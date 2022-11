L’Espagne et la Belgique prennent la tête de leurs groupes après des victoires contrastées

Quatre matches ont été disputés lors de la quatrième journée de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 qui se tenait pour la première fois au Qatar. La coupe du monde continue de réserver des surprises, le Japon étant le dernier à briser les prévisions d’avant-tournoi après une démonstration mémorable contre la puissante Allemagne.

Avant cela, la journée a commencé avec le Maroc qui a résisté à la Croatie, deuxième du dernier événement, pour un match nul et vierge et plus tard dans la nuit, l’Espagne a produit une démonstration dominante pour lancer sa campagne. La Belgique, un autre favori du tournoi, a également commencé son voyage mais avec une victoire décousue. Mais alors, une victoire est une victoire. Vous obtenez trois points complets et c’est ce qui compte.

Ainsi, deux matches chacun des groupes E et F ont été disputés mercredi. Voici un aperçu de la mise à jour du tableau des points des groupes.

Tableau des points du groupe E

Lors du premier match du groupe E mercredi, le Japon a affronté l’Allemagne, quadruple vainqueur. Et puis Ilkay Gundogan les a mis en avant en première mi-temps en convertissant un coup de pied. Alors que le match se dirigeait vers les Allemands, Ritsu a donné vie au match en amenant le Japon à égalité à la 75e minute. Et huit minutes plus tard, pandémonium. Takuma Asano a mis le Japon en tête et l’a conservé, produisant une grosse surprise pour commencer sa campagne avec une victoire 2-1.

Ils se sont brièvement hissés en tête du classement des points du groupe E avant que les anciens champions n’annoncent leur arrivée avec une raclée 7-0 contre le Costa Rica plus tard et prennent la première place, repoussant le Japon à la deuxième place. Ferran Torres a marqué deux fois tandis que Marco Asensio, Dani Olmo, Gavi, Carlos Soler et Alvaro Morata ont marqué une fois chacun.

Tableau des points du groupe F

Eh bien, contrairement à la folie du groupe E, le groupe F était une affaire sombre. Cependant, le mérite revient au Maroc qui a frustré les finalistes de 2018, la Croatie, pour commencer leur campagne par un match nul. Il y avait peu d’occasions serrées, mais comme le montre clairement le score, aucune n’a été exploitée.

La Belgique, qui est la 2e équipe mondiale, a eu la chance d’éviter la surprise contre le Canada grâce à son gardien Thibaut Courtois qui a sauvé un penalty d’Alphonso Davies.

Michy Batshuayi a ensuite trouvé le fond du filet à la 44e minute avec une finition du pied gauche. Le Canada a dominé la Belgique, mais le but de la première mi-temps s’est avéré être la différence.

Avec cette victoire, la Belgique compte quatre points et prend la première place de son groupe devant la Croatie et le Maroc qui sont respectivement deuxième et troisième avec un point chacun.

