L’Espagne et l’Allemagne discutent de la crise énergétique avant le sommet de l’UE

Les dirigeants espagnol et allemand se sont entretenus en Espagne mercredi, deux jours avant de participer à un sommet de l’Union européenne pour discuter de la crise énergétique européenne résultant de l’invasion russe de l’Ukraine.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a accueilli le chancelier allemand Olaf Scholz dans la ville nord-ouest de La Corogne. Les deux dirigeants de centre gauche étaient accompagnés de 15 ministres de leurs gouvernements.

Le sommet de l’UE à Prague vendredi comprendra probablement des discussions sur le projet de l’Allemagne de subventionner les prix du gaz pour ses consommateurs et ses entreprises, une décision qui a soulevé des questions de la France et de l’Italie.

Sánchez a déclaré qu’il « sympathise » avec l’Allemagne en raison de son besoin pressant de trouver des alternatives au gaz et au pétrole russes, tout en ajoutant que l’UE devrait trouver des solutions communes. Sánchez et Scholz soutiennent tous deux la réforme du marché de l’énergie de l’UE.

“Les conséquences de la guerre en Ukraine nous affectent tous, mais il est clair qu’elle a un impact plus important sur les pays qui dépendent davantage des carburants russes à base de carbone… nous compatissons donc à la situation dans laquelle se trouve l’Allemagne”, a déclaré Sánchez. “(Et) l’Allemagne est la première économie d’Europe, il est donc dans notre intérêt à tous que l’Allemagne se porte bien.”

Scholz, quant à lui, a réitéré son soutien aux efforts de l’Espagne pour construire un autre pipeline plus grand avec la France qui pourrait pomper du gaz naturel, et potentiellement de l’hydrogène vert, vers le nord vers le reste de l’Europe. Ce plan, cependant, n’a reçu aucun soutien du président français Emmanuel Macron.

Scholz a déclaré qu’ils n’avaient pas discuté du bouclier de défense antimissile européen suggéré par l’Allemagne, comme certains médias locaux l’avaient prévu.

Jeudi, les dirigeants de plus de 40 pays de l’UE et non membres de l’UE se réuniront à Prague pour lancer une “Communauté politique européenne” défendue par Macron et visant à renforcer la sécurité et la prospérité sur tout le continent. Le lendemain, les dirigeants des 27 membres de l’UE se réuniront pour parler d’énergie et de la guerre en Ukraine.