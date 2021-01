L’espace Schengen sans frontières de l’Europe sera étendu pour couvrir Gibraltar après qu’un accord de onzième heure a été conclu avec l’Espagne sur l’avenir du petit territoire britannique.

En vertu de l’accord préliminaire conclu jeudi, les contrôles d’immigration à la frontière entre Gibraltar et l’Espagne prendront fin.

Les passeports des passagers à l’arrivée et au départ du port et de l’aéroport de Gibraltar seront également contrôlés par l’agence frontalière de l’UE Frontex, en plus des autorités locales.

Lors de conférences de presse séparées, le ministre espagnol des Affaires étrangères Arancha González Laya et le ministre en chef de Gibraltar, Fabian Picardo, ont déclaré qu’ils étaient parvenus à un « accord de principe » et qu’un traité complet serait négocié au début de 2021.

Les responsables ont conclu l’accord tôt jeudi, quelques heures avant que Gibraltar, dont la souveraineté est contestée par l’Espagne et la Grande-Bretagne, ne quitte le marché unique de l’UE, dans la lignée du Royaume-Uni.

L’accord signifie que le territoire restera soumis aux règles en vigueur dans l’espace Schengen sans frontières en Europe.

« Après le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, c’est aujourd’hui le début d’une nouvelle relation », a déclaré Arancha González Laya.

« Nous avons compris l’histoire du 21ème siècle, la nécessité de gérer notre interdépendance ainsi que notre coresponsabilité. »

Picardo a déclaré que l’accord était une opportunité de « réinitialiser nos relations avec l’Espagne et de les présenter sous un jour plus positif à l’avenir ».

Gibraltar ne deviendra pas membre de Schengen, a-t-il déclaré, mais deviendra un point d’entrée espagnol dans la zone Schengen plus large.

« L’Espagne est membre de Schengen et elle étend la possibilité d’entrer dans l’espace Schengen si vous entrez dans l’un des points d’entrée à Gibraltar, et Gibraltar a deux points d’entrée: les ports et les marinas, et l’aéroport », a déclaré Picardo.

Il a déclaré: « Nous allons éviter les pires effets d’un Brexit dur, mais bien sûr, aller au fil du fil signifie qu’il peut y avoir beaucoup de problèmes à régler avec très peu de temps.

« Il n’y a aucun aspect du cadre qui a été convenu qui transgresse de quelque manière que ce soit les positions de Gibraltar sur la souveraineté, la juridiction ou le contrôle. »

Les citoyens britanniques devront présenter des passeports pour entrer à Gibraltar comme ils le font aujourd’hui, a ajouté le ministre en chef.