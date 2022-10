L’Espagne défend son titre avec une victoire sur la Colombie en finale

L’Espagne, championne en titre, a remporté la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA avec une victoire 1-0 sur la Colombie, finaliste pour la première fois, dont la campagne s’est terminée dans le chagrin après un but contre son camp lors de l’affrontement au sommet ici dimanche.

A LIRE AUSSI | Premier League : Arsenal déroute Nottingham Forest 5-0 ; Aller en haut du tableau

L’Espagne est sortie vainqueur après un but contre son camp de la défenseuse colombienne Ana Maria Guzman Zapata à la 82e minute de la finale au DY Patil Sports Stadium.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, aux côtés de hauts responsables de la Fédération asiatique de football (AFC) et de la Fédération indienne de football (AIFF), était présent sur le site alors que l’Espagne a remporté un but solitaire et a conservé le titre qu’elle avait également revendiqué en 2018.

L’Espagne a pris les devants avec le but de Cristina lorsqu’elle a marqué sur le rebond après que la gardienne colombienne l’ait arrêté la première fois. Cependant, le score est resté 0-0 car le but a été refusé par un examen VAR. Il a jugé que Cristina avait touché le ballon avec sa main.

Les deux équipes se sont également rencontrées en phase de groupes, l’Espagne s’imposant 1-0. C’était le deuxième titre du géant européen espagnol.

Dans le match de classement pour la troisième place, le Nigeria a battu l’Allemagne 3-2 aux tirs au but.

Deux pénalités manquées par les Allemandes Paulina Platner et Loreen Bender et un arrêt de la gardienne Omilana Faith sur le tir de Paulina Bartz ont ouvert la voie à la toute première médaille du Nigeria dans le tournoi.

L’Inde, pays hôte, n’a pas réussi à franchir la phase de groupes après avoir perdu ses trois matches.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici