L’Espagne chanceuse après la défaite du Japon mais a une deuxième chance pour la Coupe du monde

DOHA, Qatar – Jordi Alba a couru vers eux avec la mauvaise nouvelle. Les gars, nous sommes sortis. Toutes les discussions sur la question de savoir si l’Espagne pourrait être en mesure de se frayer un chemin facile dans les huitièmes de finale, et qu’elle pourrait être en mesure de renverser l’Allemagne dans l’abîme … maintenant, c’était eux au bord de l’élimination. Un tourbillon soudain et ils étaient derrière, incapables de se contrôler. Le Japon avait marqué deux fois pour prendre la tête de son dernier match du Groupe E. “Et s’ils en avaient eu besoin de trois, ils en auraient eu trois”, a déclaré Luis Enrique après le match. La sélection était entré en “mode effondrement”, a déclaré l’entraîneur.

Mode de réduction. Cela ressemble à une option, un plan tactique B – précisément l’une des choses dont l’Espagne est accusée de manquer. Comme si c’était quelque chose qu’ils pouvaient choisir de faire, une option, une de leurs choses. Et c’est peut-être, sinon délibérément, ce qui rend la défaite contre le Japon préoccupante.

En fin de compte, cela a très bien fonctionné jeudi soir. Si bien, en fait, que ceux d’un esprit conspirateur ou même juste un joueur pourraient imaginer que cela en fait a été un plan. Une astuce astucieuse. Bon les gars, mode effondrement ! et avec ça tout le monde joue à être affreux. Hugo Sanchez faisait partie des nombreuses personnes qui ont suggéré que l’Espagne aurait pu le faire délibérément. Après tout, le résultat était plutôt bon. Le retour de l’Allemagne contre le Costa Rica a permis à l’Espagne de survivre à la fin, passant à la deuxième place. Toutes ces choses qu’ils pourraient être capables de concevoir, ils l’ont effectivement fait à la fin – d’une manière élaborée et dramatique.

Ils avaient éliminé l’Allemagne, un challenger potentiel écarté de leur chemin. Kai Havertz avait remis l’Espagne en place et l’Espagne n’a rien fait pour lui rendre la pareille.

Ils étaient entrés dans la moitié la plus facile du tirage au sort. En théorie, du moins. (Bien qu’on regarde l’ensemble et que ce ne soit pas si clair, même au-delà du risque de faire des suppositions quand même). Ils affronteront le Maroc mardi en huitièmes de finale, puis éventuellement le Portugal – au lieu de la Croatie, puis éventuellement le Brésil au-delà.

Ils bénéficient d’une journée de repos supplémentaire. (Et c’est un thème récurrent – il vaut vraiment la peine de se demander pourquoi l’équipe qui remporte le groupe “gagne” un jour de repos de moins que l’équipe qui termine deuxième).

Ils ont peut-être même reçu un rappel en temps opportun. Une alarme, comme l’a appelé le défenseur Pau Torres.

Ou, pour suivre la ligne complotiste, c’était la preuve qu’ils peuvent tout gérer et plier le football à leur guise, tant ils sont bons.

Ce serait génial si cela avait été délibéré, mais cela exprime une maîtrise de la situation bien supérieure à la réalité. Et contrôler est le mot, celui qui obsède le sélectionneur espagnol Luis Enrique. Ce n’est pas qu’ils se sont tirés d’affaire, c’est que l’Allemagne l’a fait – même s’il est également vrai que dans les dernières minutes, l’Espagne n’en avait pas besoin, et d’ici là, elle aurait vraiment pu se contenter de la deuxième place. Luis Enrique était furieux de la façon dont ils avaient joué, et il le leur a dit après le match.

La question est maintenant de savoir s’il s’agissait d’un événement ponctuel et quel sera l’impact de la défaite du Japon.

L’Espagne ne s’attendait pas à subir la pression comme elle l’a fait contre le Japon, mais la tactique a fonctionné et les futurs adversaires, à commencer par le Maroc mardi, ont un plan à suivre. JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images

Depuis une semaine environ, certains joueurs espagnols – et, pour être juste, beaucoup de gens qui ne sont pas des joueurs espagnols – ont dit qu’il n’y avait personne à cette Coupe du monde qui jouait comme eux, personne mieux. En 90 minutes au stade international de Khalifa – beaucoup moins, en fait – cela a disparu. Comme l’a dit un titre en première page chez nous : “L’Espagne sur le canapé”. Luis Enrique a essayé de dire que c’était peut-être le coup de poing dont ils avaient besoin pour se rendre compte qu’il s’agissait d’une Coupe du monde. le risque est qu’au lieu de cela, c’est le coup porté à leur confiance qu’ils ne font pas.

Il y avait quelque chose dans ce jeu qui soulevait de vieilles questions sur la mentalité. Une équipe où l’entraîneur est le leader en a-t-elle assez sur le terrain ? Il y a eu une sorte de panique quand ils se sont sentis sortir, a admis Pedri. Il n’y a pas eu beaucoup de réaction, pas beaucoup d’étincelle. Ensuite, il y avait la question physique. Lorsqu’ils ont été pressés par le Japon, ils n’ont pas été en mesure d’égaler l’intensité.

Pourtant, il y a peut-être quelque chose d’un peu plus à propos des systèmes ; moins sur le physique et la psychologie, plus sur le style de jeu. Peut-être même sur les niveaux.

Voici une statistique qui pourrait vous surprendre : depuis qu’elle a été championne en 2010, l’Espagne n’a remporté que trois matchs de Coupe du monde sur 10 disputés : contre l’Australie, l’Iran et le Costa Rica. Ils marchent sur cette ligne fine et très étrange entre être incroyablement bon et, eh bien, pas. Ils ont marqué six fois contre la Croatie, l’Allemagne et l’Argentine ces dernières années, mais ont lutté contre la Grèce et le Kosovo.

Il est difficile de savoir ce qu’ils seront, sauf que, dans l’intention du moins, il est clair ce qu’ils sont. Plus clair que pour n’importe quelle autre équipe. Et cela a été mieux exprimé non pas par les joueurs espagnols, mais par ceux du Japon.

Le défenseur japonais Maya Yoshida est apparu après le match avec le maillot de l’attaquant espagnol Alvaro Morata sur les épaules, souriant. La décision de donner le but du Japon, après que le ballon ait semblé être sorti, avait pris une éternité. “Oh, ça fait si longtemps, Mamma mia. J’ai beaucoup prié”, a-t-il dit. Il y avait autre chose dans son esprit, admit-il aussi. “Depuis 1998, quand il y avait deux grandes équipes dans un groupe, elles ne sont jamais passées toutes les deux”, a poursuivi Yoshida. “C’était la preuve, donc nous avions une confiance massive. Cette statistique vous donne la conviction. C’était juste moi, je ne l’ai dit à personne: j’ai lu un article et je l’ai coincé dans ma tête.”

Mais il s’agissait moins de foi ou de chiffres ; il s’agissait plus d’un plan. Clair, simple et efficace. “Êtes-vous surpris ? Je ne suis pas surpris”, a déclaré le capitaine japonais. Ils avaient attendu la mi-temps, puis ils avaient appliqué ce qu’ils avaient appris.

“Si vous jouez des joueurs rapides en contre-attaque et que vous fermez l’espace, c’est toujours difficile. C’est notre plan, nous devions bien défendre car leur possession était vraiment bonne et nous avons essayé de faire une contre-attaque et ils avaient du mal”, Yoshida expliqué. “Nous avions regardé le match entre l’Espagne et l’Allemagne et les deux gardiens ont une très bonne répartition. Contre l’Allemagne, nous avons essayé de ne pas trop appuyer parce que [Manuel] Neuer est l’un des meilleurs gardiens de distribution. Cette fois, nous l’avons fait. Nous pourrions appuyer haut. En deuxième mi-temps, nous avons pressé haut et nous avons fait de bonnes contre-attaques. C’était un super plan.”

Le sélectionneur espagnol Luis Enrique est inébranlable dans la façon dont il veut que son équipe joue, mais il existe des moyens pour les adversaires de la détruire. JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images

Lisez à nouveau cette ligne sur les gardiens de but et c’est très révélateur. Nous avons vu la faiblesse, autrement dit. Et ils ne seront pas les seuls. En ce qui concerne le Maroc, il est tentant de suggérer que même si l’Espagne est certainement la favorite — et à en juger par le tirage au sort, elle peut penser qu’elle devrait vraiment atteindre les demi-finales — c’est peut-être précisément le genre d’équipe que le sélection éprouvent des difficultés et que la même approche peut être appliquée.

Après tout, ce que l’Espagne va faire est clair, notamment parce que son entraîneur ne cesse de le dire. Les risques dans leur style sont ceux qu’ils acceptent ; dans l’ensemble, pensent-ils, c’est mieux comme ça. Même quand ils sont sous pression.

“La tentation pourrait être de commencer à jouer de longs ballons, de défendre en profondeur, de fermer l’espace”, a déclaré Luis Enrique. “Mais savez-vous quoi? Si nous jouons comme ça, l’Espagne ne se démarque pas.”

“Les joueurs que je choisis ne sont pas des joueurs pour jouer de longues balles, pour démarrer sur le terrain, pour tous défendre. Les joueurs que j’ai choisis, et les joueurs avec lesquels j’espère pouvoir gagner des choses à l’avenir, sont des joueurs dont le jeu, c’est d’avoir le ballon, de l’avoir dans la moitié de terrain adverse, d’ouvrir le terrain s’ils nous pressent, que le gardien ait le ballon et même si les supporters font une crise cardiaque, attirent leur attaquant pour qu’on puisse faire sortir le ballon comme nous le voulons. Tout cela est basé sur une idée footballistique claire : nous sommes meilleurs que nos adversaires si nous jouons comme ça. Si nous jouons long ballon, beaucoup d’équipes vont nous battre.”

Et s’ils ne le font pas, peut-être qu’ils le feront aussi. Le Japon, au moins, en avait pris note. Take Kubo était encore plus explicite.

“Nous avions un plan : nous savons que l’Espagne n’a pas la capacité physique de l’Allemagne et nous avons laissé cela jusqu’à la seconde mi-temps pour les surprendre”, a-t-il déclaré. “Jusqu’à la mi-temps, nous n’avons pressé que quelques fois et je ne les craignais pas non plus en première mi-temps : ils n’étaient pas particulièrement dangereux. En seconde mi-temps, nous avons poussé haut. Nous savons que l’Espagne, par fierté ou le plan ou leurs tactiques n’iraient pas longtemps. N’importe quelle autre équipe l’aurait fait avec la haute pression, mais l’Espagne ne l’a pas fait et cela nous a amenés à marquer deux buts.”

N’importe quelle autre équipe, a déclaré Kubo, aurait envoyé le ballon un tomar par culo. Grossièrement traduit, il a démarré le f — hors de là. L’Espagne ne l’a pas fait, et pendant quelques minutes effrayantes, ce sont eux qui sont sortis de là. Maintenant, ils ont une seconde chance.