L’Espagne dévastée par des incendies de forêt au milieu d’une vague de chaleur record

Certains des incendies continuent de brûler, les pompiers s’efforçant d’éteindre les flammes qui ont ravagé plus de 74 000 acres. Vendredi, l’Organisation météorologique mondiale averti que toute l’Espagne était confrontée à un « risque d’incendie extrême » en raison de la chaleur et de la sécheresse.

La vague de chaleur précoce a battu des records en Espagne, l’aéroport de Valence ayant établi un record en juin vendredi, enregistrant une température de 102 degrés Fahrenheit (39 degrés Celsius) et dépassant les records établis en 2017. À Madrid, les températures ont augmenté. à environ 105 degrés Fahrenheit (40,5 Celsius) dans ce que l’Agence météorologique d’État a déclaré être la première vague de chaleur majeure depuis plus de quatre décennies.

Johan Rockström, directeur du Potsdam Institute for Climate Impact Research financé par le gouvernement allemand, sur Twitter appelé les scènes en Europe « la nouvelle normalité » et a averti que les conditions météorologiques extrêmes ne feraient qu’empirer si les émissions mondiales ne sont pas réduites.

La Sierra de la Culebra, une chaîne de montagnes de Castille et León, dans le nord-ouest de l’Espagne, a été l’une des régions les plus dévastées, avec une association de travailleurs appel le feu de forêt « un vrai monstre » car il formait un mur orange imposant le long de ce qui était autrefois un paysage verdoyant.

La canicule a également frappé la France et un avertissement a été émis en Grande-Bretagne par l’Agence de sécurité sanitaire alors que le pays enregistrait sa journée la plus chaude de l’année. Les températures à Londres ont dépassé 89 degrés Fahrenheit (32 degrés Celsius) à cause de ce que les experts ont qualifié de souffle d’air chaud en provenance d’Afrique du Nord.

« La période la plus chaude de l’année se situe généralement entre la mi-juillet et la mi-août », a déclaré le météorologue Tim Staeger au point de vente. « Si nous sommes déjà confrontés à ces températures maintenant, il y aura probablement plus de jours comme celui-ci, ou même des jours plus chauds, plus tard cette année. »