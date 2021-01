Photographie: A Carrasco Ragel / EPA

Les négociateurs du Royaume-Uni et d’Espagne sont parvenus à un projet d’accord sur l’avenir post-Brexit de Gibraltar.

«Aujourd’hui est un jour d’espoir», a déclaré jeudi la ministre espagnole des Affaires étrangères, Arancha González Laya. «Dans la longue histoire de nos relations avec le Royaume-Uni, liée à Gibraltar, nous sommes aujourd’hui confrontés à un point d’inflexion.»

Dans le cadre de cet accord, le territoire britannique d’outre-mer situé à la pointe sud de la péninsule ibérique pourrait rejoindre les programmes et politiques de l’Union européenne tels que Schengen, a déclaré González Laya aux journalistes.

À quelques heures seulement de l’entrée en vigueur du Brexit, les négociations sur l’avenir du territoire étaient tombées en panne. «Le compte à rebours final», c’est ainsi que Fabian Picardo, ministre en chef de Gibraltar, avait commencé la journée sur Twitter.

L’accord sur le Brexit annoncé la veille de Noël entre le Royaume-Uni et l’UE ne couvrait pas Gibraltar. Au lieu de cela, le sort du territoire a fait l’objet de mois de négociations parallèles axées sur la préservation de la libre circulation à travers la frontière commune avec l’Espagne tout en évitant le différend de souveraineté séculaire entre Londres et Madrid.

«Ce fut six mois de travail intense», a déclaré González Laya. «Il y a eu des moments difficiles, il y a eu des moments où nous étions bloqués.

Picardo avait longtemps plaidé pour que Gibraltar rejoigne l’espace Schengen des contrôles aux frontières abolis – une décision qui verrait le territoire britannique d’outre-mer établir des liens plus étroits avec l’UE au moment où la Grande-Bretagne quittait le bloc.

Jeudi, González Laya a déclaré que l’accord ouvrait la porte à l’adhésion de Gibraltar à Schengen. «L’application de ces programmes et politiques européens est menée avec l’intermédiation et le soutien de l’Espagne, l’Espagne en assumant la responsabilité.»

Ces derniers jours, l’Espagne avait accru la pression sur les négociations, le ministre des Affaires étrangères utilisant l’exemple des camions bloqués qui s’étiraient récemment sur des kilomètres dans le sud de l’Angleterre pour avertir du chaos qui pourrait se produire si Gibraltar était laissé aux caprices du Brexit.

«S’il n’y a pas d’accord, Gibraltar deviendra la frontière extérieure de l’UE. Cela signifie plus de chèques, des temps d’attente plus longs et plus de coûts », a déclaré González Laya aux journalistes plus tôt cette semaine.

Elle a averti que Gibraltar – où 96% des électeurs lors du référendum sur le Brexit ont voté pour rester dans l’UE – pourrait finir par être aux prises avec certaines des conséquences les plus difficiles du Brexit. «Ce serait le seul territoire qui verrait un Brexit dur.»

Environ 15 000 personnes vivent en Espagne et se rendent régulièrement à Gibraltar pour y travailler, ce qui représente environ la moitié de la main-d’œuvre du territoire. L’Espagne a déclaré cette semaine que, même sans accord, tous les travailleurs frontaliers enregistrés à Gibraltar d’ici la fin de l’année seraient exemptés des contrôles aux frontières.

La concession, cependant, n’a pas fait grand-chose pour répondre aux quelque 10 millions de touristes qui visitent Gibraltar chaque année, déversant des millions d’euros sur le territoire et les villes espagnoles voisines qui composent la zone frontalière connue sous le nom de Campo de Gibraltar.

« Une frontière dure aurait des conséquences catastrophiques pour le Campo de Gibraltar », a déclaré mercredi Juan Franco, le maire de la ville frontalière de La Línea de la Concepcion, à la chaîne RNE. «Notre économie dépend entièrement du Rocher.»

Malgré la cession de Gibraltar à la Grande-Bretagne en 1713, l’Espagne a longtemps cherché à récupérer le territoire.