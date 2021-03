L’Espagne commence à faciliter le verrouillage de Covid, mais affirme que la frontière avec le Portugal sera scellée pendant au moins 2 semaines supplémentaires

La frontière espagnole avec le Portugal restera largement fermée jusqu’au 16 mars au moins, a confirmé Madrid lundi, alors même qu’elle commençait à assouplir certaines restrictions régionales mises en œuvre pour ralentir la propagation du Covid-19.

Les restrictions sont en place le long de la frontière longue de 1 200 km depuis le 29 janvier, seuls les résidents espagnols ou les voyageurs de l’espace Schengen en route vers leur domicile étant autorisés à traverser.

Le gouvernement espagnol a commencé à assouplir les réglementations régionales de verrouillage de Covid qui imposaient des couvre-feux pendant la nuit et des restrictions aux restaurants, bars et magasins, ainsi qu’à limiter le nombre de personnes pouvant se rencontrer. À partir de lundi, les personnes vivant à Valence, en Catalogne et dans certaines régions de Madrid se sont réveillées avec des règles assouplies qui permettent à certains centres commerciaux et magasins de rouvrir. Les restrictions avaient été mises en place fin octobre.

À Barcelone, les bars et les restaurants seront autorisés à ouvrir pendant de brèves périodes jusqu’à 13 heures tous les jours, et les petits magasins pourront rouvrir, mais des contrôles stricts restent en place sur la capacité. À Valence, les parcs et les espaces publics seront rouverts, mais à 50% de leur capacité normale, tandis que dans certaines zones de Madrid, de petits groupes peuvent se réunir dans des cafés en plein air.

L’Espagne a enregistré 3,19 millions de cas et plus de 69 000 décès dus au Covid-19. Son programme de vaccination s’accélère, avec deux millions de personnes recevant au moins leur première dose de l’un des trois vaccins approuvés pour une utilisation dans le pays. Le vaccin AstraZeneca n’est administré qu’aux personnes de moins de 55 ans.

