L’Espagne considère le match de la Ligue des Nations contre le Portugal comme un quart de finale de la Coupe du monde

L’entraîneur espagnol Luis Enrique a déclaré que lui et ses joueurs considéraient le match incontournable de l’UEFA Nations League de mardi contre le Portugal comme s’il s’agissait d’un quart de finale de Coupe du monde.

L’Espagne se dirige vers la rencontre à Braga deuxième du groupe E, à deux points du leader portugais avant le match final.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

“Nous avons planifié ce match comme s’il s’agissait d’un quart de finale au Qatar”, a déclaré Luis Enrique lors d’une conférence de presse lundi.

“C’est 90 minutes et nous devons gagner, même un match nul ne suffira pas. C’est positif que nous atteignions le sixième tour de la Ligue des Nations avec la possibilité de terminer premiers et de nous qualifier pour les quatre derniers.

“C’est une finale, c’est beau. Je suis certain que contre le Portugal, nous serons à la hauteur.”



1 Connexe

L’Espagne a perdu son premier match à domicile depuis 2018 lors de la défaite 2-1 de samedi contre la Suisse tandis que le Portugal a battu la République tchèque 4-0.

“C’est du football et il n’y a pas de matchs amicaux”, a déclaré Luis Enrique.

“Le niveau de demande dans le football de l’équipe nationale a changé, regardez le reste des résultats.”

Les autres nations européennes, la France, l’Angleterre et l’Allemagne, qui affronteront l’Espagne et le Portugal lors de la Coupe du monde, ont toutes connu des difficultés dans la Ligue des Nations, mais Luis Enrique a déclaré qu’ils étaient en lice pour gagner au Qatar.

“Quelle que soit la Coupe du monde, l’Argentine et le Brésil seront toujours favoris en raison de leur histoire”, a déclaré Luis Enrique.

“Tout comme les meilleures équipes nationales d’Europe. Quelqu’un ose-t-il dire que l’Angleterre ou la France ne seront pas les favoris de la Coupe du monde ?”

Le joueur de 52 ans a ajouté que l’Espagne sera mise à l’épreuve par le Portugal.

“Nous les avons toujours définis comme très talentueux et avec un physique exceptionnel”, a déclaré Luis Enrique à propos de l’équipe portugaise.

“Ils ont déjà réalisé des choses très importantes. Ils sont plus établis en équipe […] notre idée est de continuer à grandir.

“Nous avons joué trois matchs récents contre eux, et nous avons bien joué même si nous n’avons pas gagné, nous avons fait match nul les trois.”

Pablo Sarabia, qui a participé à tous les matchs de la Ligue des Nations en Espagne, a accepté.

“Tous les matchs que nous avons disputés contre le Portugal ont été difficiles”, a déclaré l’ailier du Paris Saint-Germain.

“Le Portugal a un grand talent individuel et une grande qualité technique. Nous devons faire les choses correctement pour gagner ce match et atteindre le Final Four.

“Nous avons pleinement confiance en tous les membres de cette équipe. La force de cette équipe, c’est le groupe.”