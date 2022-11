L’Espagne commande des surmatelas spéciaux pour chercher l’avantage

Les joueurs espagnols dormiront sur des surmatelas spécialement conçus pendant la Coupe du monde du Qatar, dans l’espoir qu’une bonne nuit de sommeil les aidera à réussir le tournoi.

Six membres de l’équipe espagnole de 26 joueurs – dont les milieux de terrain Marcos Llorente et Koke ainsi que l’attaquant du Real Madrid Marco Asensio – utiliseront les meilleurs pendant qu’ils dormiront à la base d’entraînement de l’équipe nationale à l’Université du Qatar.

L’Espagne est arrivée à Doha aux premières heures de vendredi et s’est entraînée pour la première fois vendredi après-midi, avant son match d’ouverture du Groupe E contre le Costa Rica mercredi.

“Nous avons beaucoup de clients dans le football, et ils nous ont demandé si nous pouvions leur offrir quelque chose lorsqu’ils voyagent, pour maintenir leur qualité de sommeil”, a déclaré Marino Cid, fondateur des fabricants de lits Hogo, à ESPN. “Nous avons entrepris des études scientifiques – nous en avons fait publier une – et pour cette Coupe du monde, nous avons développé le premier prototype. Il n’est pas encore commercialisé. Nous ne les avons envoyés qu’à nos clients lors de la Coupe du monde. “

La “Tapis Hogo” est placé sur un matelas ordinaire et est destiné à éviter les nuits blanches qui peuvent résulter du fait de dormir loin de chez soi, dans un lit inconnu.

“Il faut dormir sept ou huit heures par jour, et nous passons en moyenne 25 à 30 ans [of our lives] endormi”, a déclaré Cid. “Les heures de sommeil sont les plus importantes pour le corps, car c’est à ce moment-là qu’il se réinitialise.

L’Espagne affrontera le Costa Rica mercredi. JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images

“Nous avons six joueurs qui ont été appelés par l’Espagne, ainsi que d’autres en Liga, en Premier League et en Bundesliga. Ce matin, un joueur espagnol m’a envoyé une note vocale disant” Merci Marino, tu es le meilleur !”

“Certains de ces joueurs ont mal pendant quelques minutes quand ils se lèvent le matin, avec leurs chevilles ou leurs genoux. Quand ils dorment avec notre ‘système de repos’, cette douleur disparaît… Koke m’a dit qu’il avait l’habitude de se réveiller le matin avec de terribles douleurs dans les jambes, et maintenant il n’en a plus.”

Hogo vend ses lits de luxe, qui se vendent jusqu’à 40 000 dollars, depuis plusieurs années – Llorente en a fait expédier un au camp d’entraînement espagnol à l’extérieur de Madrid pour l’Euro 2020 – mais s’est tourné vers la solution de surmatelas pour répondre aux besoins des athlètes qui voyagent fréquemment et dorment souvent loin de chez eux.

“Cela va vous donner une carrière plus longue, de meilleures performances et moins de blessures”, a déclaré Cid à ESPN.

L’Espagne, qui a atteint les demi-finales de l’Euro 2020, affrontera le Costa Rica, l’Allemagne et le Japon en phase de groupes.