L’Espagne envoie une équipe supplémentaire pour l’Euro 2020 à la maison après la peur de l’épidémie de Covid

L’Espagne a renvoyé chez elle les 17 joueurs supplémentaires qu’elle a appelés cette semaine pour former une équipe alternative après qu’une épidémie de coronavirus ait menacé d’infecter l’équipe au Championnat d’Europe.

Six joueurs ayant une expérience antérieure avec l’équipe nationale et 11 joueurs de l’équipe espagnole des moins de 21 ans ont été appelés par l’entraîneur Luis Enrique après que le capitaine Sergio Busquets a été testé positif pour COVID-19 dimanche.

Les joueurs supplémentaires sont partis samedi, un jour après la vaccination de l’équipe et après trois jours consécutifs de tests négatifs pour l’ensemble du groupe.

Les 23 joueurs de l’équipe de l’Euro 2020 formaient une haie d’honneur pour applaudir ceux qui partaient.

Plus tôt cette semaine, Luis Enrique a salué la bonne attitude des vétérans qui ont répondu à son appel alors qu’il était en vacances et la volonté de l’équipe des moins de 21 ans d’aider.

L’équipe du tournoi s’est entraînée ensemble samedi pour la première fois cette semaine. Ils s’étaient entraînés dans de petites bulles pour réduire le risque de contagion.

Le défenseur Diego Llorente, qui a été testé positif au virus mardi, est revenu dans l’équipe après quatre résultats négatifs consécutifs.

Llorente a déclaré qu’il était resté en contact avec Busquets, qui achève un isolement d’au moins 10 jours et manquera au moins le match d’ouverture de l’Espagne contre la Suède à Séville lundi.

Il m’a beaucoup aidé, m’a apporté son soutien, a déclaré Llorente à propos du capitaine de l’équipe. J’espère qu’il reviendra le plus vite possible. C’est une personne formidable et sur le terrain, il nous donne tellement.

