L’Espagne est trop classe pour l’Australie mais les espoirs olympiques d’Olyroos sont toujours vivants

L’Espagne a pu contrôler le match contre l’Australie avec de jeunes stars comme Pedri dominant la possession. Masashi Hara/Getty Images

L’Espagne s’est hissée en tête du groupe C et s’est placée dans le box pour se qualifier pour les quarts de finale du football masculin olympique aux Jeux de Tokyo après avoir écrasé l’Australie pour sceller une victoire 1-0 au Sapporo Dome.

Après avoir échoué à pénétrer les défenses des Olyroos pendant presque tout le match, la domination de l’Espagne sur le match a été récompensée à la 81e minute lorsque Mikel Oyarzabal s’est levé pour rencontrer un centre de Marco Asensio – assurant à la fois la victoire et le premier but de son pays. aux Jeux olympiques en 21 ans.

L’Australie tombe désormais deuxième du groupe, loin de l’Argentine, troisième à la différence de buts, et de l’Égypte mercredi.

La rupture du barrage

Vous n’auriez pas eu de prix pour l’avoir deviné dimanche soir, mais l’Espagne a absolument dominé le jeu tout au long des 90 minutes à Sapporo. Au cours de la première mi-temps, l’équipe de l’entraîneur Luis de la Fuente a détenu 73% du ballon et a réussi neuf tirs (trois cadrés) alors que leurs adversaires n’ont pas réussi à enregistrer un seul effort sur les buts d’Unai Simon. À la fin des années 90, les statistiques de possession sont restées les mêmes, tandis que les Espagnols avaient ajouté six autres tirs et deux cadrés tandis que les Australiens ajoutaient deux efforts.

Néanmoins, comme c’est devenu une habitude pour leurs équipes nationales quel que soit leur groupe d’âge, l’Espagne a été frustrée dans ses efforts pour transformer cette domination sur la feuille de statistiques en contrôle sur la feuille de match : le 4-4-2 défensif précoce des Olyroos largement capable absorber les incursions espagnoles en avant.

Malgré leur attaque en première mi-temps et pour tout leur contrôle de la possession et du territoire, l’Espagne a été largement incapable de créer des occasions claires grâce à une combinaison de défense australienne déterminée et de son propre manque d’instinct de tueur; L’effort d’Oyarzabal qui a frappé la barre transversale à la 24e minute, l’un des rares efforts notables rassemblés. Cependant, alors que les chances de transition auraient apparemment dû être exploitées par l’entraîneur Graham Arnold à la suite de cela – un domaine que De la Fuente avait expressément identifié comme une force avant le concours – ils étaient une facette frustrante des Olyroos. ‘ jouer.

Il y avait très peu de positivité ou d’intention dans l’attaque avec un objectif unifié de l’Australie quand ils ont eu une rare occasion de monter sur le ballon et de travailler pour aller de l’avant: apparemment un air de prudence au sujet d’être peut-être pris hors de position et exploité même avec le ballon aux pieds. Et avec la menace des Espagnols montée d’un cran dans les 15 premières minutes de la seconde mi-temps – marquées par un transfert mortel de Dani Olmo au milieu du parc depuis sa position sur l’aile – le mouvement d’Arnold pour tourner son retour à quatre dans un dos cinq en remplaçant l’attaquant Lachlan Wales par l’arrière central Kye Rowles a signalé une augmentation du conservatisme.

Tout doute entourant cette résolution a ensuite été levé 10 minutes plus tard lorsque le milieu de terrain Keanu Baccus a été amené à remplacer Riley McGree, plus axé sur l’attaque. Le rapide comme l’éclair Dylan Pierias, probablement le joueur le plus susceptible de punir l’Espagne dans un mouvement rapide en transition – leur avenue la plus probable pour marquer à ce stade – a été laissé sur le banc.

Aller complètement dos au mur pendant 30 minutes contre n’importe quelle opposition sera toujours assez difficile, mais contre une équipe avec le talent rassemblé par l’Espagne, il semblait inévitable que cela se retourne contre lui. Attendu, si vous voulez. Et cela s’est retourné contre lui à la 81e minute lorsque Oyarzabal a frappé. Le but a provoqué un certain changement d’attaque d’Arnold, amenant l’attaquant Nick D’Agostino à la place du défenseur central Thomas Deng, mais étant donné les substitutions effectuées dans l’intention de tenir un point, les Olyroos avaient peu de marge de manœuvre tactique pour monter. un retour.

2 Liés

Les doublures d’argent

Après les hauts qui sont venus de la victoire contre l’Argentine, la défaite contre l’Espagne sert inévitablement à dégonfler l’ambiance autour des Olyroos. Cependant, même avec les réserves ci-dessus sur la façon dont le plan pour y parvenir a finalement été exécuté, il faut également dire qu’il n’y a pas de honte à jouer pour un match nul contre une équipe de la qualité de l’Espagne. Malgré la prodigalité de La Roja en leur donnant une passe décisive, cela compte également pour une défaite 1-0.

Car bien que les rangs de l’Argentine du match précédent aient été largement dépourvus de la puissance de star que la réputation de la nation aurait pu promettre, il ne pouvait y avoir de confusion sur le talent de classe mondiale à la disposition de De la Fuente. Comme cela avait été le cas pour les équipes de la A-League qui abritaient Olyroos, les clubs espagnols avaient été obligés de libérer leurs joueurs pour le tournoi, lui donnant ainsi son choix parmi les meilleurs talents locaux du pays.

Six membres de son onze de départ contre les Australiens – Eric García, Pau Torres, Pedri, Simon, Mikel et Dani Olmo – figuraient pour l’équipe nationale senior à l’Euro 2020 et c’est une génération espagnole qui a remporté l’Euro U21 en 2019. Même s’il manquait les blessés Dani Ceballos et Oscar Mingueza, la redoutable profondeur dont disposaient les médaillés d’or de 1992 a été parfaitement démontrée lorsqu’ils ont lancé l’attaquant du Real Madrid Asensio pour Carlos Soler de Valence à la 68e minute.

Ainsi, aussi décevant que le résultat puisse être au lendemain, la capacité d’une équipe australienne des moins de 23 ans à maintenir une équipe avec la puissance de feu de cette unité espagnole à une avance de 1-0 aurait semblé fantastique il y a à peine 12 mois – le la croissance et l’amélioration de la jeunesse australienne en raison de leur augmentation de minutes à travers la A-League remarquable dans sa portée.

Malgré ce qu’il a pu apparaître après le départ à la retraite de sa Golden Generation, l’Australie n’a jamais vraiment cessé de produire des joueurs qui pourraient l’amener au niveau des meilleurs au monde – ils grandissaient simplement dans une scène nationale qui était construite d’une manière qui semblait parfois aussi s’il s’opposait activement à leur développement. Après avoir battu l’Argentine et maintenu l’Espagne sur une victoire 1-0, ce groupe devrait envoyer un message clair aux officiels australiens sur ce que les jeunes peuvent accomplir lorsqu’ils sont en mesure de réussir.

L’Australie a fait preuve de suffisamment de talent et d’esprit contre l’Espagne pour montrer qu’elle a encore un avenir aux Jeux olympiques de Tokyo et au-delà. ASANO IKKO/AFP via Getty Images

Et après?

Tombés à la deuxième place du groupe à la suite de la défaite, les enjeux pour les Olyroos avant leur affrontement avec l’Egypte ne pourraient pas être plus clairs. Gagnez, et ils sont qualifiés pour le tour suivant. Match nul et ils ont besoin de l’Espagne pour vaincre ou faire match nul avec l’Argentine pour assurer la progression. Perdez, et ils rentrent à la maison.

Apparemment, les Égyptiens présenteront les adversaires les plus faciles que l’équipe d’Arnold aura jusqu’à présent affrontés à Tokyo ; les Junior Pharaons, malgré leur statut de puissances africaines, n’emportent pas avec eux le même niveau de grandeur que l’Argentine et l’Espagne. Mais, comme l’ont montré leur match nul 0-0 contre l’Espagne et leur défaite 1-0 contre l’Argentine dimanche, l’équipe de l’entraîneur Shawky Gharieb est digne de respect et d’attention.

Leurs quatre arrières comprennent trois membres de l’équipe égyptienne pour la Coupe du monde 2018, le gardien Mohamed El Shenawy, le défenseur central Mahmoud Hamdy et le défenseur central et capitaine Ahmed Hegazi. La Coupe d’Afrique des Nations U23 2019 est une équipe solide et pourrait même être favorite contre les Australiens. Sachant qu’ils doivent gagner pour avoir une chance de passer à l’étape suivante des compétitions, ils vont également jeter tout ce qu’ils ont à l’équipe d’Arnold.

Aggravant la difficulté pour l’équipe en Vert et Or, ils seront également privés de leur joueur vedette du tournoi jusqu’à présent, l’ailier Nathaniel Atkinson, ainsi que de McGree et de l’attaquant surage Mitch Duke, après que le trio ait écopé de suspensions pour carton jaune. accumulation contre l’Espagne.

Néanmoins, avec leurs chances d’avancement encore entre leurs mains et ayant déjà démenti les faibles attentes que beaucoup leur avaient accordées à l’approche de Tokyo, les Olyroos ont de fortes chances de mettre en œuvre les proclamations de leur entraîneur du groupe C aux Jeux olympiques n’étant pas le Groupe de la Mort, mais le Groupe des Rêves.