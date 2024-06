L’Espagne dénonce les restrictions israéliennes sur le consulat de Jérusalem après Palesti

MADRID — L’Espagne a rejeté les « restrictions » imposées par Israël aux activités de son consulat de Jérusalem en réponse à la reconnaissance par Madrid d’un État palestinien, a déclaré vendredi le ministre des Affaires étrangères José Manuel Albares.

« Ce matin, nous avons envoyé une ‘note verbale’ au gouvernement israélien rejetant toute restriction à l’activité normale du consulat général d’Espagne à Jérusalem, car son statut est garanti par le droit international et par la Convention de Vienne » sur les relations diplomatiques, a déclaré Albares à Onda Cero. radio.

« Ce statut ne peut pas être modifié unilatéralement par Israël », a-t-il déclaré, indiquant que Madrid avait demandé à Israël « de revenir sur cette décision ».

La décision israélienne est intervenue un jour avant que l’Espagne, l’Irlande et la Norvège ne reconnaissent officiellement le statut d’État palestinien dans une démarche coordonnée qui a été dénoncée par Israël comme une récompense pour le Hamas, dont les attaques du 7 octobre ont déclenché la guerre à Gaza. Quelque 1 200 personnes, pour la plupart des civils, ont été tuées lors de l’assaut et 252 prises en otages.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a déclaré qu’à partir du 1er juin, le consulat espagnol devait cesser d’offrir des services aux Palestiniens de Cisjordanie et n’était autorisé qu’à « fournir des services consulaires strictement aux résidents » de Jérusalem.

Dans un article sur X, le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a rejeté la demande d’Albares et a insisté sur le fait que les restrictions seraient « strictement » appliquées.

Toute violation pourrait entraîner « la fermeture du consulat espagnol à Jérusalem », a-t-il prévenu.

« Tout lien entre le consulat espagnol à Jérusalem et des individus au sein de l’Autorité palestinienne constitue une menace pour la sécurité nationale d’Israël », a-t-il écrit.

« Israël ne restera pas silencieux face à la décision unilatérale du gouvernement espagnol de reconnaître un État palestinien dirigé par le Hamas et aux déclarations antisémites de Yolanda Diaz visant à détruire Israël et à le remplacer par un État palestinien du fleuve à la mer », a-t-il déclaré. .

La semaine dernière, Diaz, vice-Premier ministre espagnol d’extrême gauche, a utilisé le slogan « La Palestine sera libre du fleuve à la mer », une phrase que les responsables israéliens ont dénoncée à plusieurs reprises comme appelant à rayer Israël de la carte.

Le slogan fait référence aux frontières de la Palestine sous mandat britannique, qui s’étendaient du Jourdain à la Méditerranée avant la création d’Israël en 1948, et incluaient tout Israël.

Quelques jours plus tard, Katz a publié une vidéo sur X combinant des images des attentats du 7 octobre avec de la danse flamenco, disant : « Sanchez : le Hamas vous remercie pour votre service. »

L’Espagne a déclaré que le message était « scandaleux et révoltant » et s’est engagée à apporter une réponse « ferme » aux « provocations » en ligne d’Israël et de Katz, dans le cadre d’une démarche conjointe avec l’Irlande et la Norvège.

L’équipe du Times of Israel a contribué à ce rapport