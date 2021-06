L’Espagne et la Suède disputent un match nul 0-0 en match d’ouverture

La nouvelle équipe espagnole a dû faire face aux problèmes familiers lundi alors qu’une série d’occasions manquées a permis à la Suède de s’accrocher pour un match nul et vierge lors de son premier match de l’Euro 2020 à Séville.

Alvaro Morata a gâché la meilleure occasion d’une première mi-temps dominante, au cours de laquelle l’Espagne a réalisé 419 passes, le plus grand nombre de toutes les équipes enregistrées au cours des 45 premières minutes d’un match du Championnat d’Europe.

UEFA EURO 2020 : COUVERTURE COMPLÈTE | Tableau des points | Horaire | Résultats

Mais l’équipe de Luis Enrique a perdu le rythme après la pause et la Suède aurait même pu l’emporter, l’excellent Alexander Isak frappant le poteau avant que son partenaire d’attaque Marcus Berg ne rate un gardien à deux mètres.

Un match nul et vierge laisse l’Espagne rattraper son retard dans le groupe E après que la Slovaquie a remporté plus tôt une victoire choc 2-1 sur la Pologne, augmentant les enjeux pour le match entre l’Espagne et la Pologne samedi, lorsqu’un perdant aurait du mal à se qualifier.

Un autre échec à convertir la possession en occasions rappelle les récentes déceptions de l’Espagne, notamment lorsqu’elle a été frustrée par la Russie lors de la Coupe du monde 2018, avant de sortir aux tirs au but.

À la suite de cette défaite, Luis Enrique a été chargé de lancer une nouvelle ère en tant qu’entraîneur, un projet qui impliquait de promouvoir une nouvelle génération de joueurs mais aussi un style plus direct et pénétrant.

Son équipe a été impressionnante en première mi-temps, loin de certains des affichages de passes lourds qui ont fait paraître l’Espagne dépassée lors des récents tournois majeurs.

Mais la seconde mi-temps a dérivé, peut-être par manque de confiance ou même de netteté, étant donné que l’équipe n’a pas pu s’entraîner ensemble pendant la majeure partie de la semaine dernière, séparée selon le protocole après que Sergio Busquets, toujours absent, et Diego Llorente ont été testés positifs pour Covid-19 .

L’entraîneur suédois Janne Andersson, quant à lui, a promis dimanche que son équipe « courrait comme un enfer » et qu’ils ont non seulement défendu avec détermination, mais ont sans doute créé les deux meilleures chances du match.

L’héritier présumé d’Ibrahimovic, Isak, impressionne

Isak, le joueur de 21 ans, qui a marqué 17 buts pour la Real Sociedad la saison dernière, a montré pourquoi il est l’un des jeunes attaquants les plus notés d’Europe et que l’Espagne aurait été soulagée lorsqu’Andersson l’a retiré à 20 minutes de la fin.

La ville hôte espagnole a été transférée à Séville après que Bilbao n’ait pas été en mesure de garantir le nombre de supporters souhaité par l’UEFA et avec 12 517 supporters à La Cartuja, l’atmosphère était aussi chaude que le temps, avec une température supérieure à 30 degrés Celsius.

Le coup d’envoi a été brièvement retardé alors que l’un des filets était fixé et sur la touche Luis Enrique était assis perché sur le bord d’une glacière.

Son équipe a envahi toute la Suède dans les 10 premières minutes, accumulant 100 passes contre les 13 de leurs adversaires.

Tout ce qui manquait à l’Espagne était une touche finale alors que Jordi Alba et Ferran Torres tiraient sur des centres précoces avant que la tête de Dani Olmo ne soit brillamment repoussée par Robin Olsen.

Vingt minutes se sont écoulées avant que la Suède ne prenne pied dans la moitié de terrain espagnole, une touche dans le terrain incitant Andersson à sauter du banc et à applaudir.

Mais l’Espagne a continué à passer et les occasions ont continué à se présenter, Koke passant loin après une autre touche suédoise fatiguée dans la surface, puis s’envolant après avoir rencontré le ballon d’Alba.

La meilleure opportunité est revenue à Morata, le ballon le trouvant dans la surface après que Marcus Danielsson n’ait pas réussi à dégager le clip d’Alba, mais avec le but béant, il a bouclé sa finition au loin.

Déjà, l’Espagne semblait ressentir le poids de ses ratés et la Suède a failli décrocher un coup de poing, la finition d’Isak détournée par Marcos Llorente sur son propre poteau.

Le jeu a dérivé après la pause et l’Espagne s’est évanouie, leur urgence antérieure se transformant en quelque chose de beaucoup moins convaincant. La Suède aurait dû prendre l’avantage alors qu’Isak se tordait et tournait dans la surface, laissant suffisamment d’espace pour faire glisser un ballon vers le poteau arrière où Berg n’a pas réussi à marquer.

Les deux équipes ont effectué des changements au cours des 20 dernières minutes, parmi lesquelles Isak partant pour la Suède et Morata partant pour l’Espagne, remplacé par Gerard Moreno.

L’Espagne a bondi dans les dernières minutes et Moreno a presque attrapé un vainqueur, sa tête volante vers le but mais maintenu par le pied droit d’Olsen, qui est intervenu à nouveau dans le temps additionnel pour empêcher Pablo Sarabia.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici