L’Espagne et la star du Barça, Gavi, peuvent “définir une époque”

DOHA, Qatar – Luis Enrique a déclaré que le milieu de terrain espagnol Gavi pouvait “définir une époque” avant son affrontement du groupe E de la Coupe du monde avec l’Allemagne dimanche.

Le produit de l’académie de Barcelone Gavi, 18 ans, a marqué et a été nommé MVP lors de la victoire 7-0 de l’Espagne contre le Costa Rica mercredi, la plus grande victoire du pays lors d’un tournoi de Coupe du monde.

Le milieu de terrain est devenu le plus jeune joueur à marquer lors d’un tournoi de la Coupe du monde depuis la légende brésilienne Pelé en 1958.

L’entraîneur-chef Luis Enrique a haussé les sourcils lorsqu’il a appelé Gavi pour sa première sélection en octobre 2021 – faisant de lui le plus jeune international espagnol de tous les temps deux mois seulement après ses débuts en équipe première au Barça – mais sa foi a depuis été justifiée.

“La chose la plus surprenante pour tout le monde est que quelqu’un, à 18 ans et 100 jours, ait cette confiance en soi”, a déclaré Luis Enrique lors d’une conférence de presse samedi.

“Il faut regarder l’intelligence qu’il a dans son positionnement, comment il domine les aspects techniques du football et sa capacité physique malgré ses 18 ans. Nous devons rester calmes, il a 18 ans, mais il peut définir une époque.”

Gavi, qui a déjà disputé 14 matches avec son pays, marquant trois buts, a reçu le mois dernier le prix “Golden Boy” de Tuttosport et le trophée Kopa de France Football du meilleur joueur européen de moins de 21 ans.

L’Allemagne entrera dans le match de dimanche au stade Al Bayt en ayant besoin de gagner, après avoir subi une défaite choc 2-1 contre le Japon lors de son match d’ouverture.

“Vous regardez leur chemise et voyez quatre étoiles [for four World Cup wins]”, a ajouté Luis Enrique. “J’ai joué contre eux [at the World Cup] en 1994 et leur niveau physique était incroyable… Si quelqu’un sait concourir, c’est bien l’Allemagne. Leur histoire est là et ils ont des joueurs de classe mondiale.”

En revanche, le défi pour l’Espagne a été de savoir comment gérer les attentes après sa victoire record contre le Costa Rica.

“Vous espérez toujours le meilleur, mais peut-être que je ne m’attendais pas à une version aussi puissante [of the team]”, a déclaré Luis Enrique. “Je suis meilleur pour gérer les problèmes. Je suis un idiot comme ça.”