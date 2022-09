L’Espagne cherche une victoire insaisissable au Portugal

L’entraîneur Luis Enrique a tenté de rester optimiste quant aux chances de progression de l’Espagne dans la Ligue des Nations après une défaite décevante à domicile contre la Suisse.

Après tout, La Roja peut encore s’assurer une place en finale avec une victoire au Portugal mardi.

“Nous le voyons comme une finale”, a déclaré Luis Enrique lundi, deux jours après que la défaite 2-1 contre la Suisse a fait passer l’Espagne du premier au deuxième du groupe A2 avant le match décisif à Braga. “C’est positif d’arriver au dernier tour avec une possibilité de gagner le groupe.”

Mais battre le Portugal n’est pas quelque chose que l’Espagne a pu faire récemment. Les voisins ibériques ont fait match nul lors de leurs quatre derniers matches amicaux compris, et l’Espagne n’a pas gagné contre le Portugal depuis près de deux décennies.

Sa dernière victoire contre le Portugal est survenue lors d’une séance de tirs au but en demi-finale du Championnat d’Europe 2012, et avant cela, il a gagné en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2010 dans un match où le Portugal s’est plaint d’un hors-jeu sur le but gagnant de David Villa dans le Deuxième partie.

Au Portugal, l’Espagne est sans victoire depuis une victoire 3-0 lors d’un match amical en 2003, lorsque Fernando Torres a fait ses débuts nationaux avec l’Espagne, et peu de temps après que Cristiano Ronaldo a commencé à jouer pour le Portugal.

« Tout cela fait partie du football. Nous avons trois matchs récents au cours desquels nous avons bien joué, mais nous n’avons pas gagné et ils se sont soldés par des matchs nuls », a déclaré Luis Enrique.

Les équipes ont fait match nul quatre fois de suite depuis que l’entraîneur Fernando Santos a pris le contrôle du Portugal après la Coupe du monde 2014, y compris un match passionnant 3-3 pour ouvrir leurs campagnes lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2018.

“Nous devons juste nous concentrer sur la victoire plutôt que d’atteindre les quatre derniers”, a déclaré Santos lundi. “Je veux que les joueurs affrontent l’Espagne selon leur mérite, comme ils le font pour tous leurs adversaires. Faites cela et nous serons toujours plus près d’arriver là où nous voulons aller.

L’Espagne a besoin de la victoire après avoir vu sa série de 22 matchs sans défaite à domicile terminée par la Suisse samedi. Le Portugal a gagné 4-0 contre la République tchèque pour prendre la première place et gagner une chance de se qualifier avec un match nul mardi.

Seuls les vainqueurs de groupe se qualifieront pour les quatre derniers en juin prochain. Le Portugal compte 10 points, deux de plus que l’Espagne. La Suisse compte six points, soit deux de plus que la République tchèque avant leur match en Suisse pour tenter d’éviter la relégation.

L’Espagne est à la recherche de sa deuxième apparition consécutive dans le dernier carré après avoir terminé vice-championne de France l’an dernier. À ce moment-là, il lui fallait également une victoire lors de la dernière journée pour se qualifier pour le dernier carré, et il l’a fait en choquant l’Allemagne 6-0 à domicile.

Luis Enrique a déclaré qu’il ne s’attendait pas à beaucoup de changements dans l’équipe pour le match contre le Portugal malgré la défaite de samedi, bien qu’il ait admis que l’équipe devait améliorer sa défense sur coups de pied arrêtés, c’est ainsi que la Suisse a marqué ses deux buts.

Le Portugal, vainqueur de l’édition inaugurale de la Ligue des Nations en 2019, pourrait voir le retour de l’attaquant João Félix, qui n’était pas disponible pour le match contre la République tchèque en raison d’une blessure. Il a rejoint ses coéquipiers à l’entraînement dimanche.

