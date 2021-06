L’Espagne de Luis Enrique domine la Suède mais le nul sans but donne l’impression que deux points perdus pour La Roja

L’Espagne et la Suède se partagent le butin dans un match nul sans but, après l’une des rencontres les plus unilatérales que vous verrez depuis longtemps. Non pas parce qu’une équipe (la Suède) était mauvaise et parce que l’autre (l’Espagne) était bonne, mais simplement parce qu’elles ont opté pour des approches radicalement différentes, chacune fonctionnant à sa manière. Et, après avoir pris des chemins différents, ils se sont retrouvés au même endroit, bien que pour la Suède, cela ressemblait à une victoire et pour l’Espagne, cela semblait être deux points perdus.

La Roja le manager Luis Enrique fait les choses à sa manière. A toujours. A l’AS Rome. Au Celta Vigo. A Barcelone. Ce n’est pas de l’arrogance, c’est étudier les options, appliquer la raison et faire ce que vous pensez être juste. Sachant que, quel que soit le résultat, vous repartirez la tête haute et la conscience tranquille.

Vous l’avez vu quand il a appelé 24 joueurs pour l’Euro, aucun du Real Madrid. Il n’avait pas besoin de plus de corps, il n’avait pas besoin de plus de gars du Real Madrid, qu’il s’agisse de légendes vieillissantes (Sergio Ramos), de couteaux suisses défensifs (Nacho) ou d’anciens prodiges (Isco, Marco Asensio).

Il ne s’agit pas de ce que vous avez fait, mais de ce que Luis Enrique pense que vous ferez. Par conséquent, le onze de départ qu’il a envoyé contre la Suède avait un total de 229 sélections, contre 593 pour l’opposition. Huit des onze espagnols avaient 20 sélections ou moins ; comparé à un seul Suédois.

L’expérience dans les formations s’est reflétée dans ce que Luis Enrique et son homologue Janne Andersson ont demandé à leurs joueurs de faire. Ce dernier s’est installé profond et étroit et a cherché la rupture. Luis Enrique a exhumé une version 2021 de Tiki Taka, jusqu’à la possession suffocante sans fin du ballon et, à chaque rotation, une chasse à l’homme concertée pour le récupérer.

Le résultat a été une première mi-temps qui a vu l’Espagne monopoliser le ballon et établir des records de passes (le plus grand nombre en première mi-temps de n’importe quel match de l’Euro depuis qu’ils ont commencé à compter en 1980) tout en approchant les 80% de possession. Et, en cours de route, ils ont créé trois occasions nettes : une tête de Dani Olmo (sauvée par Robin Olsen), un tir arraché par Koke (qui aurait dû toucher la cible) et, après une erreur de Marcus Danielson, un horrible Alvaro Morata finition qui est allé large.

En regardant tout cela depuis son perchoir à la Marcelo Bielsa sur une fontaine d’eau au bord du terrain, Luis Enrique aurait dû être heureux. Ce n’était pas seulement les occasions créées, c’est le fait que la Suède a eu du mal à sortir de sa moitié, avec ses hommes larges, Emil Forsberg et Sebastian Larsson épinglés jusqu’au fond et leurs attaquants, Alexander Isak et Marcus Berg assez loin qu’ils auraient pu former leur propre région autonome (Isaksberg sonne bien).

Mais le football est un sport étrange et à faible score. Et il se trouve que la meilleure occasion des 45 premières minutes est en fait revenue à la Suède lors de l’une des très rares occasions où elle s’est présentée dans le collimateur d’Unai Simon. Isak, le beanpole surdoué qui, si vous plissez les yeux très fort, pourrait vous rappeler un certain Zlatan Ibrahimovic, s’est retrouvé à battre Aymeric Laporte et à frapper le ballon vers le but. Il a touché Marcos Llorente, puis le poteau, et s’est niché dans les bras de Simon. Danger évité.

Si vous pensiez que cela aurait pu provoquer un changement à mi-temps de Luis Enrique, vous ne connaissez pas votre Luis Enrique. Il rôdait sur la touche comme un Jedi dans son combo boutonné blanc et baskets blanches, les bras croisés, le menton écorché. Yoda a prêché la patience. Lui aussi.

Le but de ce genre de football de possession n’est pas seulement de piocher jusqu’à ce que vous trouviez la faille dans l’armure de l’opposition. C’est aussi les user mentalement et physiquement. Lorsque vous défendez aussi profondément que la Suède l’a fait, vous ne pouvez pas vous éteindre et vous avez rarement une pause.

Alors il a continué à tourner les vis jusqu’à ce qu’il ait peur. Un compteur suédois à l’heure de jeu a vu Forsberg mettre en place Isak, qui a traversé trois adversaires et a fouetté une balle basse à travers le but pour Berg, qui, avec tout le jeu de jambes gracieux d’un lampadaire, l’a entièrement reniflé.

Plus de grattage du menton. Plus de changements. Et plus de doubler avec plus de passes. Viennent ensuite Thiago Alcantara, peut-être le meilleur passeur d’Espagne, et Pablo Sarabia. C’est parti Rodri (pas besoin d’un milieu de terrain quand il n’y a rien à tenir mais de l’espace vide) et Morata, dont le compteur de festin ou de famine penchait décidément vers ce dernier.

L’Espagne a dominé toutes les catégories statistiques contre la Suède, mais n’a pas pu trouver de but pour gagner. Getty

Andersson a répliqué avec ses propres échecs, remplaçant ses deux gros attaquants par des marchands à deux vitesses en Robin Quaison et Viktor Claesson. Lui aussi semblait doubler : Vous voulez nous faire mourir encore plus loin ? Amende. Nous l’éclaircirons longtemps à nos roadrunners.

Encore un coup de dés pour Luis Enrique. Ce truc de patience ? Disparu. Ses ailiers Olmo et Ferran Torres sont sortis, le délicat Mikel Oyarzabal et un autre attaquant en Gerard Moreno. Et, pour être juste, les chances sont venues aussi, beaucoup de centres, comme celui qu’Olsen a étouffé de Moreno. Le héros de Villarreal a réussi à tirer trois tirs en moins de 20 minutes – et un appel de pénalité très solide lorsqu’il a été malmené par Danielsson – mais en vain.

Les barricades suédoises ont tenu. Ce n’était pas joli – ils n’ont réussi que 315 touches, le plus bas de l’histoire du tournoi – mais le ballon de l’Espagne n’a rien donné et ils se sont quand même taillé deux chances cristallines. Dans le monde froid et dur du football des tournois majeurs de la phase de groupes, un match nul contre la tête de série numéro un lors du match d’ouverture signifie que vous avez un pied dans les huitièmes de finale. Tout ce qu’il faut maintenant, c’est une victoire sur la Pologne ou la Slovaquie pour être sûr.

Andersson ne s’en cache pas : « Je n’ai pas du tout honte de ce point. Si nous voulons prendre des points à ce type d’équipes, nous devons jouer de cette façon. »

Et Luis Enrique ?

Il sera deviné au plus haut des cieux. C’est ce qui se passe lorsque vous choisissez d’être non conventionnel – du moins selon les canons du jeu moderne – et que vous ne gagnez pas. Mais c’est peut-être un peu injuste. Non seulement parce qu’ils auraient pu marquer trois points en première mi-temps, mais parce que le cadre a fait ce qu’il était censé faire : minimiser les risques et maximiser les opportunités. Les chances de la Suède étaient excellentes, mais elles étaient également dues aux compétences individuelles d’Isak, l’un des meilleurs jeunes avant-centres du jeu.

S’il y a une faute, c’est peut-être dans le personnel. Si l’opposition veut garer le bus, peut-être, plutôt qu’un videur comme Rodri, ce dont vous avez besoin, c’est d’un gars qui peut le brancher et le mettre à l’écart, comme Thiago. Olmo et Torres sont de bons joueurs, mais peut-être que le style qu’ils jouent au niveau du club est un peu trop éloigné de ce que Luis Enrique veut faire, surtout quand il n’y a pas d’espace pour courir. Et puis il y a Morata. Quand il est parti, il est parti. Moreno ne vient pas seulement de terminer une saison de 30 buts, il est aussi altruiste et bourreau de travail. Et il est sur une séquence chaude en ce moment.

Mais il y a plein de choses sur lesquelles s’appuyer. Llorente et Jordi Alba ont été excellents à l’extérieur. Pedri n’a montré aucun trac. Koke a bien déplacé le ballon. Juste un peu de réglage fin est tout ce qui est nécessaire.

Peu importe ce que je pense ou vous pensez ou les rangs massés des médias espagnols pensent. Luis Enrique va faire son propre truc.