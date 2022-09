L’Espagne dit que la Russie est probablement responsable des fuites de gaz du Nord Stream

La ministre espagnole de l’Énergie, Teresa Ribera, a déclaré jeudi que les dommages causés aux deux gazoducs sous-marins Nord Stream étaient probablement une attaque intentionnelle liée au gouvernement russe.

“C’était un acte délibéré et, à mon avis, il peut très probablement être lié à la poussée de provocation constante du Kremlin”, a déclaré Ribera aux journalistes, selon Reuters.

Le ministère russe des Affaires étrangères n’était pas immédiatement disponible pour commenter lorsqu’il a été contacté par CNBC jeudi matin.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré mercredi que les affirmations que la Russie était à l’origine de l’attaque présumée étaient “stupides”.

La cause des fuites de gaz n’est pas encore connue. La police suédoise enquête actuellement sur les fuites et l’Union européenne soupçonne un sabotage, d’autant plus que l’incident survient au milieu d’une impasse énergétique amère entre Bruxelles et Moscou.

Les gazoducs Nord Stream 1 et 2 relient la Russie à l’Allemagne via la mer Baltique.

Des sismologues ont signalé lundi des explosions à proximité des fuites de gaz inhabituelles du Nord Stream, situées dans les eaux internationales mais à l’intérieur des zones économiques exclusives du Danemark et de la Suède.

Les explosions ont fait cracher du gaz dans la mer Baltique. Les forces armées danoises ont déclaré que des séquences vidéo montraient que la plus grande fuite de gaz avait créé une perturbation de surface d’environ 1 kilomètre (0,62 mile) de diamètre, tandis que la plus petite fuite avait provoqué un cercle d’environ 200 mètres.