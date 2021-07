L’Espagne devrait battre la Suisse à l’Euro 2020… mais pas si son quart de finale va aux tirs au but

Peut-être que vous considérez l’idée ridicule.

L’Espagne, certes, vient de marquer 10 fois à parts égales lors de ses deux derniers matches – aucune équipe n’a jamais fait cela dans l’histoire du Championnat d’Europe. La Roja n’ont marqué que deux fois plus de buts dans un tournoi que les 11 qu’ils ont marqués à domicile jusqu’à présent en quatre matchs à l’Euro 2020 : leurs campagnes victorieuses de l’Euro 2008 et de l’Euro 2012. De plus, l’équipe de Luis Enrique est l’une des favorites du tournoi – sans parler du fait qu’elle a été chaudement pressée d’envoyer la Suisse lors de sa rencontre à Saint-Pétersbourg vendredi.

Mais voici mon cas : si vous ignorez complètement l’idée que ce quart de finale pourrait bien être décidé par la loterie folle et diablement imprévisible connue sous le nom de tirs au but, alors je pense que vous êtes dans le déni. Oui si La Suisse manque vraiment Granit Xhaka à travers sa suspension d’accumulation de cartons jaunes; s’ils ne peuvent pas s’engager pleinement dans la presse musclée et implacable qui les rend des adversaires profondément inconfortables ; s’ils utilisaient trop d’énergie physique et émotionnelle en éliminant les champions du monde de France l’autre soir, peut-être dans le plus grand match de l’histoire du pays, l’Espagne pourrait les forcer à se soumettre.

Luis Enrique a utilisé une métaphore brillante l’autre jour, avant la première série de cinq buts contre la Slovaquie, lorsqu’il a promis que « Quand mes joueurs se « débloquent », ce sera comme lorsque vous secouez une bouteille de cava et faites sauter le bouchon en dehors. » Quelle image et quelle façon pour son équipe de sortir et de prouver à quel point leur entraîneur comprenait bien leurs performances à l’entraînement.

Deux victoires et dix buts plus tard, il est juste de dire que les champions 2012 – qui, rappelons-le, n’avaient pas remporté de match à élimination directe depuis lors – méritent d’être favoris et, s’ils sont en forme, ils gagneront. Mais laissez-moi construire mon dossier, puis sentez que les doutes commencent à ronger votre certitude précédente sur ce qui allait se passer à Saint-Pétersbourg.

En 2021, l’Espagne a fait match nul sur cinq de ses huit derniers matches de 90 minutes (je ne compte pas la victoire 4-0 contre la Lituanie, disputée par 17 joueurs U21 qui ne sont même pas à ce tournoi). Sur les trois autres, il a fallu un coup de tonnerre de Dani Olmo dans le temps additionnel pour empêcher un match nul 1-1 en Géorgie.

Les quatre derniers matches entre la Suisse et l’Espagne ont été une paire de nuls et une victoire 1-0 pour chaque équipe. Voyez comment les preuves s’accumulent. Cela peut être extrêmement serré si La Roja ne sont pas tout à fait dans leur jeu.

La prime lourde pour les choses qui se passent comme les statistiques le suggèrent, c’est que l’Espagne, comme le funambule qui brise l’habitude de sa vie et regarde vers le bas, a soudainement perdu son sang-froid à 11 mètres. Si ce quart de finale franchit réellement la barrière des 120 minutes sans vainqueur, alors, soudainement, la Suisse se dirigera probablement vers la fusillade avec un air fanfaron. Et pas seulement parce que c’est via une parfaite exposition de tirs au but qu’ils ont éliminé la France au dernier tour : Mario Gavranovic, Fabian Schar, Manuel Akanji, Ruben Vargas et Admir Mehmedi ont chacun crevé le filet. Aucun problème.

L’Espagne – mâchez ça, les gars – a aussi un dossier parfait. Ils ont raté cinq de leurs cinq derniers tirs au but. Mieux encore, pour le bien de l’histoire au moins, cet horrible record a commencé contre… la Suisse. Vous ne vous en souvenez pas ?

Sergio Ramos était sur une course monstre de deux ans et demi et 23 pénalités à partir du point de 11 mètres pour l’Espagne et le Real Madrid. Puis le Suisse entre les bâtons, Yann Sommer (le même qui a sauvé héroïquement l’effort de Kylian Mbappe l’autre soir) a sauvé deux fois le capitaine espagnol en l’espace de 23 minutes.

Depuis lors, Abel Ruiz (dans cet étrange match contre la Lituanie), Gerard Moreno (contre la Suède) et Alvaro Morata (contre la Slovaquie) ont fait cinq flops en cinq coups de pied. Comme d’habitude avec les mensonges, les foutus mensonges et … les statistiques, vous pouvez les incliner négativement ou trouver la doublure argentée derrière les nuages.

La puanteur actuelle d’un record va à l’encontre de ce qui est normal dans le football espagnol. La Roja pris l’habitude de gagner des tirs au but à l’époque où ils avaient l’habitude de gagner des tournois. À deux reprises, contre l’Italie en quart de finale 2008, puis à nouveau en demi-finale 2012 contre le Portugal, c’est l’Espagne qui a émergé des compétitions de tirs au but les plus spectaculaires et fascinantes auxquelles vous pourriez souhaiter assister.

L’Espagne a raté chacun de ses cinq derniers tirs au but, dont celui d’Alvaro Morata en phase de groupes contre la Slovaquie. Meng Dingbo/Xinhua via Getty Images

L’Espagne avait peur de l’Italie en 2008. Ils étaient leur bête noire. Pas de question. Mais quand Dani Guiza a raté son effort, Iker Casillas a involontairement crié: « Ne t’inquiète pas, Dani, je vais juste sauver le prochain ». Et il l’a fait. Quatre ans plus tard, Xabi Alonso a raté le penalty d’ouverture lors du match à mort subite contre le Portugal de Cristiano Ronaldo, mais Ramos a toujours eu le courage de Panenka le ballon sur Rui Patricio dans l’avant-dernier penalty avant Cesc Fabregas – comme il l’a fait en 2008 – à la maison le gagnant.

Invincible en jeu ouvert, invincible sur place. C’était l’Espagne à l’époque.

Même dans le football de club, la preuve la plus récente du sang-froid de 11 mètres de la Liga a été que Villarreal a marqué 11 fois de suite sur place pour refuser à Manchester United la Ligue Europa à Gdansk. Luis Enrique souhaitera peut-être rappeler que Moreno et Pau Torres, loin d’être des choix automatiques ici à l’Euro jusqu’à présent, faisaient partie de cette équipe de tirs au but réussie.

Tout cela soulève une autre question. L’Espagne affronte à nouveau Sommer, et son palmarès est intéressant à lire : il en a affronté 19 qu’il a soit sauvé, soit raté par le preneur, mais il laisse entrer 63. Même à l’âge de 32 ans, avoir fait face à 82 pénalités en compétition (hors tirs au but) est assez remarquable. Sept ont été pour la Suisse, dont les deux Ramos manqués.

Cela rend assez intéressant de savoir qui le prendrait et ce qui se passerait si l’Espagne recevait un penalty contre l’équipe de Vladimir Petkovic. Luis Enrique nous a dit l’autre jour qu’il y avait une liste restreinte de trois (qui je suppose être Morata, Moreno et Koke); que les joueurs pratiquaient de leur propre gré les tirs au but depuis le début de l’entraînement pour la compétition ; et que dans n’importe quelles circonstances au cours d’un match, lui, ou l’un des trois, pourrait changer l’ordre hiérarchique convenu, ce qui, je pense, signifie que Morata reste le premier preneur si l’un d’entre eux est accordé pendant les 90 minutes ou la prolongation.

Tout cela ajoute du piquant, au sens du drame. L’Espagne devrait gagner à Saint-Pétersbourg, et elle a le potentiel de remporter l’intégralité du tournoi.

« Avez-vous vu une équipe à l’Euro que vous pensez supérieure à l’Espagne », a demandé Luis Enrique jeudi. « Non, » répondit-il après avoir mis suffisamment de temps pour prétendre qu’il avait dû y penser.

Mais que se passerait-il si cette équipe passionnante mais faillible nouait à nouveau ses lacets ? Et si c’était 120 minutes longues et nerveuses, puis les redoutables pénalités. La vraie Espagne va-t-elle (s’il vous plaît) se lever Ou la Suisse peut-elle donner La Roja le blues du Sommer comme ils l’ont fait pour Les Bleus?

Restez à l’écoute. Ce sera soit facile, soit épique.