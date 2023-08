L’Espagne bat l’Angleterre 1-0 pour sa toute première Coupe du monde

L’Espagne a remporté son premier Coupe du monde féminine titre moins d’un an après une rébellion de joueurs, tenant l’Angleterre 1-0 dimanche après le but d’Olga Carmona en première mi-temps.

Cette victoire a fait de La Roja la première équipe à détenir simultanément les titres mondiaux des moins de 17 ans, des moins de 20 ans et des seniors. L’Espagne est le cinquième vainqueur en neuf éditions du Coupe du monde féminine et rejoint l’Allemagne en tant que deux seules nations à avoir remporté les tournois masculin et féminin.

Au coup de sifflet final, les joueurs espagnols se sont entassés devant leur but. Ils dansaient encore sur le terrain jusqu’à la remise des trophées, où ils ont embrassé le trophée et levé les bras en signe de triomphe alors que des paillettes dorées tombaient d’en haut.

Les Lionnes tentaient de ramener une Coupe du monde en Angleterre pour la première fois depuis 1966, mais ont échoué de peu.

« C’est une équipe fantastique. Je pense qu’en première mi-temps, nous n’étions pas à notre meilleur, en deuxième mi-temps, nous avons définitivement mis le feu », a déclaré la capitaine anglaise Millie Bright. « Mais oui, nous n’avons tout simplement pas pu le terminer aujourd’hui. C’est la partie la plus difficile du football.

Lauren James d’Angleterre et Jennifer Hermoso d’Espagne s’affrontent pour le ballon lors de la finale de la Coupe du monde féminine de la FIFA le 20 août 2023 à Sydney, en Australie. /Getty Images

Pour l’Angleterre, a déclaré Bright, la défaite a entraîné « une énorme déception ».

« Vous savez au début, vous avez l’impression d’avoir échoué en ne gagnant pas », a-t-elle déclaré. « Je pense que dans quelques semaines et ça s’arrangera, ce sera vraiment très fier. »

Dans un match fortement offensif, la frappe du pied gauche de Carmona à la 29e minute était le seul but.

Pour célébrer, elle a soulevé son maillot pour révéler le mot « Merchi » griffonné à l’encre sur son maillot de corps, un clin d’œil apparent à son ancienne école.

Carmona a également marqué le but vainqueur à la 89e minute de Victoire espagnole 2-1 en demi-finale contre la Suède, devenant ainsi la première joueuse depuis Carli Lloyd en 2015 à marquer en demi-finale et finale de Coupe du monde.

L’Espagne a eu l’occasion de doubler la mise à la 68e mais la tentative de penalty de Jenni Hermoso a été sauvée par Mary Earps, qui a parfaitement anticipé et a plongé sur sa gauche.

La victoire de l’Espagne survient malgré une quasi-mutinerie des joueurs l’année dernière. Quinze joueurs ont déclaré qu’ils s’éloignaient de l’équipe nationale pour leur santé mentale tout en réclamant un environnement plus professionnel.

Trois de ces joueuses – Ona Batlle, Aitana Bonmatí et Mariona Caldentey – se sont réconciliées avec la fédération et ont participé à la Coupe du monde.

L’Angleterre avait un élan avant le tournoi après avoir remporté le Championnat d’Europe à domicile l’été dernier. Mais trois des meilleures joueuses de l’équipe, la capitaine Leah Williamson, Fran Kirby et Beth Mead, ont toutes eu des blessures au genou qui les ont tenues à l’écart de l’équipe de la Coupe du monde.

L’entraîneure anglaise Sarina Wiegman a été la première entraîneure à emmener ses équipes dans des matchs consécutifs pour le titre de la Coupe du monde. Elle a mené les Pays-Bas à la finale en 2019, mais s’est inclinée 2-0 face aux États-Unis. Elle est maintenant 0-2 dans le match de championnat.

L’Angleterre sortait d’un Victoire 3-1 contre l’Australie, pays hôte en demi-finale. Lauren James, qui a été la meilleure buteuse de l’équipe avec trois buts et trois passes décisives, a été contrainte de s’absenter deux matches après avoir été suspendue pour avoir piétiné la Nigériane Michelle Alozie pour ouvrir la phase à élimination directe.

Alors que James était disponible pour la finale, Wiegman a lancé Ella Toone et a utilisé l’ailier de Chelsea comme remplaçant en seconde période dans un double changement pour déclencher l’attaque.

L’une des meilleures chances de l’Angleterre a été à la 16e lorsque le tir de Lauren Hemp a frappé la barre transversale. Une minute plus tard, Salma Paralluelo a couru vers le but mais n’a pas pu obtenir un tir net et Earps a stoppé la tentative d’Alba Redondo dans la course devant le filet.

L’entraîneur Jorge Vilda a lancé Paralluelo, 19 ans, qui a marqué le but décisif pour l’Espagne contre la Suède, et le vainqueur du match en prolongation contre les Pays-Bas en quart de finale. Ces efforts l’ont aidée à remporter le prix de la jeune joueuse du tournoi, tandis qu’Earps a remporté le Gant d’or du meilleur gardien de but et Bonmati a remporté le Ballon d’or du meilleur joueur de la Coupe du monde.

Paralluelo a failli marquer des secondes à la mi-temps mais son tir a touché le poteau.

Le chanvre a eu une autre chance à la 54e mais l’a envoyée large. Une minute plus tard, elle a reçu un carton jaune pour une faute sur Laia Codina.

L’Espagne a eu une chance de doubler l’avance au milieu de la seconde période après qu’une revue vidéo ait accordé un penalty après le handball de Keira Walsh. Mais Earps a gardé l’Angleterre dans le match, comme elle l’a fait avec sa succession d’arrêts tardifs.

Une fan espagnole montre son émotion au coup de sifflet final tout en regardant une transmission en direct sur un écran géant à Madrid alors que l’Espagne était vaincue. L’Angleterre en finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, le 20 août 2023. /Getty Images

Vilda a eu du mal à travailler avec Alexia Putellas, double vainqueur du Ballon d’Or, qui revenait encore d’un ACL déchiré l’année dernière. Pour la finale, Putellas était sur le banc au départ.

Putellas est entré dans le match avec 15 secondes à jouer dans le temps réglementaire, mais il y avait 13 minutes de temps d’arrêt.

Après le match, Putellas était en larmes alors que ses coéquipières dansaient devant les fans brandissant des drapeaux derrière le banc de l’équipe.

Il y avait 75 784 fans à la finale au Stadium Australia, dont la grande joueuse de tennis Billie Jean King.

Les deux équipes se sont rencontrées l’an dernier en quarts de finale de l’Euro, l’Angleterre revenant de l’arrière pour battre l’Espagne 2-1 en prolongation sur le but de Georgia Stanway.