L’Espagne et Vilda font preuve de résilience pour sceller les progrès de la Coupe du monde

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande — Il y avait quelque chose d’approprié dans le fait que l’Espagne ait ignoré le distraction d’un tremblement de terre à Wellington pour atteindre les demi-finales de la Coupe du monde féminine pour la première fois avec une victoire 2-1 en prolongation contre les Pays-Bas.

La Roja ont été déstabilisés par une ligne de faille qui leur est propre au cours de l’année écoulée, l’entraîneur Jorge Vilda étant toujours en charge de ce tournoi malgré 15 de ses joueurs – connus sous le nom de ‘las 15’ – écrivant à la Fédération royale espagnole de football (RFEF) pour exiger des changements dans la configuration. Les joueurs ont nié avoir appelé au licenciement de Vilda, ne voulant que des améliorations dans les coulisses, mais la RFEF a affirmé le contraire et a apporté son soutien à Vilda, qui a été en charge en 2015.

Depuis la soi-disant mutinerie d’octobre dernier, le football espagnol peine à rétablir le calme. Seuls trois de ‘las 15’ a fait partie de l’équipe de Vilda pour cette Coupe du monde, avec le vestiaire qui aurait été divisé sur les événements de l’année dernière, et les blessures n’ont clairement pas cicatrisé, le défenseur One Batlle ayant déclaré le mois dernier : « Vous n’avez pas besoin d’être le meilleur ami de votre coéquipier. »

Pourtant, malgré toute la tension et les problèmes qui couvent encore, l’Espagne est désormais à un match de la finale de la Coupe du monde. Ils ont appris à vivre avec leur tremblement de terre, de sorte que la secousse qui mesurait 5,6 sur l’échelle de Richter, qui a été enregistrée à peine 67 minutes avant le coup d’envoi dans la capitale néo-zélandaise, a probablement été ressentie comme une autre bosse sur la route.

« Nous étions tellement concentrés sur le match que nous ne l’avons pas senti, bien que nous ayons ressenti des secousses à l’hôtel la veille », a déclaré Vilda. « La victoire de l’Espagne a été le tremblement de terre. »

Il a peut-être été significatif qu’un seul joueur ait félicité Vilda au coup de sifflet final, mais que le joueur de 42 ans ait ou non le soutien de la majorité de l’équipe, les résultats dicteront son avenir et il a maintenant emmené l’Espagne plus loin au Mondial. Coupe qu’ils ne l’ont jamais été auparavant.

« La Fédération et le président m’ont toujours soutenu, et moi, depuis le début », a déclaré Vilda. « Tous les employés sont totalement solidaires et (Luis) Rubiales (président de la RFEF) a été avec moi tout au long. Je suis très heureux à cause de toute la gestion que nous avons dû faire. Ce n’est pas encore fini, mais nous avons beaucoup de volonté pour continuer à rendre tout le monde heureux. »

La situation de Vilda est certes un paradoxe, mais en atteignant les demi-finales, l’Espagne a également montré que les footballeurs peuvent souvent mettre de côté les griefs contre leur entraîneur ou leurs coéquipiers pour faire le travail sur le terrain. Et ils l’ont fait contre les Hollandais.

L’Espagne est qualifiée pour la première fois pour les demi-finales de la Coupe du monde. Getty Images

Le superbe but individuel de Salma Paralluelo à la 111e minute, quelques secondes après que Lineth Beerensteyn ait raté une belle occasion de donner l’avantage aux Néerlandaises, a scellé une victoire 2-1 pour l’Espagne et c’était bien mérité.

« Cela signifie tout pour moi », a déclaré l’ailier barcelonais de 19 ans. « C’était un moment unique. J’ai ressenti de l’euphorie. »

L’Espagne a dominé la possession de balle et a enregistré 26 tentatives au but, contre neuf pour les Pays-Bas, et a également dépassé et dépassé ses adversaires. Ce n’était pas la performance d’un groupe de joueurs qui ne se parlent que lorsqu’ils franchissent la ligne blanche sur le terrain. Mais c’était aussi un match dans lequel le plan de jeu de l’Espagne fonctionnait parfaitement. Face à des Néerlandais plus physiques, l’Espagne a contrôlé le ballon, étiré le terrain et pris les choses en main dans tous les domaines.

Avec un facteur clé dans la « mutinerie » de l’année dernière, la croyance du 15 ans joueurs qu’il n’y avait pas assez de préparation ou de plan de jeu défini pour battre l’Angleterre en quart de finale de l’Euro 2022 – il a été allégué que les joueurs n’avaient même pas de séquences vidéo des coups de pied arrêtés et des tactiques de l’Angleterre – la manière de la victoire contre Les Pays-Bas ont souligné les leçons apprises et la préparation renforcée par Vilda et son équipe.

Pour battre les Néerlandais, les finalistes battus en 2019 et une équipe assez bonne pour dominer le groupe de l’USWNT lors de ce tournoi, l’Espagne devait être organisée et convaincante. Ils n’ont pris les devants qu’à la 81e minute, lorsque Mariana Caldentey a marqué depuis le point de penalty suite à une décision influencée par VAR après un handball de Stefanie van der Gragt, mais l’Espagne avait créé tellement d’occasions – Esther González avait un premier- demi-but exclu pour hors-jeu – qu’ils avaient mérité leur avance.

Van der Gragt a poussé le match en prolongation avec un égaliseur dans la première des 12 minutes de temps d’arrêt, mais le but de Paralleulo était celui qui convenait pour gagner une place en demi-finale.

Ce qui se passera ensuite reste à voir, mais Vilda s’est probablement mérité un séjour prolongé dans le poste et la RFEF se sentira justifiée de le garder là-bas. Quant aux joueurs, ceux qui nourrissent encore des doutes et des inquiétudes sont à portée de main d’une finale de Coupe du monde, donc la seule chose qu’ils peuvent faire maintenant est de continuer à gagner et de voir comment la poussière se dépose à la fin.