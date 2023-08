L’Espagne célèbre la Coupe du monde à domicile avec Olga Carmona en souvenir de son défunt père

L’Espagne a célébré son titre de Coupe du monde féminine à domicile avec Olga Carmona projetée en l’air par ses coéquipières devant des milliers de fans qui ont accueilli lundi les championnes nouvellement couronnées.

Carmona, qui a marqué le but de la victoire lors de la finale de dimanche contre l’Angleterre, a participé aux célébrations bien qu’on lui ait dit après le match que son père était décédé des suites d’une maladie. Sa famille a décidé d’attendre la fin du match pour informer Carmona.

« Aujourd’hui est un jour très spécial pour tout le pays, mais c’est aussi un peu compliqué pour moi », a déclaré Carmona aux fans qui ont accueilli les joueurs le lendemain. La Roja’s Victoire 1-0 contre l’Angleterre en Australie.

« Hier a été une journée d’émotions mitigées pour moi », a-t-elle déclaré. « À un moment donné, c’était le meilleur jour de ma vie, mais ensuite c’est devenu le pire. Je suis vraiment ému de pouvoir offrir cette joie à tout le pays. Maintenant, vous avez l’étoile que vous vouliez tous tant, et non seulement celui que nous porterons sur nos poitrines, mais aussi tous ceux qui sont dans le ciel et qui nous ont accompagnés. »

Carmona avait été projetée en l’air par ses coéquipières peu de temps après son entrée sur la scène préparée pour les célébrations de l’équipe à Madrid. Les fans ont scandé son nom à plusieurs reprises, « Olga, Olga, Olga… »

Le père de Carmona était malade et est décédé alors que sa mère et d’autres proches se rendaient en Australie pour la voir en finale. Le joueur du Real Madrid, âgé de 23 ans, a été nommé joueur le plus utile de la finale et est devenu le premier joueur depuis l’Américaine Carli Lloyd en 2015 à marquer lors d’une demi-finale et d’une finale de Coupe du monde.

Carmona et ses coéquipières ont défilé plus tôt dans un bus à ciel ouvert devant certains des sites les plus emblématiques de Madrid, dansant et saluant les fans qui se sont alignés dans les rues de la capitale portant des drapeaux espagnols et portant les couleurs rouge et jaune du pays.

Les joueurs sont arrivés sur le lieu de la célébration vers minuit, heure locale, environ trois heures après l’atterrissage de leur avion. Un DJ, des musiciens locaux et d’autres attractions étaient en place pour divertir les fans en attendant les joueurs au parc Madrid Rio.

Les célébrations se sont terminées environ quatre heures plus tard avec des confettis saupoudrés sur la scène et les joueurs, le personnel et les fans chantant « We Are The Champions ».

Pendant le vol charter vers Madrid, les joueurs ont célébré et chanté avec le trophée de la Coupe du monde. Le capitaine Ivana Andrés a prononcé un discours sur le système d’adressage des passagers. Le vol comprenait également des officiels de la fédération, des sponsors et des journalistes.

Un drapeau espagnol a été agité devant le hublot d’un avion à Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Deux agents de bord sont sortis de la porte d’entrée avec un drapeau, puis Andrés, l’entraîneur Jorge Vilda et le président de la fédération Luis Rubiales sont sortis pour offrir le trophée. Le groupe est descendu de l’avion et a posé pour une photo avec le trophée et les médailles de leurs gagnants.

Rubiales avait été sévèrement critiqué tout au long de la journée pour avoir embrassé un joueur sur les lèvres lors de la cérémonie de remise des médailles après la finale, tirant des allégations de conduite inappropriée dans un sport qui a eu du mal à surmonter le sexisme. Le président de la fédération au franc-parler a ensuite publié une vidéo s’excusant pour ses actions. Il ne semblait pas être sur le lieu de la célébration.

Vilda, qui a enduré une rébellion de la part de joueurs qui n’aimaient pas ses méthodes il y a moins d’un an, a reçu un accueil tiède de la part des fans. Il avait été raillé par certains lors d’une soirée de visionnage à Madrid lors de la finale.

« Sans votre énergie et votre soutien, cela n’aurait pas été possible », a-t-il déclaré aux fans. « Nous avons dit que nous allions vous emmener dans la rue, et aujourd’hui nous célébrons ce que nous avons accompli. »

L’Espagne n’avait pas célébré un titre mondial de football depuis que l’équipe masculine a remporté son seul trophée de la Coupe du monde en 2010 en Afrique du Sud.

Seule l’Allemagne a également remporté les Coupes du monde féminines et masculines.

Reportage de l’Associated Press.

