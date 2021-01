L’Espagne enregistre la température la plus froide jamais enregistrée à -35,8 ° C

L’Espagne a enregistré sa température la plus basse jeudi avec une baisse du mercure à -35,8 ° C.

La température record a été enregistrée à la station météorologique de Vega de Liordes, située à une altitude de 1 874 mètres dans la province nord-ouest de León.

S’il est confirmé par l’agence météo AEMET, il aura battu de justesse le record de -34,1 ° C établi la veille dans les Pyrénées orientales.

L’Espagne est actuellement battue par la tempête Filomena avec « de fortes chutes de neige » attendues même à des altitudes de seulement 200 mètres « dans de vastes zones de l’intérieur de la péninsule », a déclaré jeudi l’AEMET.

La capitale, le nord-est et les zones montagneuses du sud-est pourraient connaître des chutes de neige pouvant atteindre 50 centimètres au cours des prochains jours.

Les températures glaciales enregistrées à Leon ne sont pas une touche aux plus basses observées en Europe continentale, qui ont atteint -58,1 ° C à Ust ‘Schugor, en Russie, le 31 décembre 1978.

La France et la Suisse ont également enregistré des températures plus froides dans le passé avec leur record national établi respectivement à -36,7 ° C et -41,8 ° C.

Au Royaume-Uni, le taux le plus bas atteint par le mercure est de -27,2 ° C, à deux reprises et à chaque fois dans des stations météorologiques écossaises.

La température la plus basse enregistrée dans l’hémisphère nord était de -69,3 ° C, enregistrée au Groenland le 22 décembre 1991, selon le Organisation météorologique mondiale.

C’est près de 20 ° C de plus que le record mondial, établi en juillet 1983 à la station météorologique de haute altitude de Vostok en Antarctique.