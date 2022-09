L’Espagne a battu la Serbie lors de son match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe Davis mercredi sous le regard du champion de l’US Open Carlos Alcaraz, mais la Grande-Bretagne et Andy Murray ont perdu contre les États-Unis.

Alcaraz, qui a fait ses débuts en Coupe Davis lors d’un match de qualification contre la Roumanie en mars, n’est arrivé à Valence que mardi après être devenu le plus jeune numéro un mondial masculin de l’histoire avec le triomphe de dimanche à New York.

Avec Rafael Nadal également absent contre une équipe de Serbie en l’absence de Novak Djokovic, Albert Ramos-Vinolas a remporté le match d’ouverture contre Laslo Djere 2-6, 7-6 (7/5), 7-5.

Roberto Bautista Agut a assuré l’égalité du groupe B pour l’Espagne en battant Miomir Kecmanovic 7-6 (7/5), 7-6 (7/5) au deuxième simple.

“Les meilleures expériences de ma vie en jouant au tennis ont été dans cette compétition”, a déclaré Bautista Agut.

“Aujourd’hui, j’ai vraiment aimé jouer devant le public espagnol à Valence, à côté de ma ville natale. Je suis épuisé car c’était un match difficile et nous avons (encore) beaucoup de travail à faire cette semaine.

Marcel Granollers et Pedro Martínez ont scellé une victoire 3-0 en remportant le double contre Nikola Cacic et Dusan Lajovic 6-7 (5/7), 6-2, 6-2.

Jack Sock et Rajeev Ram, des États-Unis, ont scellé une victoire 2-1 contre la Grande-Bretagne dans le groupe D à Glasgow, devançant Murray et Joe Salisbury 5-7, 6-4, 7-5 dans un match en double palpitant qui s’est terminé bien après minuit. .

“Nous jouions contre l’une des plus grandes légendes du jeu, jouant dans son pays d’origine”, a déclaré Sock à propos de Murray.

« C’était une ambiance électrique. Nous avons tenu le coup et avons remporté la victoire.

Ram a déclaré qu’il n’avait pas été facile d’être de l’autre côté du filet de son partenaire de double régulier, Salisbury.

« C’est délicat, on joue ensemble depuis quatre ans. Mais nous sortons et concourons du mieux que nous pouvons », a déclaré Ram. “Jouer pour notre pays est énorme pour nous.”

Plus tôt, Cameron Norrie, le numéro huit mondial, avait vaincu Taylor Fritz, 12e, 2-6, 7-6 (7/2), 7-5 pour amener la Grande-Bretagne au niveau du match nul après que Tommy Paul ait battu Dan Evans en trois sets dans le caoutchouc d’ouverture.

“Les gars ont tout donné”

L’arrivée tardive signifiait que les joueurs américains n’auraient que quelques heures de repos jusqu’à ce qu’ils soient de retour sur le terrain jeudi pour affronter le Kazakhstan.

“Ces gars-là ont tout donné, l’équipe GB a tout donné”, a déclaré le capitaine américain remplaçant Bob Bryan.

« Il est 0100 un jeudi. On doit repartir dans 13 heures. Le Kazakhstan ne sera pas plus facile.

Lorenzo Musetti et Matteo Berrettini ont offert à l’Italie un début de campagne parfait avec une victoire sur la Croatie à Bologne.

Musetti, 20 ans, a battu Borna Gojo 6-4, 6-2 dans le groupe A.

L’ancien finaliste de Wimbledon, Berrettini, a dû riposter après un set contre la championne des Masters de Cincinnati, Borna Coric, mais a gagné 6-7 (4/7), 6-2, 6-1.

Simone Bolelli et Fabio Fognini ont battu Nikola Mektic et Mate Pavic au tie-break du dernier set pour compléter un balayage 3-0.

L’Italie a de grands espoirs de ne remporter qu’un deuxième titre de Coupe Davis et le premier depuis 1976.

Leur joueur le mieux classé Jannik Sinner pourrait encore être prêt à jouer contre l’Argentine vendredi.

L’Allemagne a commencé le Groupe C avec une première victoire en Coupe Davis contre la France depuis 1938 après que Tim Puetz et Kevin Krawietz ont battu Nicolas Mahut et Arthur Rinderknech en double à Hambourg.

“Faire une histoire positive est toujours formidable”, a déclaré le capitaine allemand Michael Kohlmann, dont le pays avait perdu les huit rencontres précédentes avec les Français.

“Aujourd’hui, c’était comme des montagnes russes, mais au final, c’est une grande victoire. C’est énorme pour nous. »

Jan-Lennard Struff a battu Benjamin Bonzi 6-4, 2-6, 7-5 pour donner l’avantage à l’équipe locale, avant qu’Adrian Mannarino n’égalise avec une victoire 6-4, 6-3 sur Oscar Otte.

