Les autorités britanniques et espagnoles ont agi pour rassurer les ressortissants britanniques résidant en Espagne sur leurs droits de voyage après que plusieurs se soient plaints de s’être vu refuser l’entrée ce week-end, au milieu des restrictions pandémiques et de la confusion concernant les documents post-Brexit.

L’ambassade britannique à Madrid a appelé les autorités espagnoles à faire preuve de souplesse suite aux expériences pénibles des passagers. Certains se seraient vu refuser l’autorisation d’embarquer sur un vol Londres-Madrid, tandis que d’autres auraient été remis dans l’avion après leur arrivée à Barcelone.

« Cela ne devrait pas se produire », a déclaré l’ambassade du Royaume-Uni. dans un post Facebook.

L’ambassade d’Espagne à Londres a pris des mesures pour clarifier la situation, rassurant les ressortissants britanniques résidant en Espagne que les documents au centre de la controverse sont bien valables.

Sous courant restrictions de coronavirus, L’Espagne limite les voyages du Royaume-Uni aux ressortissants espagnols et aux personnes résidant légalement en Espagne jusqu’au 19 janvier. Pendant ce temps, la période de transition post-Brexit s’est terminée au Nouvel An, annonçant un changement des règles de voyage et de résidence.

Max Duncan, journaliste, a déclaré qu’il faisait partie des neuf personnes qui n’ont pas été autorisées à embarquer samedi sur un vol conjoint BA / Iberia entre l’aéroport de Londres Heathrow et Madrid, car on leur a dit qu’elles n’avaient pas la documentation correcte.

Les deux Conseils du gouvernement britannique et Informations des autorités espagnoles avait précédemment déclaré que les documents de résidence – l’identification nationale étrangère (NIE) et une nouvelle version, la carte d’identité étrangère (TIE) – seraient valides après le Brexit.

Duncan dit que les passagers ont été informés à l’aéroport que l’Espagne n’acceptait que la nouvelle carte TIE, contrairement à l’avis officiel.

D’autres se sont tournés vers les réseaux sociaux pour se plaindre que les autorités de Barcelone n’acceptaient pas le document NIE.

Patricia Moody, une retraitée de 69 ans qui a élu domicile dans la ville de Zurgena, dans le sud de l’Espagne, pendant près de quatre ans, faisait partie du groupe interdit d’embarquement pour Madrid.

Moody a déclaré qu’elle et son mari, qui, selon elle, doivent revoir son médecin en Espagne, ont dépensé 1900 £ (2140 €) pour se faire tester pour le virus, se rendre à l’aéroport et réserver de nouveaux billets après s’être vu refuser l’embarquement. Leur deuxième tentative était également vaine.

«Pendant tous les mois de négociation sur le Brexit, nous avons toujours été assurés que rien ne changerait pour nous», a-t-elle déclaré. Se référant aux compagnies aériennes et aux autorités des deux pays, elle a ajouté: «C’est horrible et nous souffrons à cause de leur incompétence.»

L’ambassade d’Espagne au Royaume-Uni a publié une déclaration dimanche après-midi, faisant référence aux problèmes rencontrés par les personnes refusées à l’embarquement.

« Le Certificado de Registro de Ciudadano de la Union Europea (également appelé » certificat vert « ) et la nouvelle » Tarjeta de identidad de Extranjero « sont des preuves valables de résidence pour les ressortissants britanniques qui souhaitent rentrer chez eux en Espagne. Tous les voyageurs doit également porter un passeport valide », indique le communiqué.

Il a ajouté que les ressortissants britanniques qui avaient entamé leur processus de demande de résidence, mais qui n’avaient pas encore leurs nouveaux documents, devraient également être autorisés à embarquer sur les vols.

Le gouvernement espagnol a introduit une période de grâce de sept jours à compter du 4 janvier, a indiqué l’ambassade d’Espagne.

L’ambassade britannique dit en réponse qu’ayant été en contact avec les autorités espagnoles, il était « heureux de partager cette clarification importante ».

Auparavant, il avait déclaré avoir reçu « des commentaires et des messages de nombreux résidents britanniques en Espagne », tels que des étudiants et des personnes s’occupant de membres de leur famille, qui ne disposaient pas encore des documents nécessaires sous les restrictions actuelles.

Environ 300000 citoyens britanniques sont enregistrés comme résidents permanents en Espagne, bien qu’avant le Brexit, beaucoup d’autres vivaient à temps plein ou à temps partiel dans le pays sans s’enregistrer officiellement.

L’Espagne a déployé le nouveau système TIE pour enregistrer les résidents étrangers permanents, mais elle souffre d’un arriéré en raison du nombre élevé de demandes.

Une demande de commentaires d’Euronews a été envoyée aux bureaux de presse de BA et d’Iberia.