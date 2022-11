L’Espagne bat le Costa Rica lors du match d’ouverture alors que Gavi entre dans l’histoire

DOHA, Qatar – Avec les poids lourds mondiaux avertis après que l’Arabie saoudite et le Japon ont réussi de superbes bouleversements contre l’Argentine et l’Allemagne, l’Espagne n’a pas perdu de temps pour mettre le Costa Rica au lit tôt dans une victoire 7-0. C’était une victoire historiquement dominante en Coupe du monde et qui place l’Espagne parmi les favoris pour le reste du tournoi.

Réaction rapide

1. Quels problèmes de score ?

À l’approche de la Coupe du monde, il y avait des questions valables sur l’attaque de l’Espagne. En combinant les qualifications pour la Coupe du monde et la Ligue des Nations de l’UEFA, l’Espagne s’est classée 17e dans la région pour les buts (23 en 14 matchs) et n’avait pas réussi à marquer plus de deux buts lors de ses 11 derniers matches de compétition. Face à une équipe du Costa Rica qui emploie habituellement une ligne arrière de cinq hommes devant l’ancien gardien de but du Real Madrid Keylor Navas, un match à faible score semblait possible, voire probable.

Cette ligne de pensée a disparu rapidement. Le Costa Rica a commencé par défendre dans un bloc 4-4-2, que l’attaque espagnole a facilement tranché, presque immédiatement. Le premier but de Dani Olmo à la 11e minute est venu sur une séquence bien travaillée qui l’a vu se combiner avec Gavi, alors que la puce déviée du milieu de terrain de Barcelone l’a placé devant le but où il s’est calmement tourné et a terminé.

Lorsque Marco Ascensio a marqué sur une passe décisive de Jordi Alba dix minutes plus tard, le résultat était déjà confirmé et le penalty de Ferran Torres a donné à l’Espagne plus de buts en 31 minutes que 18 équipes du tournoi n’avaient marqué à temps plein jusque-là. Le spectacle offensif n’a jamais ralenti.

L’Espagne s’est déchaînée contre le Costa Rica, faisant taire toute critique sur sa capacité à marquer des buts. (Photo de James Williamson – AMA/Getty Images)

2. Un effort historiquement dominant

Les sept buts de l’Espagne sont le plus grand nombre de buts qu’elle ait jamais marqués lors d’un match de Coupe du monde, battant le précédent record obtenu lors d’une victoire 6-1 contre la Bulgarie en 1998. Dans le processus, l’Espagne a presque égalé son total de toute la Coupe du monde 2010 lorsqu’elle a marqué huit tout en remportant tout le tournoi.

Il s’agissait de la victoire la plus déséquilibrée de la Coupe du monde depuis que le Portugal avait battu la Corée du Nord 7-0 en 2010 et la première fois qu’une équipe en marquait sept dans un match depuis que l’Allemagne avait battu sept fois le Brésil en demi-finale de 2014. (La marge record de victoires à la Coupe du monde est de neuf, ce qui s’est produit trois fois avec la dernière venue en 1982).

L’Espagne est la première équipe à tenir un adversaire sans tir en Coupe du monde depuis 1990, lorsque le Brésil l’a également fait au Costa Rica. Et la possession de 81,3% de l’Espagne était le ratio le plus dominant depuis au moins 1966. Tout compte fait, c’était l’une des performances les plus dominantes de la Coupe du monde.

Gavi est entré dans l’histoire après être devenu le plus jeune Espagnol à marquer lors d’une Coupe du monde. Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images

3. Merci d’être venu, Costa Rica

Il aura toujours fallu une performance improbable au Costa Rica pour échapper à un groupe composé de deux récents champions de la Coupe du monde (l’Espagne et l’Allemagne) et du Japon. Après ce résultat, l’idée que cela soit jamais possible semble absurde. L’objectif devrait maintenant être d’éviter une répétition de ce qui s’est passé en 2006, lorsque l’équipe a perdu les trois matches et a terminé 31e du tournoi.

Pour l’entraîneur Luis Fernando Sanchez, la décision de jouer avec une ligne arrière à quatre était bizarre. Surtout en sachant que l’Espagne allait jouer avec une grosse majorité de possession de balle et a, par moments, lutté contre des défenses bunkerisées. Cela n’aurait pas changé le résultat final si Los Ticos a commencé avec cinq dans le dos, mais Fernandez a essentiellement admis qu’il avait fait une erreur tactique lorsqu’il est passé à un 5-4-1 après avoir pris du retard tôt.

La pire défaite précédente du Costa Rica lors d’une Coupe du monde était de trois buts : 1990 contre la Tchécoslovaquie (4-1), 2002 contre le Brésil (5-2) et 2006 contre l’Équateur (3-0).

Notes des joueurs

Espagne: U. Simon 6, C. Azpilicueta 7, S. Busquets 8, Gavi 9, M. Asensio 9, F. Torres 8, Rodri 7, J. Alba 8, D. Olmo 8, A. LaPorte 7, Pedri 7

Sous-titres : Soler 6, Morata 7, Balde 6, Koke 6, Williams 6

Costa Rica: K. Navas 3, K. Fuller 4, C. Borges 4, O. Duarte 4, A. Conteras 5, B. Oviedo 4, J. Bennette, J. Campbell, F. Calvo 4, C. Martinez 5, Y. Tejeda 5

Sous-titres : Waston 6, Ruiz 6, Zamora 5, Aguilera 5, Matarita 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Gavi

Compte tenu de la domination de l’Espagne, n’importe quel nombre de joueurs pourrait être mis en évidence ici, mais prenons un moment pour reconnaître l’importance de la performance de Gavi. Il est devenu le troisième plus jeune joueur (18 ans, 110 jours) à marquer en Coupe du monde et l’a fait avec un candidat au but du tournoi.

Le pire : Navas

Ce fut un désastre collectif, mais Navas a renfloué ses coéquipiers comme il l’a fait tant de fois dans les compétitions internationales.

Faits saillants et moments marquants

L’Espagne commence la Coupe du monde 2022 avec une victoire, ce qu’elle n’a pas réussi à faire lors des trois derniers tournois remontant à 2010, qu’elle a fini par remporter.

Nous verrons beaucoup de jeunes barcelonais Pedri et Gavi dans les années à venir.

Pedri, 19 ans, et Gavi, 18 ans, prennent leur tout premier départ en Coupe du monde ensemble 🤩 C’est une nouvelle ère pour le milieu de terrain espagnol 🇪🇸 pic.twitter.com/vVbB4dlcno — ESPN FC (@ESPNFC) 23 novembre 2022

Le milieu de terrain espagnol organise une masterclass contre le Costa Rica, qui est largement dominé.

Cette équipe espagnole et la stratégie de Luis Enrique me rappellent la citation d’Unai Emery d’il y a quelques semaines et comment la forme n’est pas importante. Tous #ESP le joueur est juste là pour aider le ballon à se déplacer. Laissez le ballon faire le travail. C’est la forme. — Luis Miguel Echegaray (@lmechegaray) 23 novembre 2022

Après que Gavi en ait marqué cinq pour l’Espagne avec une frappe étonnante, il ne fait aucun doute que l’équipe d’Enrique est une menace devant le but.

LE PREMIER BUT DE GAVI EN COUPE DU MONDE DE LA FIFA Il devient le plus jeune joueur à avoir marqué pour l’Espagne lors d’une Coupe du Monde de la FIFA 🔥🇪🇸 pic.twitter.com/ErWFoxArdn – Football FOX (@FOXSoccer) 23 novembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Ferran Torres d’Espagne : “Nous sommes contents. Nous savions que ce serait un match difficile. C’est vrai qu’à la mi-temps nous avions déjà une grosse avance mais dans une compétition comme celle-ci les buts peuvent être utiles, alors nous sommes allés plus loin… C’est ce que nous essayons de faire à chaque match, jouer de la première minute jusqu’à la 90e minute de la façon dont nous voulons jouer, et mener le match où nous voulons, et aujourd’hui nous y sommes parvenus… Maintenant, nous allons penser à l’Allemagne, regarder des vidéos de la façon dont ils jouent, et nous sommes ravis de jouer. Je ne sais pas si nous sommes candidats (pour gagner la Coupe du monde) mais nous avons un groupe extraordinaire, nous allons rendre les choses difficiles, et nous voulons faire de grandes choses.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– L’Espagne marque son 100e but en Coupe du monde – 6e nation à réaliser l’exploit.

– Gavi : A 18 ans et 110 jours, il deviendra le plus jeune joueur à jouer pour l’Espagne dans un grand tournoi international (EURO + CM).

– Gavi est le premier adolescent à marquer pour l’Espagne lors d’une Coupe du monde.

– Espagne : 81,3 % de possession de balle, le plus élevé dans un match de Coupe du Monde de la FIFA depuis 1966.

– 7 est le plus grand nombre de buts marqués par l’Espagne lors d’un match de Coupe du monde.

Suivant

Espagne: L’Espagne monte haut dans son match contre l’Allemagne sous le choc. La dernière fois que les deux puissances se sont rencontrées, l’Espagne a battu l’Allemagne 6-0 en UEFA Nations League (17 novembre 2020).

Costa Rica: Après sa pire performance en Coupe du monde, le Costa Rica doit affronter une équipe japonaise qui vient sans doute de remporter sa meilleure victoire de l’histoire. Cela pourrait ne pas être de bon augure pour Los Ticos mais ils ne devraient pas être aussi débordés qu’ils l’étaient contre l’Espagne.