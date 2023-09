L’Espagne bat la Suisse lors de son premier match à domicile depuis la Coupe du monde

L’équipe féminine espagnole a reçu mardi le soutien d’une foule record lors de son premier match à domicile depuis sa victoire en Coupe du monde.

Une foule de 14 194 personnes a vu l’Espagne battre la Suisse 5-0 en Ligue des Nations, dépassant le précédent record de 11 209 supporters pour un match de l’équipe nationale féminine en Espagne, établi lors d’un match amical contre les États-Unis l’année dernière.

La foule locale, qui n’a pas rempli le stade Nuevo Arcangel de Cordoue, d’une capacité de 21 000 places, a manifesté son soutien aux joueurs qui luttent contre le sexisme depuis que leur titre mondial a été terni par un scandale déclenché par l’ancien président de la fédération espagnole de football, Luis Rubiales. , embrassant la joueuse Jenni Hermoso sur les lèvres lors de la cérémonie de remise des prix de la Coupe du monde.

Les joueurs ont boycotté l’équipe nationale, mais un accord a finalement été conclu avec la fédération et les médiateurs gouvernementaux pour une réforme significative de la fédération assiégée.

La manager par intérim de l’Espagne, Montse Tome, qui avait surpris de nombreux joueurs boycottés lorsqu’elle les avait appelés, s’est dite satisfaite de la réaction de l’équipe.

« Les joueurs ont été 100% professionnels et ce que nous voulons, c’est profiter de la victoire d’aujourd’hui et commencer le prochain camp d’entraînement en force », a déclaré Tome lors d’une conférence de presse à Cordoue, lorsqu’on lui a demandé si elle avait le soutien des joueurs pour rester aux commandes.

Les joueuses de l’équipe féminine espagnole célèbrent après avoir marqué un but contre la Suisse dans la Ligue des Nations. Getty Images

« J’ai confiance en mon travail et j’ai l’impression d’avoir toujours eu la confiance des joueurs. C’est ce qu’ils m’ont montré tout au long du processus.

« Dans le football et en compétition, gagner donne toujours quelque chose de différent. Nous sommes heureux. »

Une banderole brandie par les supporters de Cordoue disait « Votre combat est notre fierté. Vous n’êtes pas seuls. »

Avant le match, les joueurs des deux équipes se sont réunis et ont brandi une banderole avec les mots « Se Acabo » — en espagnol pour « c’est fini » — suivis de « Notre combat est le combat mondial ».

Le slogan « Se Acabo » a été lancé par la coéquipière d’Hermoso, Alexia Putellas, la joueuse vedette espagnole, et a constitué un appel de ralliement au milieu du scandale. Le nouvel entraîneur Montse Tomé a exclu Hermoso de l’équipe « pour la protéger ».

Les joueurs portaient également des bracelets avec le slogan « Se Acabo » et levaient les poignets en posant derrière la banderole.

L’équipe nationale a présenté le trophée de la Coupe du Monde aux supporters, Putellas et Irene Paredes l’ayant soulevé devant le public local.

« J’espère que le moment arrive [when we can focus only on football] », a déclaré Aitana Bonmati, auteure d’un doublé lors de la victoire. » Mais comme vous le savez, tout ne dépend pas de nous. [the players]. Beaucoup de choses ont été dites entre les différentes organisations, beaucoup d’accords et d’engagements ont été pris, j’espère donc que nous ferons tous notre part pour que cela ne se reproduise plus et que nous puissions montrer au monde ce que nous sommes : des champions du monde et un pays développé.

« C’est un honneur de voir le stade plein aujourd’hui. Je pense que la Coupe du Monde est un moment avant et après. Nous encourageons les supporters à continuer de venir voir les matchs. Nous sommes heureux de pouvoir célébrer la Coupe du Monde avec un match devant de nos fans. »

Le premier match de l’Espagne après la Coupe du Monde a été une victoire 3-2 contre la Suède en Ligue des Nations la semaine dernière.