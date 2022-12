L’Espagne battue à juste titre par le Maroc alors qu’une autre sortie anticipée du tournoi soulève des questions sur son identité | Nouvelles du football

Plus de 1 000 passes et un seul tir cadré.

Par une nuit lugubre et dégonflante pour l’Espagne, une nuit où les vainqueurs de 2010 n’ont pas atteint les quarts de finale d’une troisième Coupe du monde consécutive, c’était la statistique qui résumait le mieux tout cela.

L’Espagne a promis beaucoup mais, finalement, et pas pour la première fois ces dernières années, elle a peu livré, son sort scellé, encore une fois, aux tirs au but. Trois prises ; trois ratés. Le Maroc, remarquable d’un bout à l’autre, méritait sa victoire. L’Espagne a obtenu ce qu’elle mérité aussi.

Les problèmes sont familiers. L’équipe espagnole qui a tant dominé le jeu international entre 2008 et 2012, remportant trois tournois majeurs consécutifs, a connu un tel succès parce qu’elle a su faire en sorte que sa possession compte. Pas celui-ci.

Image:

Les joueurs espagnols affichent leur déception après la défaite





Ils quittent le tournoi avec 77% de possession de balle mais moins de tirs que la Corée du Sud et le Sénégal. Ils ont marqué neuf buts, mais sept d’entre eux sont survenus lors du match d’ouverture contre le Costa Rica.

Sports du ciel Le spécialiste Gary Neville a été ridiculisé pour avoir déclaré qu’il n’y avait pas assez de puissance de feu dans l’équipe lors de la préparation de ce match au stade Al Thumama, mais à la fin, il a eu raison.

Mais ce n’est pas tout ce qui manquait à l’Espagne.

Malgré toute la qualité technique de l’équipe, malgré tout l’éclat juvénile de Gavi et Pedri devant Sergio Busquets au milieu de terrain, ils ont eu du mal à créer chances ainsi que les terminer.

Contre l’Allemagne, le Japon et le Maroc, ils ont inscrit un total combiné de seulement 2,59 buts attendus. Au cours des quatre matchs, en plus de sept heures de football, aucun joueur espagnol n’a créé plus de cinq occasions.

Alvaro Morata n’est pas la réponse à l’attaque, mais il termine au moins le tournoi avec trois buts. Leur attaquant tant décrié peut raisonnablement affirmer qu’il a fait sa part. D’autres ne le peuvent pas.

Non pas que Pedri et Gavi doivent être tenus pour responsables. L’examen est mieux dirigé vers le manager Luis Enrique, qui sentira sûrement qu’il a mis trop de pression sur les épaules de la jeune paire.

Il avait tenté d’atténuer cette pression à la veille du match. « Nerveux à propos de demain, mais pourquoi ? dit-il avec un haussement d’épaules, répondant au commentaire d’un supporter sur la plateforme de streaming Twitch, comme il l’avait fait tout au long du tournoi.

Il était impatient de projeter le calme – “nous sommes détendus, confiants et excités pour le début du match”, a-t-il ajouté – mais cela ne s’est pas transmis à ses joueurs. Pas après ce qui s’est passé contre le Japon – et pas avec toutes les cicatrices qu’ils portent encore des tournois précédents.

Contre le Maroc, les doutes se sont manifestés par un manque de sang-froid que l’on a pu voir chez Jordi Alba passer le ballon tout droit sorti du jeu ; à Busquets et Rodri, généralement sans faute en possession, à tour de rôle pour le donner dans leur propre moitié en l’espace d’une minute.

Image:

Le Marocain Walid Cheddira a eu des chances de gagner le match avant les tirs au but





Le Maroc mérite un énorme crédit pour la façon dont il les a déstabilisés, bien sûr. Ils connaissaient les vulnérabilités de l’Espagne et ont exécuté leur plan de match avec brio – mais sans marquer le vainqueur que leur performance méritait avant la fusillade.

Mais finalement l’Espagne doit se regarder.

Les premières pages des journaux sportifs du pays avaient diffusé des messages similaires le matin du match. “Jouez et passez à travers”, lisez celui de COMME. “Attaque!” lis Des sports.

Tous reflétaient les commentaires de Luis Enrique selon lesquels l’Espagne resterait fidèle à sa philosophie, malgré la défaite contre le Japon lors de son dernier match de groupe. “L’équipe nationale jure allégeance à son style”, a ajouté COMME. “C’est mon idée”, a déclaré Luis Enrique, “et c’est ce qui nous a amenés ici.”

En fin de compte, cependant, cette dévotion à leur façon de jouer, à monopoliser la possession et à chercher à étouffer lentement les adversaires, a été fait ressembler plus à un obstacle qu’à un insigne d’honneur.

Contre le Maroc, alors qu’ils faisaient passer le ballon d’un côté à l’autre du terrain et que leurs adversaires s’asseyaient et attendaient d’avancer à la pause, il était clair que l’Espagne réclamait quelque chose de différent.

Image:

Luis Enrique console Sergio Busquets après le match





En fait, ce n’est qu’après l’introduction de Nico Williams à la 75e minute qu’ils ont finalement commencé à menacer, la franchise du joueur de 20 ans, sa volonté d’affronter les défenseurs, apportant l’élément d’imprévisibilité qui leur manquait cruellement.

À ce moment-là, cependant, il était trop tard.

Le Maroc, enhardi par tout ce qui s’était passé auparavant, n’a jamais vraiment semblé laisser filer le match et aurait pu le gagner sans avoir besoin de tirs au but si le remplaçant Walid Cheddira avait été plus clinique.

Luis Enrique avait parlé de demander à ses joueurs de prendre “1 000 pénalités” en préparation du tournoi, mais au moment où la fusillade est arrivée, toute croyance avait été perdue.

L’Espagne, battue en fusillade par l’Italie à l’Euro de l’an dernier, a subi le même sort que Pablo Sarabia, Carlos Soler et, enfin, Busquets, dans ce qui pourrait être sa dernière apparition, ont tous été refusés.

Alors que le Maroc a commencé ses célébrations, l’Espagne a de nouveau pansé ses blessures. Un autre tournoi qui a promis beaucoup mais livré peu. Et une crise d’identité qui gronde.