L’Espagne et le Brésil prévoient un match amical de mars 2024 pour lutter contre le racisme

L’Espagne et le Brésil joueront un match amical en mars 2024, un match organisé par les fédérations de football des deux pays pour lutter contre le racisme sous le thème : « Nous sommes tous pareils ».

Le président de la fédération espagnole (RFEF), Luis Rubiales, et son homologue de la CBF, Ednaldo Rodrigues, ont déclaré qu’ils renforceraient leur engagement contre la violence dans le football avec le match, dans le cadre d’une série amicale qui verra le Brésil jouer contre une autre équipe de l’UEFA.

La RFEF et la CBF a déclaré dans une déclaration commune qu’ils espèrent que le match pourra « intensifier les relations déjà bonnes » entre les deux pays avec un lieu en Espagne qui reste à déterminer.

Les abus racistes répétés contre l’attaquant du Real Madrid Vinícius Júnior ont déclenché un débat houleux en Espagne sur la tolérance au racisme.

Le Brésilien a subi des insultes depuis qu’il est venu jouer en Espagne il y a cinq ans.

Un match à Mestalla entre le Real Madrid et Valence plus tôt cette saison a été arrêté en seconde période après que l’international brésilien ait identifié un fan dans la foule derrière le but de Valence comme l’ayant abusé racialement.

Dans des publications sur les réseaux sociaux après ce match, Vinícius a déclaré que « le racisme est normal en Liga » et a affirmé qu' »au Brésil, l’Espagne est connue comme un pays de racistes ».

LaLiga a déposé des plaintes auprès des autorités pour insultes ou chants racistes contre Vinicius, certaines d’entre elles étant classées par les procureurs.

Rubiales a publiquement admis que l’Espagne avait un problème de racisme.

L’Espagne a joué pour la dernière fois contre le Brésil lors de la Coupe des Confédérations 2013 et ce serait la 10e fois que les deux pays se rencontreraient.

Ils ont une fiche de 5-2-2 lors de ces neuf rencontres précédentes.

L’UEFA avait précédemment lancé une mesure pour que les équipes de la CONMEBOL rejoignent le jeu de l’UEFA Nations League 2024-25, mais le plan ne s’est jamais concrétisé.

Les informations de l’Associated Press ont été utilisées dans ce rapport.