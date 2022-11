L’Espagne et l’Allemagne sont les favoris pour aller de l’avant

Le Groupe E de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 comprend l’Allemagne, l’Espagne, le Japon et le Costa Rica, la phase de groupes se jouant du 20 novembre au 2 décembre.

Allemagne

Après une campagne décevante lors de la Coupe du monde 2018, l’Allemagne cherche à rebondir dans le méga événement de la FIFA sous la direction de Hansi Flick. Les Allemands cherchent désespérément à obtenir un autre trophée convoité dans leur cabinet. Au vu de ses récentes performances à l’Euro 2022 et à l’UEFA Nations League, l’Allemagne n’a pas été en mesure de jouer à son plein potentiel. Cependant, ils ont entamé leur phase de transition après les 15 ans de règne de Joachim Low. Flick inculque une approche impitoyable à l’équipe allemande qu’il a développée au Bayern Munich pendant son mandat.

Flick a eu la liberté d’avoir des joueurs comme Thomas Muller, Manuel Neuer et Joshua Kimmich, avec qui il a travaillé plus tôt au Bayern. Le joueur de 57 ans est connu pour sa constance dans la sélection de la même équipe.

L’Allemagne manquait d’un attaquant de classe mondiale dans l’alignement et Timo Werner est également absent de la Coupe du monde en raison d’une blessure à la cheville. Cependant, malgré l’absence d’un attaquant de haut niveau et la supervision d’un projet de reconstruction en charge de l’Allemagne, Flick n’a perdu qu’un seul de ses 15 matches en charge.

Gardiens: Manuel Neuer (Bayern Munich), Marc-André ter Stegen (Barcelone), Kevin Trapp (Eintracht Francfort).

Défenseurs: Matthias Ginter (Fribourg), Antonio Ruediger (Real Madrid), Niklas Suele (Borussia Dortmund), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Thilo Kehrer (West Ham United), David Raum (RB Leipzig), Lukas Klostermann, Armel Bella Kotchap ( Southampton), Christian Guenter (Fribourg).

Milieux de terrain: Ilkay Gundogan (Manchester City), Jonas Hofmann (Borussia Moenchengladbach), Leon Goretzka, Serge Gnabry, Leroy Sane, Jamal Musiala, Joshua Kimmich, Thomas Mueller (tous du Bayern Munich), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Mario Goetze (Eintracht Francfort ).

Espagne

Luis Enrique a fait des changements massifs sur le côté et a adopté les nuances du football tiki-taka pour reconstruire une nouvelle équipe. L’ère post-Xavi-Iniesta allait toujours être difficile pour l’Espagne, mais en euros l’année dernière, ils ont trouvé un nouveau prodige à Pedri qui a dirigé le spectacle tout seul. Il a été nommé le jeune joueur du tournoi car il a terminé le tournoi avec un taux de réussite extraordinaire de 421/461.

Enrique essaie d’imiter le succès de Vicente del Bosque mais il n’a pas de stars comme l’équipe espagnole de 2010 où ils avaient Xavi et Iniesta pour contrôler le milieu de terrain, Sergio Ramos, Carlos Puyol et Gerard Pique pour tenir la défense, David Villa et Fernando Torres pour mettre le ballon devant le filet et un mur sous la forme d’Iker Casillas pour sauver le but. Le manager espagnol n’a pas hésité à faire les appels difficiles car il n’a pas choisi Sergio Ramos, David de Gea et Thiago Alcantara dans l’équipe.

L’équipe espagnole new-age manque de telles stars, mais elle a la qualité pour illuminer le Qatar avec son football attrayant basé sur la possession qui a attiré l’attention lors de l’Euro 2020 et de l’UEFA Nations League 2020-21.

Gardiens : Unai Simon (Athletic Club), Robert Sanchez (Brighton & Hove Albion), David Raya (Brentford FC).

Défenseurs: Cesar Azpilicueta (Chelsea FC), Dani Carvajal (Real Madrid), Eric Garcia (FC Barcelone), Hugo Guillamon (Valence CF), Pau Torres (Villarreal CF), Aymeric Laporte (Manchester City), Jordi Alba (FC Barcelone), José Gaya (Valence CF).

Milieux de terrain: Sergio Busquets (FC Barcelone), Rodri Hernandez (Manchester City), Gavi (FC Barcelone), Carlos Soler (Paris St Germain), Marcos Llorente (Atlético de Madrid), Pedri Gonzalez (FC Barcelone), Koke Resurreccion (Atlético de Madrid ).

Attaquants: Ferran Torres (FC Barcelone), Nico Williams (Athletic Club), Yeremi Pino (Villarreal CF), Alvaro Morata (Atlético de Madrid), Marco Asensio (Real Madrid), Pablo Sarabia (Paris St Germain), Dani Olmo (RB Leipzig ), Ansu Fati (FC Barcelone).

Japon

L’équipe asiatique s’est retrouvée dans le groupe probablement le plus difficile de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Ils ont terminé deuxième derrière l’Arabie saoudite dans le groupe B au troisième tour des qualifications asiatiques. Le Japon a réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale lors de la dernière édition du méga tournoi, mais cette fois, il ne sera pas facile pour eux d’y arriver avec des méga géants européens comme l’Allemagne et l’Espagne déjà dans leur équipe. Le manager Hajime Moriyasu a été une figure inspirante de l’équipe japonaise. Il a emmené le Japon en finale de la Coupe d’Asie six mois après sa nomination. A également été directeur olympique du Japon aux Jeux de Tokyo et a emmené l’équipe en demi-finale, mais a raté une médaille.

Wataru Endo est la cheville ouvrière du milieu de terrain portant un protège-dents qui maintient le Japon ensemble. Membre non joueur de l’équipe en 2018, Endo a remporté la Ligue des champions de l’AFC avec les Urawa Red Diamonds avant de rejoindre l’Europe.

Gardiens: Eiji Kawashima (Strasbourg), Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse), Daniel Schmidt (Saint-Trond).

Défenseurs: Yuto Nagatomo (Tokyo), Maya Yoshida (Schalke 04), Hiroki Sakai (Urawa Red Diamonds), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Hiroki Ito (Stuttgart).

Milieux de terrain: Gaku Shibasaki (Leganes), Wataru Endo (Stuttgart), Junya Ito (Reims), Takumi Minamino (Monaco), Hidemasa Morita (Sporting CP), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Yuki Soma (Nagoya Grampus), Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion), Ritsu Doan (Fribourg), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf), Takefusa Kubo (Real Sociedad).

Attaquants : Takuma Asano (Bochum), Daizen Maeda (Celtic), Ayase Ueda (Cercle Brugge), Shuto Machino (Shonan Bellmare).

Costa Rica

L’équipe classée au 31e rang s’est qualifiée pour la Coupe du monde du Qatar après la victoire 1-0 de la Nouvelle-Zélande lors d’un match éliminatoire CONCACAF-Océanie. Ils se sont qualifiés pour les séries éliminatoires après avoir terminé quatrièmes des éliminatoires de la CONCACAF derrière le Canada, le Mexique et les États-Unis. Luis Fernando Suarez est surtout connu pour avoir mené l’Équateur à sa meilleure performance lors d’une Coupe du monde, lorsqu’il a atteint les 16 derniers lors de la finale de 2006 pour être éliminé par l’Angleterre après un coup franc de David Beckham lors d’une défaite 1-0. Le manager cherchera à imiter quelque chose de spécial avec l’équipe du Costa Rica au Qatar cette année.

Keylor Navas est une figure inspirante de l’équipe car il a tout gagné au football de club pendant son séjour au Real Madrid. Le gardien a tout de même eu les réflexes pour stopper le meilleur des tirs.

Gardiens: Keylor Navas (Paris St Germain), Esteban Alvarado (Herediano), Patrick Sequeira (CD Lugo).

Défenseurs: Francisco Calvo (Konyaspor), Juan Pablo Vargas (Millonarios FC), Kendall Waston (Saprissa), Oscar Duarte (Al-Wehda), Daniel Chacon (Colorado Rapids), Keysher Fuller (Herediano), Carlos Martinez (San Carlos), Bryan Oviedo (Real Salt Lake), Ronald Matarrita (Cincinnati).

Milieux de terrain: Eltsine Tejeda (Herediano), Celso Borges (Alajuelense), Youstin Salas (Saprissa), Roan Wilson (Grèce), Gerson Torres (Herediano), Douglas Lopez (Herediano) Jewisson Bennette (Sunderland), Alvaro Zamora (Saprissa), Anthony Hernandez (Puntarenas FC), Brandon Aguilera (Nottingham Forest), Bryan Ruiz (Alajuelense).

Attaquants: Joel Campbell (Leon), Anthony Contreras (Herediano) Johan Venegas (Alajuelense).

