L’Espagne bat la Suisse aux tirs au but pour atteindre les demi-finales

Le gardien de but Unai Simon était le héros alors que l’Espagne a battu la Suisse à 10 3-1 aux tirs au but vendredi pour organiser une demi-finale de l’Euro 2020 contre la Belgique ou l’Italie.

Après un match nul 1-1 à Saint-Pétersbourg qui a vu les Suisses jouer pendant 43 minutes contre un homme, Simon a effectué deux arrêts lors des tirs au but pour aider à maintenir la candidature de l’Espagne pour une quatrième couronne européenne, un record.

Ce fut un déchirement pour la Suisse, qui cherchait à atteindre les demi-finales d’un tournoi majeur pour la première fois de son histoire.

L’Espagne a pris l’avantage dès le début lorsque Denis Zakaria a percé son propre filet, mais la Suisse a été la meilleure équipe pendant de longues périodes et Xherdan Shaqiri, remplaçant Granit Xhaka suspendu en tant que capitaine, a égalisé à la 68e minute.

Les Suisses ont été réduits à 10 hommes avec 13 minutes à jouer, cependant, lorsque le milieu de terrain Remo Freuler a été licencié de manière controversée pour un tacle sur Gerard Moreno.

Le gardien suisse Yann Sommer, héros de la victoire aux tirs au but contre la France championne du monde en huitièmes de finale, a réalisé une série de beaux arrêts en prolongation.

Mais Simon a sauvé Fabian Schaer et Manuel Akanji, tandis que Ruben Vargas a flambé dans une finale tendue alors que l’Espagne s’est faufilée, avec Mikel Oyarzabal écrasant le tir au but gagnant.

Les hommes de Luis Enrique affronteront la Belgique ou l’Italie, qui se rencontreront à Munich plus tard vendredi, à Wembley mardi.

Après avoir marqué 10 buts lors de leurs deux matches précédents, c’était un retour au type de performances prodigieuses qui ont vu l’Espagne tirer ses deux premiers matches de groupe contre la Suède et la Pologne.

Mais les vainqueurs 2008 et 2012 avaient fait un début de rêve pour ce quart de finale, prenant la tête dans des circonstances heureuses à la huitième minute seulement.

Un corner n’a été dégagé que jusqu’à Jordi Alba, dont la volée du pied gauche a été détournée par Sommer par le milieu de terrain suisse Zakaria, jouant uniquement à la place de Xhaka.

C’était le 10e but contre son camp de l’Euro 2020, plus que les 15 autres éditions réunies.

Alvaro Morata a gâché une excellente occasion en se dirigeant trop près de Sommer lorsqu’il n’était pas marqué, mais la Suisse a ensuite commencé à se développer.

Silvan Widmer a dévié d’un corner, avant que Steven Zuber ne pense avoir gagné un penalty avant d’être signalé hors-jeu.

Le sélectionneur espagnol Luis Enrique a envoyé Dani Olmo pour Pablo Sarabia à la mi-temps et l’homme du RB Leipzig a menacé dans les 60 secondes, voyant sa volée basse bien tenue par Sommer.

Zakaria a été terriblement proche de rattraper son propre but précédent lorsque sa tête s’est étendue de peu.

La Suisse a eu une chance encore plus grande de égaliser à la 64e minute, alors que Shaqiri a déclenché une contre-attaque rapide qui s’est terminée par une bonne réaction du gardien espagnol Unai Simon pour empêcher l’effort poignardé de Zuber au poteau proche.

– Shaqiri frappe –

Mais les outsiders ont trouvé l’égalisation qu’ils méritaient quatre minutes plus tard, alors que Freuler s’accrochait à un ballon libre après une confusion dans la défense espagnole et cadrait pour que Shaqiri se place dans le coin le plus éloigné et marque son troisième but du tournoi.

Cependant, le schéma du jeu a changé à la 77e minute, lorsque l’arbitre Michael Oliver a donné à Freuler ses ordres de marche pour un défi de glissement sur le remplaçant espagnol Moreno.

La Suisse a réussi à tenir l’Espagne à distance jusqu’à la fin du temps réglementaire avec une relative facilité, mais à la troisième minute de la demi-heure supplémentaire, Moreno aurait dû remettre l’Espagne en tête, mais a raté le centre d’Alba à bout portant.

La Suisse a peut-être eu la chance de ne pas voir un autre homme expulsé peu de temps après, lorsque Widmer a échappé à un deuxième carton jaune pour une faute cynique sur Olmo.

Moreno a en quelque sorte laissé passer une autre occasion en or, refusée à bout portant par Sommer, avant que le bouchon du Borussia Moenchengladbach ne réalise un excellent arrêt de plongée contre Oyarzabal.

Sommer a réalisé huit arrêts en prolongation seulement, mais son seul lors de la fusillade de Rodri n’a pas suffi, malgré le fait que Sergio Busquets ait également frappé le poteau, la Suisse ayant raté trois de ses quatre pénalités.

