Luis Enrique a déclaré qu’il « se contenterait de passer » contre la Slovaquie, mais au lieu de cela, l’Espagne est entrée dans les huitièmes de finale grâce à une victoire 5-0 à Séville, une marge qui a égalé les plus grandes victoires unilatérales de l’histoire de la Championnat d’Europe.

Alors que l’Espagne devra faire face à des tests bien plus importants en huitièmes de finale contre la Croatie, cette exposition moite sous le soleil de Séville a finalement vu leur chance tourner. Après avoir raté une pile d’occasions contre la Suède puis la Pologne, ils ont trouvé leurs chaussures de but contre une défense slovaque poreuse. C’est-à-dire, à moins que vous ne soyez le pauvre vieux Alvaro Morata, qui a raté un penalty en première mi-temps, a ensuite été remplacé à la 65e minute et regardé comme son remplaçant. Ferran Torres a marqué avec sa première touche quelques secondes plus tard.

Bien qu’il y ait eu peu de raisons de rire pour les fans espagnols jusqu’à présent dans ce tournoi, la Slovaquie a offert une comédie d’erreurs pour pousser l’Espagne vers les huitièmes de finale. Après Martin Dubravka a sauvé le penalty de Morata en première mi-temps, il a ensuite offert deux hurleurs pour aider l’Espagne à prendre une avance de 2-0 à la pause. D’abord Pablo Sarabia – l’un des joueurs espagnols les plus vifs – a frappé la barre à la demi-heure et avec le ballon volant sous la barre de la Slovaquie, Dubravka a inexplicablement repoussé le ricochet dans son propre filet.

Puis, après 44 minutes, Pedro a fait flotter une boule délicieuse dans Gérard Morenoet Dubravka s’élançait pour arriver deuxième. Avec Dubravka bloqué hors de sa ligne, Moreno a levé le ballon dans la zone de danger et Aymeric Laporte a marqué son premier but en Espagne en hochant la tête dans la lucarne. La performance de l’Espagne en première mi-temps les a vus rater deux autres occasions nettes alors que Sarabia puis Pedri n’ont pas réussi à se connecter avec des centres dans la surface de six mètres.

« Le deuxième but était la clé car nous avons eu de la chance avec le premier, et quand vous jouez bien, vous ne courez pas beaucoup de risques », a déclaré le milieu de terrain Sergio Busquets.

« Après cela, nous avons continué à marquer et c’était une bonne performance pour nous, et cela nous donne un bon moral avant le tournoi à venir.

« Nous aurions adoré marquer ce penalty, je suis sûr qu’Alvaro l’aurait fait aussi, mais c’est le football, vous devez avoir le courage d’intensifier et de le prendre en premier lieu. » La miss nous a donné ce peu de colère et l’équipe a bien réagi. »

La Slovaquie a effectué deux changements à la mi-temps – leurs buts attendus à la pause étaient de 0,00, n’ayant pas eu une seule touche dans la surface adverse – mais est restée loin deuxième. Cela a fini par ressembler à un match contesté d’attaque contre la défense et Sarabia a obtenu un but bien mérité après s’être connecté avec Jordi Alba‘s cross sur 56 minutes. Puis Torres a facilité le ballon à la maison avec sa première touche pour devenir le premier joueur né le 29 février à marquer dans l’histoire de l’Euro. La déroute a été achevée en tant que milieu de terrain slovaque Juraj Kucka a détourné le ballon dans ses propres filets à la 70e minute sous la pression de Pau Torres pour le cinquième de l’Espagne (ce qui signifie que la Slovaquie a marqué les septième et huitième buts contre son camp de ces Euros).

Mais la nature d’un tel match à sens unique signifie que nous ne savons toujours pas si l’Espagne s’effondrera face à un adversaire décent ou se montrera à la hauteur de l’occasion. Leur confiance aura reçu un coup de pouce bienvenu, mais nous aurons une meilleure idée de la qualité réelle de l’Espagne contre la Croatie à Copenhague lundi.

Leur jeu de préparation contre la Slovaquie était bien meilleur que lors de leur match nul 0-0 contre la Suède et 1-1 contre la Pologne, mais c’était tellement dominant qu’il y a peu de points de référence pour voir s’ils ont finalement mélangé une formule gagnante . Mais ce que cela fera, c’est tenir les opposants à distance.

« C’est un soulagement, je ne sais pas pour une libération, mais en termes de ce que cela signifie dans notre capacité à obtenir un résultat convaincant pour notre style », a déclaré Enrique après la victoire. « Je pense que les gens peuvent avoir beaucoup de plaintes, mais je ne pense pas qu’il puisse y avoir de critique sur le match d’aujourd’hui. »

L’équipe est venue pour des critiques cinglantes de tous les coins après ce match nul avec Robert Lewandowski‘s Pologne, avec le journal espagnol Marca proclamant « Nous sommes dans un grand bordel ». Les joueurs ont répondu en parlant du besoin de « chance ». Tous les deux César Azpilicueta et Sergio Busquets y ont fait référence dans la préparation du match de mercredi, tout comme Jordi Alba et le manager Luis Enrique, et leurs espoirs ont été exaucés avec la paire de hurleurs de Dubravka en première mi-temps et la désintégration slovaque qui a suivi.

Alors que Luis Enrique a déclaré avant le match qu’il était à 7 sur 10 en termes de niveau d’inquiétude concernant les performances de l’Espagne, les quatre changements qu’il a apportés ont tous fonctionné. Azpilicueta était un ajout bienvenu à l’arrière droit, tandis que les Busquets expérimentés ont apporté de l’assurance à leur milieu de terrain et ont permis Koke d’appuyer plus en avant. Jeune Eric Garcia avait très peu à faire à l’arrière central, tandis que Sarabia était une amélioration par rapport Dani Olmo au large.

« C’était une performance de manuel de Busquets aujourd’hui. Nous savons à quel point il est important pour le groupe, il a été crevé à la fin du match mais il a très bien joué aujourd’hui », a ajouté le manager du joueur de 32 ans, qui a récemment récupéré du COVID-19.

L’Espagne a finalement trouvé ses chaussures de tir contre la Slovaquie, en tirant cinq dans une démonstration de confiance. David Ramos/Getty Images

Les cinq remplaçants – Ferran Torres, Pau Torres, Adama Traoré, Thiago et Mikel Oyarzabal – a également eu une bonne sortie du banc, mais nous nous demandons toujours comment Enrique peut se permettre de laisser de côté l’exceptionnel Marcos Llorente pour leur match contre Luka Modricest la Croatie. Il a déjà été déployé à l’arrière droit contre la Suède et la Pologne, mais il doit sûrement être une amélioration par rapport à Koke en tant que milieu de terrain.

La prodigalité de Morata reste également un problème. Indépendamment de ses qualités pour faire des fléchettes au poteau proche et éloigner les défenseurs, il est un n ° 9 traditionnel et sera jugé sur les buts. Son penalty raté a été la tache d’une soirée par ailleurs sans défaut pour l’Espagne.

Groupe E GP W ré L DG STP Suède – Q 2 1 1 0 +1 4 Slovaquie 2 1 0 1 0 3 Espagne 2 0 2 0 0 2 Pologne 2 0 1 1 -1 1 Les deux premiers et les quatre meilleurs tiers se qualifient

Marca a changé de ton mercredi matin, alors qu’ils passaient de la tristesse et de la morosité, à la déclaration à ce groupe de joueurs « Nous vous faisons confiance ». L’Espagne a rendu cette confiance et alors que de plus grands défis attendent La Roja, ce soir, ils peuvent célébrer une phase de groupes réussie qui leur a permis de marquer six points et d’en concéder un seul.

Luis Enrique a déclaré que son équipe espagnole d’avant-match était comme une bouteille de cava qui n’attend qu’à être débouchée.

« Nous avons fait éclater cette bouteille de Cava et je suis heureux que les fans se soient bien amusés », a-t-il déclaré par la suite. « Je suis content pour les joueurs et leurs familles. Il est maintenant temps d’acheter une autre bouteille de Cava et de voir si nous pouvons la faire éclater aussi. »

Ce match a bien secoué les choses et l’Espagne commence à bouillonner, mais jusqu’à ce qu’ils soient confrontés à un test approprié, leurs perspectives pour l’Euro 2020 restent sur la glace.