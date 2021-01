Véhicules piégés par la neige sur le M-40 à Madrid, en Espagne, le 11 janvier 2021. | Eduardo Parra / Europa Press via Getty Images

Des chutes de neige historiques ont paralysé Madrid.

L’Espagne est toujours en train de se creuser après la plus grande tempête de neige qui a frappé le pays méditerranéen en 50 ans a frappé la capitale, Madrid, et les régions environnantes au cours du week-end, perturbant le transit et les efforts pour distribuer des vaccins contre les coronavirus, et causant au moins quatre décès.

La majeure partie de la neige de la tempête Filomena a commencé à tomber vendredi soir et a laissé 20 pouces dans la capitale et les provinces voisines à la fin de samedi.

Le service ferroviaire dans certaines régions a été suspendu et le New York Times a rapporté que 12 500 milles de routes ont été fermées ou perturbées. Les pompiers, les membres de l’armée et les équipes d’urgence ont travaillé pour dégager les pistes et les routes de vendredi à samedi, libérant plus de 1500 personnes coincées dans leurs voitures par des températures glaciales.

Bien que des centaines de routes aient été déblayées dimanche et que les vols de départ aient repris à l’aéroport de Madrid-Barajas, l’Associated Press a rapporté que les routes dans certaines parties du pays étaient encore largement bloquées et que les responsables ont averti que le pays n’était pas encore clair.

« Une semaine de froid extrême arrive et qui transformera toute la neige au sol en glace, multipliant ainsi le risque », a déclaré dimanche le ministre de l’Intérieur Fernando Grande-Marlaska aux journalistes. «La tempête entraîne une vague de froid qui pourrait faire baisser les températures à des niveaux records», a-t-il ajouté.

Au moins quatre personnes sont mortes des suites de la tempête. Deux personnes sans abri sont décédées des suites d’une exposition – l’une près de Madrid et l’autre à Calatayud, une ville située dans le nord-est du pays. Une femme et un homme se sont également noyés après que leur voiture ait été emportée par les inondations lorsqu’une rivière a éclaté près de la ville méridionale de Malaga.

Dimanche, les autorités gouvernementales ont averti les gens de rester à l’écart des routes autant que possible, a rapporté l’AP, affirmant que bien que toutes les personnes coincées dans leurs véhicules aient été secourues, de nombreux véhicules abandonnés sont restés sur les routes.

De nombreux Espagnols ont profité de la neige pour s’amuser en hiver. Sur les réseaux sociaux, des scènes d’Espagnols dans les rues, s’engageant joyeusement dans des combats de masse de boules de neige ont fait le tour.

La Gran Via de Madrid a été aujourd’hui le théâtre d’une bataille de boules de neige épique interrompue brièvement par un skieur qui est rapidement devenu la cible #NieveInMadrid #Filomena #NevadaMadrid #Madrid #nievemadrid #neige pic.twitter.com/cGsD4Y1ig1 – L’Espagne locale (@TheLocalSpain) 9 janvier 2021

Certains fêtards ont même été vus skier dans les rues de Madrid.

Qu’y a-t-il derrière la neige historique de l’Espagne?

Bien que les rapports espagnols prévoient de la neige, peu de gens s’attendaient à ce qu’elle soit aussi intense.

Rubén del Campo, porte-parole du bureau météorologique du gouvernement espagnol, Aemet, a déclaré aux journalistes que «vous devrez probablement regarder en arrière aux années 1970 pour des chutes de neige d’une ampleur similaire dans et autour de la capitale.

Il peut être incroyablement difficile de déterminer exactement quelle combinaison de facteurs a produit cet événement météorologique extrême (ou tout autre), mais les experts à qui j’ai parlé ont déclaré que les chutes de neige historiques de Filomena pourraient s’être produites parce que des niveaux élevés d’humidité combinés à des températures parfaites pour la neige, à seulement Le bon moment.

En général, plus l’air est chaud, plus il peut retenir d’humidité, ce qui augmente le potentiel de précipitations. Il est possible que l’air avant que Filomena contienne plus d’humidité et remplisse ensuite les «conditions de Boucle d’or» d’environ 28 ° F à 32 ° F qui sont nécessaires pour que les chutes de neige adhèrent à la surface de la Terre.

Comme Kevin Trenberth du National Center for Atmospheric Research des États-Unis m’a dit: «Le maximum de neige se produit lorsque les températures de surface sont d’environ 28 degrés Fahrenheit et qu’il y a beaucoup d’humidité qui pénètre dans la tempête en provenance des océans, où l’humidité est abondante et plus abondante qu’auparavant à cause du réchauffement climatique.

Dans le cas de Filomena, a ajouté Trenberth, «les conditions étaient parfaites».

Cela ne signifie pas nécessairement que le changement climatique est directement responsable de la tempête de neige en Espagne.

«Il n’est pas possible d’associer cette tempête à quoi que ce soit directement associé au changement climatique», m’a dit Robinson, de Rutgers. « Cependant, cela dit, il n’y a rien dans le monde météorologique de nos jours où le changement climatique n’ait pas une influence sous-jacente sur ce qui se passe. »