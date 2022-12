L’Espagne contre le Maroc, le Brésil en quarts de finale, les meilleurs paris de mardi

Le Maroc est jusqu’à présent l’histoire de bien-être du tournoi de la Coupe du monde 2022. Les Lions de l’Atlas ont dominé leur groupe, la première nation africaine à le faire au cours de ce siècle, et chercheront à contrarier leurs voisins espagnols lors des huitièmes de finale de mardi.

Pendant ce temps, le Brésil ne retient rien après avoir marqué quatre buts en première mi-temps contre la Corée du Sud pour se qualifier pour les quarts de finale. La Selecao est l’une des équipes les plus divertissantes à regarder, offrant un football agréable à regarder avec beaucoup de flair, de talent individuel et de mouvements de danse à célébrer.

Assurez-vous de vous renseigner auprès d’ESPN tout au long du tournoi car nous vous apportons les dernières nouvelles du Qatar. Voici ce que vous avez peut-être manqué des événements de la Coupe du monde de lundi et un aperçu de mardi pour la suite.

Les chances sont favorables à l’Espagne contre le Maroc, mais les Lions de l’Atlas pourraient-ils surprendre le monde ? JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images

Espagne ou Maroc ?

L’Espagne et le Maroc voisins se rencontreront en huitièmes de finale le 6 décembre à 10 h HE. Le Maroc a surpris le monde après avoir remporté son groupe et récolté autant de points que l’Angleterre et les Pays-Bas. Ce même groupe comprenait la Belgique et la Croatie, et une victoire catégorique contre la première a montré à tout le monde qu’ils étaient sérieux au Qatar.

Pendant ce temps, l’équipe de Luis Enrique a commencé le tournoi avec une raclée 7-0 contre le Costa Rica, mais a fini par faire match nul contre l’Allemagne et perdre contre le Japon. Ils ont dû se contenter de la deuxième place et chercheront à avoir appris de leurs erreurs contre une équipe marocaine au pays des rêves.

Le milieu de terrain espagnol est sans doute le meilleur du tournoi, avec des joueurs comme le vétéran Sergio Busquets couplé aux jeunes stars Pedri et Gavi, tous trois originaires de Barcelone. Ils chercheront à contrôler le jeu et à battre leurs adversaires avec la possession, le mouvement et la course hors du ballon. Cependant, ils ont été critiqués pour leur manque de n ° 9, ce qu’Enrique a critiqué, affirmant que Ferran Torres et Alvaro Morata occupent généralement ce rôle.

– Parenthèse Coupe du monde : L’Espagne et le Maroc organisent un match QF

Pour le Maroc, c’est sa cinquième participation à la Coupe du monde. Ils n’ont jamais dépassé les quarts de finale, et un rendez-vous avec le destin est fixé pour demain. Bien que les chances soient contre eux, l’entraîneur-chef Walid Regragui a déclaré que l’équipe était “bien préparée” et que “nous ferons tout pour gagner”. Avec la chimie de l’équipe, le leadership et la cohésion, le Maroc pourrait avoir le mélange parfait pour continuer à surprendre.

Tout est possible en Coupe du monde.

jouer 1:08 James Olley détaille le facteur clé de la victoire 4-1 du Brésil sur la Corée du Sud en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Le Brésil fait sensation

La performance du Brésil contre la Corée du Sud résume tout sur son style de football. Le dépassement, la ruse, la danse. Même l’entraîneur-chef Tite s’est impliqué après avoir marqué leur troisième but en moins de 30 minutes.

Neymar est revenu d’une blessure pour super charger l’équipe à la vitesse supérieure et marquer un but sur place. Il n’est qu’à un but d’égaler le record de buts de Pelé au Brésil. Vinicius Junior, Richarlison et Lucas Paqueta figuraient parmi les autres buteurs, même s’il aurait pu y en avoir plus étant donné les chances que la Corée du Sud ait abandonné.

Et pour s’assurer que chaque membre de son équipe obtienne des minutes en Coupe du monde, Tite a fait appel au gardien de troisième choix Weverton à la 80e minute. Maintenant, tout le monde fait partie de la fête.

Après le match, les joueurs ont tenu un drapeau pour Pelé, qui est actuellement hospitalisé après y avoir été admis la semaine dernière alors qu’il luttait contre un cancer du côlon.

“Je regarderai le match d’ici à l’hôpital et je soutiendrai chacun de vous”, a déclaré Pelé, et les garçons ont accouché. Joga Bonito.

Vos meilleurs paris (cotes via Caesars Sportsbook)

Si vous cherchez à parier sur la Coupe du monde, les contributeurs ESPN Paul Carr, Daniel Thomas et Dalen Cuff sont là pour vous donner des conseils clés sur les cotes, les options et les contrats à terme. Voici ce que nous avons pour les matchs de mardi.

Maroc (+525) vs Espagne (-170), Nul (+270)

Manchette Dalen : L’Espagne a semblé excellente pendant des périodes de ce tournoi et d’une fragilité donquichotte en de courtes rafales. Cela était évident lors du match contre le Japon qui les a vus passer de 1-0 à 2-1 en l’espace de quelques minutes. Je pense qu’ils avancent ici, mais ils vont être poussés et sont susceptibles d’accorder un but à un bon contre-attaquant marocain. J’aime que les deux équipes marquent (+115).

Paul Carr : Dalen a volé ma pièce ici. Comme nous l’avons vu tout au long de la phase de groupes, l’Espagne aura une tonne de ballon et sera vulnérable en contre-attaque. Ces deux choses vont bien avec le Maroc. L’Espagne n’a accordé que trois buts en trois matchs, ce qui correspond à ses 2,7 buts attendus. Cela dit, l’Espagne accorde les deuxièmes meilleurs coups du tournoi (0,16 xG/coup), donc les adversaires trouvent de bonnes occasions à la pause. Le Maroc le fera aussi.

Daniel Thomas : L’Espagne a eu une coupe du monde si étrange jusqu’à présent et cela rend ce match très difficile à juger. Je ferai le tirage au sort après 90 minutes.

Portugal (-117) contre Suisse (+350), Nul (+235)

Manchette: Le Portugal a été meilleur dans ce tournoi que je ne l’avais prévu. Cela dit, l’équipe suisse a obtenu des résultats à la fois aux Euros de l’été dernier et à nouveau dans ce tournoi – en particulier lorsqu’elle a dû gagner ou faire match nul pour se qualifier contre la Serbie et est revenue d’une défaite 2-1 pour gagner 3-2. Il s’agit essentiellement de la même équipe suisse qui a éliminé la France en huitièmes de finale de l’Euro après avoir perdu 3-1 en seconde période. Je les soutiens pour obtenir un résultat en 90 minutes, une chance double (victoire/nul) à -107. Ou, si vous vous sentez agressif, ils sont à +175 pour avancer.

Carr : Ces deux équipes ont été plus ouvertes que prévu jusqu’à présent. Dix buts ont été marqués lors des trois matches du Portugal et huit en Suisse, avec des chiffres sous-jacents qui ne sont pas loin. C’est pourquoi j’aime plus de 2,5 buts à +127. C’est toujours un pari risqué dans un match à élimination directe, qui pourrait se transformer en un match de type 1-0 prudent, mais je ne pense pas que l’une ou l’autre des équipes optera pour cela dans celui-ci.

Thomas: Il y a deux bonnes équipes qui s’affrontent ici. Je suis d’accord que ça va être serré. J’aime que le Portugal passe aux tirs au but (+850).

jouer 1:42 Ale Moreno réagit aux commentaires de Fernando Santos selon lesquels il serait mécontent de Cristiano Ronaldo.

Nouvelles et notes

L’entraîneur portugais Fernando Santos a fustigé la réaction de Cristiano Ronaldo après avoir été remplacé lors du match de phase de groupes de vendredi contre la Corée du Sud. Le capitaine du Portugal avait l’air visiblement frustré lorsqu’il a été éliminé dans la seconde moitié de la défaite 2-1, avec des caméras capturant le joueur de 37 ans semblant dire : “Il est pressé de me submerger.” Santos a dit qu’il n’avait pas vu la séquence au début, mais après l’avoir regardée, il a dit “Je n’ai pas aimé. Je n’ai pas aimé du tout. À partir de là, ce sont des choses que vous réglez en interne. C’est réglé de cette façon. , et maintenant nous pensons au match de demain. Tout le monde est concentré sur le match.” Santos a ensuite refusé de confirmer si Ronaldo serait nommé dans l’équipe pour le match des huitièmes de finale avec la Suisse au stade Lusail mardi – potentiellement son dernier match en Coupe du monde.

Didier Deschamps interdira à ses joueurs de porter des bijoux, après avoir déclaré que Jules Kounde avait “beaucoup de chance” d’échapper à sa colère pour s’être fait dire de retirer un collier en or lors de la victoire 3-1 de dimanche contre la Pologne. Le défenseur barcelonais Kounde a été contraint de quitter le terrain lorsque l’arbitre Jesus Valenzuela a repéré la chaîne en or de l’arrière latéral à l’extérieur de son maillot. “Il [Kounde] Je ne sais pas ce qu’il a sur le collier, mais je sais qu’il est un peu superstitieux et qu’il le porte aussi à l’entraînement.” Les champions du monde en titre affronteront L’Angleterre samedi avec les deux pays qui s’affronteront lors d’une Coupe du monde pour la première fois depuis la Coupe du monde de 1982 en Espagne.