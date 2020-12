L’Espagne prévoit de collecter et de partager avec d’autres pays de l’Union européenne des informations sur les résidents qui décident de ne pas se faire vacciner contre Covid-19, a déclaré lundi le ministre de la Santé du pays. Le ministre espagnol de la Santé, Salvador Illa, a souligné que la vaccination ne serait pas rendue obligatoire, mais, a-t-il déclaré, un registre serait mis en place qui inclurait toutes les personnes qui ont refusé le vaccin après avoir été appelées à se faire vacciner par le service de santé publique espagnol.

«Les refus de vaccination seront conservés dans un registre», a déclaré M. Illa dans une interview accordée à La Sexta, une chaîne de télévision espagnole. « Ce n’est pas un document public et cela sera fait dans le plus grand respect de la confidentialité des données. »

M. Illa a déclaré que la vaccination était volontaire, mais « nous voyons tous que la meilleure façon de vaincre le virus est de se faire vacciner, plus il y en a, mieux c’est. » La vaccination, a-t-il ajouté, doit être considérée comme «un acte de solidarité envers nos proches et notre citoyenneté».

Les commentaires de M. Illa sont intervenus un jour après que l’Espagne a lancé son programme de vaccination, dans le but de vacciner 2,5 millions de personnes entre janvier et mars, toutes au sein de groupes de santé prioritaires, en commençant par les résidents des maisons de retraite et les professionnels de la santé qui soignent leur. Mais le plan de vaccination est aussi devenu un football politique. Lundi, José Luis Martínez-Almeida, maire de Madrid et porte-parole du principal parti populaire d’opposition, a accusé le gouvernement de «manquer d’informations» sur le vaccin, ce qui fait que de nombreuses personnes hésitent encore à l’obtenir.