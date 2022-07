L’Espagne doit être l’Espagne, pas Barcelone, si elle veut réussir à l’Euro 2022 et au-delà

L’Espagne a quelques-uns des meilleurs joueurs du monde, mais ils n’arrivent pas à former une équipe. José Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Le triomphe 4-0 de Barcelone sur Chelsea lors de la finale de la Ligue des champions de 2021 ne visait pas seulement à s’imposer comme une nouvelle force du football européen; ce fut le début d’un buzz autour de l’équipe nationale d’Espagne. Sur la base de 45 minutes de football au Gamla Ullevi de Göteborg – ainsi que des 30 victoires sans précédent du Barça en 30 matchs dans la Primera Iberdrola – l’Espagne a soudainement été considérée comme l’équipe à battre au Championnat d’Europe féminin 2022.



1 Connexe

Il est assez facile pour quiconque de jeter un œil sur l’équipe de Barcelone – avec des joueuses comme Sandra Panos, Irene Paredes, Alexia Putellas et Mariona Caldentey – et de voir les vertèbres espagnoles qui tapissent sa colonne vertébrale, tout comme n’importe qui peut regarder les équipes espagnoles Jorge Vilda s’est réuni depuis qu’il a pris les commandes et a vu l’éclat typiquement catalan. Pourtant, les deux ne sont pas interchangeables. Même si vous deviez commencer un XI purement espagnol pour Barcelone et ensuite jouer exactement la même équipe pour l’Espagne, le football ne serait tout simplement pas le même.

Le succès du Barça n’a fait qu’accroître la pression sur une équipe espagnole qui avait peu de pedigree lorsqu’il s’agissait de garder son sang-froid. Au cours de son histoire, l’équipe nationale féminine a disputé quatre matchs à élimination directe lors de tournois majeurs (trois euros et une Coupe du monde) et n’en a remporté aucun. En effet, l’équipe s’est rapprochée du succès lors de sa défaite contre l’Autriche, aux tirs au but, il y a cinq ans.

La misère de l’Espagne en ce qui concerne les matchs à élimination directe fait simplement partie du tableau plus large de leurs luttes lors des tournois : l’équipe à son meilleur en matches amicaux et en qualifications, plutôt que lorsque la pression est forte. Avant un quart de finale contre l’Angleterre, mercredi (diffuser en direct sur ESPN + aux États-Unis à 15 h HE.) ils sont loin d’être favoris, et le succès de Barcelone est en partie à blâmer.

– Euro 2022 : guide quotidien de la couverture, des matches, etc.

– Chaque match Euros EN DIRECT sur ESPN : Naviguez dans le calendrier

Vilda-ball

Depuis 2015, date à laquelle il a pris ses fonctions pour la première fois, Vilda a toujours eu du mal à mélanger ses joueurs sur le terrain. Alors que l’équipe est passée principalement de Barcelone avec l’Atletico Madrid fournissant le reste de l’équipe, à un mélange sain de représentants de Primera Iberdrola avec un nombre croissant venant du Real Madrid et du Pays basque, les problèmes ont persisté.

Comme Luis Aragones et Vicente del Bosque l’ont découvert lors de leurs mandats à la tête de l’équipe masculine conquérante de 2008-2012, mélanger le style fluide de Barcelone avec le style madrilène plus direct n’est pas une tâche facile, mais c’est nécessaire. Bien que Vilda ait trouvé des moments où il pouvait appeler des joueurs plus jeunes et presque choisir de jouer une équipe “Espagne B”, il y a toujours un penchant pour les joueurs en forme du Barca – mais leur compréhension avec leurs homologues de la capitale fait défaut. .

Au lieu de faire tourner son milieu de terrain préféré de Putellas, Aitana Bonmatí et Patri Guijarro, cherchant à voir comment il peut intégrer les autres et trouver un plan B désespérément nécessaire en cas de blessure – un cauchemar est devenu réalité cet été lorsque Putellas a rompu son ACL à la veille du tournoi — Vilda a tenu bon. Certes, le trio du milieu de terrain est l’un des meilleurs, sinon le meilleur au monde, mais ce sont des joueurs qui passent toute l’année dans les poches les uns des autres, il n’y a donc rien de plus à apprendre en les commençant à chaque match.

Lorsque les fans occasionnels ont écouté la Coupe Arnold Clark – un tournoi amical de quatre nations disputé en février – s’attendant à voir Barcelone s’affronter contre l’Allemagne, l’Angleterre et le Canada, la confusion régnait : où était la fluidité ? Où était la sensation distincte du Barca? Même avec ce troisième milieu de terrain catalan favorisé, l’équipe semblait confuse et sans direction.

Soucieux de s’appuyer sur le style de Barcelone, Vilda a maintenu la continuité avec les joueurs de l’équipe du club loué, mais ils n’ont jamais été en mesure de reproduire leur forme nationale pour leur pays. En effet, plus Vilda a essayé de se pencher sur le Blaugrana style, plus l’équipe a semblé perdue.

Puis, en février, ce sont les représentants du Real Madrid et de la Real Sociedad qui sont sortis du banc et ont offert ce La Roja avait disparu depuis le début.

jouer 0:53 Marta Cardona trouve le filet à la 90e minute alors que l’Espagne décroche une victoire 1-0 contre le Danemark.

La diversité stylistique est nécessaire

Il n’est pas surprenant que trois des cinq buts que l’Espagne a marqués à l’Euro 2022 soient issus de situations de ballon mort (deux coups de pied arrêtés et un penalty, le tout lors de la victoire 4-1 contre la Finlande) car l’équipe ne peut pas trouver un terrain propre. traverser les défenses tenaces auxquelles ils ont été confrontés. Bien que beaucoup seraient surpris d’apprendre que quatre de ces buts ont été des têtes – dont deux provenaient de joueurs de 5 pieds 4 pouces ou moins – cela a du sens car l’équipe n’a pas été en mesure de faire tomber le ballon et de faire sens connexions afin qu’ils choisissent de traverser dans la boîte à la place.

Lorsque les voies de dépassement sont fermées pour Barcelone, les joueurs se lient toujours pour trouver un itinéraire à travers; quand la même chose arrive en Espagne, l’équipe devient paralysée.

De toute évidence, le besoin de joueurs en dehors du noyau de Barcelone est critique et pas plus facile à mettre en évidence que lorsque l’on regarde le vainqueur de l’Espagne lors de la victoire 1-0 contre le Danemark. Après avoir remplacé Leila Ouahabi, Olga Carmona a offert plus en attaque du flanc gauche et a fouetté un centre qui a été rencontré par l’ancienne coéquipière du Real Madrid Marta Cardona, qui est revenue à la maison dans la dernière minute.

Il est trop simpliste de souligner les 12 années passées par Ouahabi à Barcelone par rapport à la maison d’Olga en Andalousie ou aux racines de Cardona à Saragosse, mais cela montre un besoin de joueurs en dehors de la bulle du Barça. Pour les joueurs qui aborderont les problèmes d’une manière différente de ceux qui ont été formés à La Masia. Tout comme Barcelone a besoin de joueurs comme la Norvégienne Caroline Graham Hansen, la Suisse Ana-Maria Crnogorcevic ou la Suédoise Fridolina Rolfo qui ajoutent de la diversité footballistique pour rendre toute l’équipe plus forte, l’Espagne doit s’éloigner de la simple tentative d’être Barcelone et embrasser les différentes identités footballistiques de à travers tout le pays.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Mais et maintenant ?

Il n’y a bien sûr pas de solution miracle pour Vilda ou la fédération espagnole de football ; l’équipe ne va pas soudainement basculer vers une façon étrangère de jouer simplement parce qu’elle a atteint les huitièmes de finale de l’Euro 2022. L’équipe persistera probablement comme elle l’a fait jusqu’à présent, même si Vilda cherchera peut-être à trouver un meilleur équilibre sur le terrain. , comme il l’a fait pour leur match de groupe décisif contre le Danemark lorsqu’il a changé une partie de son onze de départ habituel.

Après avoir été critiqué pour le retard avec lequel il a apporté des changements lors de la défaite 2-0 contre l’Allemagne, l’entraîneur de 41 ans a été beaucoup plus rapide pour se rendre sur son banc contre le Danemark et, si l’Espagne était toujours dans le match contre l’Angleterre à la mi-temps. , il peut refaire la même chose.

Cependant, l’entraîneur n’est pas du genre à avoir un gros sac d’astuces qu’il peut parcourir et si quelque chose doit changer, il incombera aux joueurs de prendre la décision sur le terrain. Ce qui, encore une fois, n’est pas quelque chose qui semble trop probable, surtout avec une figure de proue comme Putellas mise à l’écart.

Contre l’Angleterre, l’Espagne devra faire quelque chose qu’elle n’a jamais réussi auparavant : gagner un match à élimination directe. Les hôtes du tournoi sont très confiants après deux déroutes remontant le moral et 14 buts en trois matches, en plus d’être stimulés par une foule de quelque 30 000 supporters anglais. Mais l’Espagne devra essayer de trouver quelque chose qui leur a si régulièrement échappé sur les plus grandes scènes.

Après leur défaite contre l’Allemagne, Ouahabi a déclaré : “Ce que nous devons faire, c’est jouer notre chemin, croire en nous, être forts.” Pourtant, jouer de cette façon est ce qui rend l’Espagne plus faible. Cela ressemble trop à un Barcelone inspiré qui minimise les forces de nombreux footballeurs disponibles pour l’équipe nationale.

Il ne fait aucun doute que Barcelone possède une énorme quantité de talents, dont la plupart sont locaux, mais l’Espagne ne peut jamais être Barcelone, tout comme Barcelone ne peut jamais être l’Espagne. Plus tôt l’Espagne trouvera un moyen de jouer comme l’Espagne, plus tôt cette génération de talents pourra enfin commencer à briller.