Tous les résidents des maisons de retraite en Espagne devraient être vaccinés contre Covid-19 cette semaine, a annoncé mardi le ministre de la Santé Salvador Illa à l’issue de la réunion hebdomadaire du gouvernement.

Le pays a lancé son programme de vaccination de masse peu de temps après que l’Agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé l’utilisation du vaccin Pfizer / BioNTech Covid-19 en décembre.

Lundi, l’Espagne a réussi à inoculer 406000 personnes avec la première dose du vaccin en deux parties, et les responsables de la santé devraient commencer la deuxième série de doses à partir du 18 janvier pour les patients appartenant au groupe le plus vulnérable et le plus âgé.

Les commentaires du ministre sont intervenus après que l’Espagne a été frappée par des chutes de neige exceptionnellement fortes pendant la tempête Filomena, provoquant de graves perturbations des transports. Cependant, Illa a clairement indiqué que les vaccinations se poursuivraient malgré les complications météorologiques.

L’Espagne a adopté une approche stricte pour distribuer le vaccin, Illa annonçant que le pays mettra en place un registre des personnes qui refusent de se faire vacciner et le partagera avec d’autres États de l’UE. Le gouvernement n’a cependant pas tardé à déclarer que la vaccination ne serait pas obligatoire.

Le pays lutte actuellement contre sa troisième vague de virus. Les infections à Covid-19 ont dépassé les deux millions, avec plus de 52 000 décès depuis le début de la pandémie.

