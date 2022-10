L’Espagne bat l’Inde pour remporter son deuxième match de la FIH Hockey Pro League 2022-23

L’Inde a subi une défaite à domicile alors que l’équipe espagnole a dominé les Men in Blue pour s’imposer 3-2 au Kalinga Stadium de Bhubaneswar lors du troisième match de la toute nouvelle saison de la FIH Hockey Pro League.

L’Espagne a semblé plus forte dès le début du match avec plus de possession de balle et ses attaquants ont marqué deux buts en première mi-temps. Bien que l’Inde ait fait un retour dans les dernières minutes, Marc Reyne a marqué le but vainqueur à la 57e minute pour le gagner pour l’Espagne. L’Espagne était particulièrement dangereuse sur les flancs car elle créait plus d’attaques sur les côtés.

Après un premier quart-temps disputé de manière égale, une erreur d’Harmanpreet s’est avérée coûteuse car l’Espagne a converti ce corner en but à la 17e minute du match. Sreejesh a tenté de sauver cela, mais la déviation des pads de Sreejesh a été frappée directement dans le filet par Eduard De Ignacio. L’Inde a créé des opportunités mais n’a pu en convertir aucune. Le jeune Raj Kumar Pal a raté un tir ouvert alors qu’il le frappait juste à côté du poteau de but à la 20e minute. C’est alors le capitaine Marc Miralles qui a marqué un autre but pour donner à l’Espagne un coussin de deux buts.

La combinaison de Mandeep et Hardik a valu à l’Inde deux coins de pénalité, le skipper Harmanpreet Singh convertissant le second. L’Inde était particulièrement dangereuse sur le flanc gauche, l’Espagne leur laissant suffisamment d’espace pour créer des opportunités. L’Espagne est entrée à la mi-temps avec un but d’avance mais ce sont ensuite les Hommes en Bleu qui ont montré leur classe.

Le troisième quart-temps s’est avéré être un match au coude à coude alors que les équipes ont tenté de se divulguer dans la moitié de terrain de leurs adversaires sans grand succès. Le gardien espagnol Adrian Rafi a été la star du dernier quart-temps en effectuant quelques arrêts héroïques empêchant les attaquants indiens d’en marquer un autre. Cependant, Abhishek a obtenu la percée pour égaliser les scores.

Les hommes de Max Caldas sont connus pour ne pas abandonner, et ils l’ont montré aujourd’hui. L’Espagne a continué d’attaquer en continu et finalement Marc Reyne a réussi à battre le gardien indien Krishan B Pathak pour sceller le match en leur faveur.

Le joueur du match, Jordi Bonastre était extrêmement satisfait de la performance de son équipe : « C’était un match difficile aujourd’hui mais notre équipe a joué ensemble et nous avons livré. Nous entrons dans 3-4 jours de pause maintenant et nous aimerions continuer sur cette lancée gagnante.

L’Indien Manpreet Singh, qui est l’un des joueurs les plus expérimentés de l’équipe, a déclaré que sa performance a chuté aujourd’hui par rapport à celle qu’il a jouée contre la Nouvelle-Zélande : « Nous avons eu suffisamment d’occasions mais nous n’avons pu en convertir aucune. Nous nous assiérons ensemble, découvrirons nos erreurs grâce à l’analyse vidéo et reviendrons plus forts.

L’Inde affrontera ensuite la Nouvelle-Zélande au stade Kalinga, à Bhubaneswar, le 4 novembre 2022 à 19h00 IST.

