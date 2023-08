L’Espagne défie la mutinerie des joueurs du Real Madrid, de Barcelone et des stars de Manchester United pour atteindre la finale de la Coupe du monde féminine

Personne ne s’attendait à ce que l’Espagne soit proche d’une finale de Coupe du monde cette année – surtout après leur drame d’avant-tournoi.

Mais une période fulgurante de 10 minutes contre la Suède, dont trois buts et un vainqueur à la 89e minute, les a vus déjouer les pronostics et atteindre la finale.

4 Carmona a marqué un vainqueur de dernière minute pour l’Espagne contre la Suède pour les envoyer en finale de la Coupe du monde 1 crédit

4 C’est tout un revirement après une année mouvementée dans le camp espagnol Crédit : Getty

Les cœurs suédois ont été brisés lorsque la capitaine espagnole Olga Carmona a marqué un but tardif pour susciter la célébration des fans à Eden Park en Australie mardi matin.

C’était il y a un peu plus de deux semaines lorsque l’Espagne a été écrasée 4-0 par le Japon en phase de groupes.

Mais ils ont évité l’élimination en phase de groupes et ont depuis remporté de grandes victoires contre la Suisse et les Pays-Bas respectivement en huitièmes de finale et en quarts de finale avant d’éliminer la Suède.

Cela signifie que La Roja est à un pas de remporter la Coupe du monde et qu’elle affrontera l’Australie ou l’Angleterre en finale.

C’est une réalisation phénoménale étant donné qu’il y a eu une mutinerie pure et simple à propos des méthodes de l’entraîneur Jorge Vilda.

Cela a conduit 15 joueurs à exiger des améliorations de leurs conditions de travail parce qu’ils pensaient que leur temps avec l’équipe nationale avait affecté leur santé émotionnelle et physique.

Après s’être effondrés de l’Euro 2022 en quart de finale face aux vainqueurs éventuels, l’Angleterre, les membres de la première équipe avaient demandé un changement de direction, bien qu’ils nient avoir demandé le limogeage de Vilda.

Vilda, qui bénéficie du soutien de la fédération espagnole de football (RFEF), est resté provocant et a insisté sur le fait qu’il n’irait nulle part, ce qui a incité l’une des capitaines de l’équipe, Irene Paredes, à répondre.

4 Vilda avait essuyé le feu de sa propre équipe Crédit : Getty

« Nous pensons qu’il y a des aspects internes qu’ils peuvent changer », a-t-elle déclaré en août 2022.

« On aurait aimé que ça reste à l’intérieur mais il y a des fuites qui ne sont pas vraies. Il y a des moments où il faut dire des choses, même si ce n’est pas agréable, pour qu’elles changent. »

Les tensions ont continué à bouillir lorsque la RFEF a demandé aux joueurs de demander pardon et des semaines plus tard, 15 joueurs ont révélé qu’ils ne voulaient plus être considérés pour la sélection pour l’équipe nationale.

Une déclaration collective disait : « Nous avons demandé dans notre communication envoyée à la RFEF de ne pas être convoqués jusqu’à ce que les situations qui affectent notre état émotionnel et personnel, nos performances et, par conséquent, les résultats de la Sélection et qui pourraient entraîner des blessures indésirables soient inversées. «

4 Cela a conduit 15 joueurs à se rebeller contre l’équipe internationale et à demander à ne pas être sélectionnés Crédit : Getty

La joueuse vedette Alexia Putellas, qui se remettait d’une blessure à l’époque, a promis son soutien à ses coéquipières, bien qu’elle ne se soit pas jointe à la manifestation.

La RFEF a répondu avec fureur, frappant les 15 rebelles en disant que leur comportement était « loin d’être exemplaire et en dehors des valeurs du football et du sport » et qu’ils ne choisiraient « que des footballeurs engagés » à l’avenir.

Après avoir annoncé son équipe internationale en novembre 2022, Vilda a également déclaré : « Je pense que c’est un ridicule à l’échelle mondiale. Ce gâchis fait mal au football espagnol. C’est un embarras mondial. »

La mutinerie s’est poursuivie cet été, bien que certains aient reculé, trois membres des 15 rebelles étant sélectionnés pour la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Joueurs espagnols qui se sont rebellés Joueur – Club Ainhoa ​​Vicente (Atlético Madrid) Lola Gallardo (Atlético Madrid) Sandra Panos (Barcelone) Mapi Léon (Barcelone) Claudia Pina (Barcelone) Aitana Bonmati (Barcelone) Mariona Caldentey (Barcelone) Patri Guijarro (Barcelone) Andrea Pereira (Club América) Leïla Ouahabi (Manchester City) Laia Aleixandri (Manchester City) Lucia García (Manchester United) Ona Batlle (Barcelone) Amaiur Sarriegi (Real Sociedad) Nerea Eizagirre (Real Sociedad)

L’ancienne star de Manchester United Ona Batlle en fait partie, ainsi que Mariona Caldentey et Aitana Bonmati, tandis que Putellas a également été appelé dans l’équipe.

Parmi les joueurs de haut niveau non appelés figurent Mapi Leon, Patri Guijarro et Sandra Panos, mais une nouvelle équipe s’est mise en marche de manière étonnante.

Cela rend la route de l’Espagne vers la finale d’autant plus incroyable, étant donné qu’une partie importante de l’équipe senior a été laissée à domicile.

Mais ceux qui ont continué ont fait la fierté de leur nation et ne sont qu’à 90 minutes de l’histoire.