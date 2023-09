L’Espagne célèbre sa victoire à la Coupe du monde avec une foule record pour la victoire 5-0 de la Suisse

Les vainqueurs espagnols de la Coupe du monde féminine ont reçu un accueil enthousiaste alors qu’ils jouaient pour la première fois à domicile après leur triomphe, battant la Suisse 5-0 en Ligue des Nations mardi devant une foule record.

Les capitaines Alexia Putellas et Irene Paredes ont remis le trophée aux supporters en liesse à Cordoue et l’équipe portait des bracelets sur lesquels était écrit « C’est fini » – un clin d’œil à la charge que mènent les joueurs dans la longue bataille pour l’égalité.

Le triomphe de la Roja en Australie et en Nouvelle-Zélande en août a malheureusement été terni par le comportement de l’ancien président de la fédération espagnole de football, Luis Rubiales, qui a embrassé de force la milieu de terrain Jenni Hermoso lors de la cérémonie de remise des médailles.

Le chef en disgrâce a démissionné, tandis que l’entraîneur controversé Jorge Vilda a été limogé, mais des dizaines d’internationaux sont restés en grève, exigeant de nouvelles améliorations de la fédération.

Finalement, la majorité de l’équipe du nouvel entraîneur Montse Tome a accepté de participer aux matches de la Ligue des Nations, bien qu’elle ait été convoquée contre sa volonté, le gouvernement espagnol étant intervenu pour négocier un accord entre la fédération et les joueurs.

Hermoso n’était pas incluse dans l’équipe, qui, selon Tome, visait à la « protéger ».

L’Espagne a battu la Suède 3-2 à Göteborg vendredi dernier, puis a écrasé la Suisse pour prendre la première place du groupe 4 de la Ligue A.

Les deux finalistes éventuels de la Ligue des Nations se qualifient pour les Jeux Olympiques de l’année prochaine à Paris.

L’Espagne a enregistré un nouveau record de fréquentation à domicile de 14 194 supporters, bien loin des 76 000 à Sydney qui ont assisté à leur premier triomphe en Coupe du monde.

« Nous voulions vraiment célébrer la Coupe du Monde avec les supporters, nous sommes fiers de voir le stade plein aujourd’hui », a déclaré Bonmati.

Plusieurs joueurs ont évoqué l’anxiété et le stress qu’ils ont subis la semaine dernière avant la victoire contre la Suède, ainsi que la fatigue et les nuits blanches qu’ils ont accumulées après la Coupe du Monde et avant qu’un accord ne soit trouvé.

Aitana Bonmati, Joueuse de l’année de l’UEFA, a déclaré que la situation s’était « calmée » avant la visite de la Suisse et que les joueuses étaient heureuses de se concentrer à nouveau sur le football.

L’ambiance était à la fête au stade Nuevo Arcangel, avec des chants de « champions du monde » résonnant sur le terrain.

Cependant, la lutte de l’équipe contre le sexisme est restée sous les projecteurs, alors que les joueurs des deux côtés ont brandi une banderole avec le slogan « C’est fini », utilisé par Hermoso et d’autres stars à la suite de l’incident de Rubiales.

« Notre combat est un combat mondial », poursuit la banderole. L’Angleterre, l’Australie et d’autres équipes nationales, finalistes de la Coupe du monde, ont envoyé des messages de soutien à l’équipe d’Espagne au cours du mois dernier, encourageant leur action de protestation.

L’Espagne a battu la Suisse 5-1 en huitièmes de finale de la Coupe du monde et a de nouveau dominé dès le début par une nuit étouffante de Cordoue.

Putellas, double vainqueur du Ballon d’Or, s’est déchaîné dès le début, tandis qu’Eva Navarro a raté deux bonnes occasions.

Lucia Garcia a donné l’avantage à La Roja après que Mariona Caldentey ait intercepté une mauvaise passe de la gardienne suisse Elvira Herzog après 15 minutes.

La malheureuse buteuse s’est de nouveau rendue coupable du deuxième but, lorsqu’elle a raté la douce volée de Bonmati sur un centre d’Olga Carmona au-delà de la ligne dans les arrêts de jeu de la première mi-temps.

Le meneur de jeu de Barcelone et joueur de la Coupe du monde du tournoi, Bonmati, a de nouveau bondi après la pause avec une frappe de plus haut calibre, revenant superbement depuis le bord de la surface.

Inma Gabarro a tapé au quatrième après que Herzog ait renversé le tir d’Athenea del Castillo sur son chemin.

Maite Oroz, du Real Madrid, a gardé le meilleur pour la fin avec une demi-volée sensationnelle de l’extérieur de la surface qui a déchiré la lucarne.

L’Espagne a une fois de plus clairement indiqué que, malgré les conséquences de sa lutte pour l’égalité, sur le terrain, elle est au-dessus des autres.

« Le point positif, c’est que nous avons surmonté nos problèmes, nous avons pu penser au football, changer d’orientation », a déclaré Tome aux journalistes.

«Ces (matchs) étaient mes débuts en tant qu’entraîneur, ma première fois, et j’ai dit aux joueurs que j’étais fier de le faire avec eux.

« J’ai appris certaines choses… et je suis sûr que quand j’y pense, en fin de compte, cela a été très utile. »

