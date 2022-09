L’Espagne et le Portugal favoris pour organiser la Coupe du monde 2030

Le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, a déclaré lundi qu’il était certain que l’Espagne et le Portugal accueilleraient la Coupe du monde 2030.

Les deux pays ont signé un accord en 2020 pour faire avancer une candidature conjointe pour accueillir le tournoi et l’ont officialisé en juin.

“Je suis sûr que la Coupe du monde 2030 se jouera en Espagne et au Portugal”, a déclaré Ceferin par vidéoconférence lors de l’ouverture du congrès international Football Talks à Lisbonne lundi.

“Cette candidature est gagnante et nous ferons tout notre possible pour aider deux pays qui sont passionnés, qui vivent et respirent le football et qui ont une bonne infrastructure.”

Au total, 14 stades dans 12 villes ont été proposés pour figurer parmi les 11 sites espagnols qui devraient accueillir des matches si la candidature ibérique est retenue lors du scrutin de la FIFA en mai 2024. Le Portugal proposera trois stades pour examen.

L’Espagne a accueilli la Coupe du monde de 1982 et a lancé une offre ratée avec le Portugal pour organiser le tournoi de 2018, qui a été attribué à la Russie. Le Portugal n’a jamais organisé la Coupe du monde, mais a organisé le Championnat d’Europe 2004.

L’Argentine, l’Uruguay, le Chili et le Paraguay ont annoncé une offre sud-américaine à quatre qui pourrait avoir une valeur sentimentale puisque l’Uruguay a accueilli la première Coupe du monde en 1930.

Les quatre associations du Royaume-Uni ont envisagé une candidature conjointe avec l’Irlande tandis que la Bulgarie, la Serbie, la Grèce et la Roumanie prévoyaient également une candidature conjointe, bien qu’elles aient toutes deux été abandonnées.

En 2018, le Maroc a annoncé qu’il présenterait une candidature pour accueillir le tournoi en 2030, des rapports ultérieurs ajoutant qu’il pourrait s’agir d’un tournoi conjoint avec l’Arabie saoudite et l’Égypte. Les médias ont indiqué que la Chine pourrait également présenter une offre.

Le Qatar accueillera la Coupe du monde cette année, suivi du Canada, des États-Unis et du Mexique en 2026.