrière d’entraîneur que je ne fais pas partie de l’alignement”, a-t-il révélé. Bien qu’il ait légèrement reculé de cette déclaration un peu plus tard, insistant sur le fait qu’en fait, bien sûr, il avait décidé qui jouait et où, ce que l’entraîneur espagnol a expliqué, c’est qu’il avait littéralement demandé aux joueurs combien de minutes ils avaient besoin pour être prêts pour le match d’ouverture. contre le Costa Rica. “Je l’ai juste coordonné pour qu’ils puissent avoir les minutes dont ils avaient besoin”, a-t-il admis. “La seule chose que j’exigeais d’eux, c’est qu’une fois qu’ils étaient là-bas, ils concourent.”

Ce n’était pas si simple, cependant. Enrique a expliqué que le capitaine espagnol Sergio Busquets et Pedri, 19 ans, avaient demandé à jouer mais n’avaient pas obtenu une seule minute, et que Rodri se retrouvant en défense ne signifiait pas qu’il allait jouer là-bas – quelque chose que l’entraîneur-chef souligné en mentionnant Asensio et Olmo au milieu de terrain qui, a-t-il insisté, n’est pas leur place. Il a également mentionné que Ferran Torres ne partait pas ne signifiait pas qu’il ne commencerait pas, que l’inclusion de Carlos Soler au milieu de terrain n’était pas définie, et que l’absence de Busquets ne signifiait pas … en fait, cela signifiait probablement quelque chose. .

Au vu de son absence, ainsi que de celles de Pedri, Morata et du gardien Unai Simon, il ne semble pas très difficile de suggérer qu’ils étaient assis en tant que protection, signe qu’ils commenceront contre le Costa Rica. La place de Laporte à l’arrière gauche s’expliquait malheureusement par un besoin temporaire: le lendemain, il serait confirmé que Jose Luis Gaya avait été expulsé de l’équipe, ce qui rendait encore plus opportun de ne pas risquer Jordi Alba dans un match amical où, comme l’a dit le manager par la suite, l’une des bonnes choses était que “personne ne s’est blessé” (le joueur de Barcelone de 19 ans, Alejandro Balde, a été appelé pour remplacer Gaya dans l’équipe). Laporte s’alignera au milieu de la défense, probablement comme partant.

Et il aurait pu y avoir quelques éléments qui pointaient vers des décisions entrantes ou résolvaient des doutes, même dans le contexte d’un jeu comme celui-ci. Ce n’est pas toujours positif – il y a eu un moment d’hésitation du défenseur Pau Torres qui a presque permis à Jordan de marquer tôt, ce qui n’aurait peut-être pas eu d’importance si ce n’était pas un thème récurrent – ​​et il y avait peu de choses vraiment exceptionnelles.

Pourtant, il y avait aussi de bonnes choses. L’un d’entre eux pourrait être Asensio, encore un autre de ces joueurs où Enrique a bien fait les choses, malgré ce que tout le monde a dit. Choisi cet été alors qu’il n’a pas beaucoup joué pour le Real Madrid, Asensio a été une demi-surprise dans l’équipe finale, l’entraîneur insistant sur le fait qu’il le considère comme un faux n ° 9 autant ou plus qu’un attaquant, ce qui aide à expliquer. l’absence de Borja Iglesias ou même de tout attaquant réel autre que Morata.

Ici, dans un match par ailleurs en grande partie banal, l’entraîneur a déclaré qu’Asensio était “superbe, d’un niveau différent”. Enrique a également expliqué comment il a tenté de limiter ses déplacements pour en faire un n°9 un peu moins faux, ce processus s’accélérant à Amman.

Asensio n’a pas vraiment marqué. Tous les trois qui l’ont fait – Ansu Fati, Gavi, Nico Williams – sont nés au 21e siècle, faisant partie de la nouvelle garde de joueurs. L’entraîneur a déclaré que ce n’était pas significatif – “peut-être que les buteurs seront les trois plus âgés”, a-t-il noté – mais cela semblait important. Avec les jeunes joueurs, qui arrivent tous à leur première Coupe du monde, il y a toujours un sentiment accru qu’un cas est fait, un élan, et tous sont des joueurs qui pourraient commencer. Peut-être maintenant plus qu’avant cet amical.

Gavi, 18 ans, semblait susceptible de commencer de toute façon – personne ne dirige la presse comme lui, et Enrique n’a pas tardé à souligner le footballeur qui se cache sous ce qui saute aux yeux – mais c’était une autre démonstration à laquelle il recule personne, qu’il n’est pas intimidé par l’équipe senior.

Ansu Fati est un joueur dangereux pour les adversaires lorsqu’il est en forme et sans blessure. KHALIL MAZRAAWI/AFP/AFP via Getty Images

Pendant ce temps, Williams et Ansu occupent des rôles offensifs où les partants ne sont pas si évidents – Ferran ? Sarabie ? Olmo ? – et bien que les deux doutent même de leur inclusion dans l’équipe, il y a eu des éclairs qui ont montré pourquoi ils sont ici, comment ils peuvent peut-être fournir précisément ce qui manque à l’Espagne : un moyen de couper à travers ces équipes défensives profondes qui frustrent les adversaires. Au moment où l’Espagne a atterri au Qatar, l’un ou l’autre ne semblait plus si improbable.

Il y a quelque chose de différent chez Williams : plus rapide, plus direct, habile, son but contre Jordan superbement pris. Quant à Ansu, c’est comme s’il y avait une qualité presque mystique en lui. L’accélération n’est peut-être pas si apparente maintenant après la blessure, et franchement, le niveau ne l’a pas été non plus – il y a une raison pour laquelle Enrique l’a laissé hors de l’équipe à l’automne – mais il a quelque chose que personne d’autre n’a vraiment. Une certaine connexion. Une certaine capacité à marquer des buts, presque sans essayer, un certain instinct, un certain sens que ça va juste arriver pour lui, juste tomber. Il n’a pas particulièrement bien frappé son coup; en fait, il l’a assez mal frappé. Mais il a marqué. C’est ce qu’il fait.

“Ansu a une relation spéciale avec le but”, a déclaré Enrique. Et cela compte, le cas échéant. Si jamais l’un d’entre eux le fait. Basile le savait. Enrique aussi. “Ne tirez aucune conclusion aujourd’hui”, a déclaré le sélectionneur espagnol quand enfin c’était fini et que les vrais trucs pouvaient commencer.