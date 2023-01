L’Espagne bat la Malaisie aux tirs au but pour s’affronter en quart de finale avec l’Australie

L’Espagne a battu la Malaisie 4-3 aux tirs au but dans un match croisé passionnant pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde masculine de la FIH après que les deux équipes se soient affrontées 2-2 à Bhubaneswar dimanche.

L’Espagne affronte désormais les prétendants au titre et l’Australie en tête de la poule A lors des huitièmes de finale mardi.

Après que les deux équipes se soient retrouvées sans but à la mi-temps, Faizal Saari a donné l’avantage à la Malaisie à la 35e minute, mais Marc Miralles (41e) et Xavier Gispert (42e) ont marqué coup sur coup pour donner l’avantage à l’Espagne 2-1.

Shello Silverius a ensuite marqué un beau panier pour porter le score à 2-2.

Aux tirs au but, c’était 3-3 après que le premier set de cinq joueurs ait tiré. Firhan Ashari, Faizal Saari et Suhaimi Shahmie Irfan ont marqué pour la Malaisie, tandis que Marhan Jalil et Shello Silverius ont manqué. Marc Miralles, Bonastre Jordi et Gispert Xavier ont marqué pour l’Espagne tandis qu’Alvaro Iglesias et Marc Reyne n’ont pas réussi à marquer.

Les deux équipes étant à égalité 3-3, la mort subite a été appliquée.

L’Espagnol Marc Miralles a marqué tandis que Firhan Ashari a manqué.

L’Espagne, qui avait terminé troisième de la poule D derrière l’Angleterre et l’Inde, a dominé le match avec beaucoup de pénétration du cercle mais les malaisiens rapides ont été impressionnants dans la contre-attaque.

L’Espagne a obtenu jusqu’à huit corners de pénalité mais les a tous gaspillés. La Malaisie a gagné un CP qu’elle n’a pas pu convertir.

La Malaisie a réussi à mettre le ballon dans le but espagnol à la première minute du quatrième quart-temps, mais le but a été refusé, l’arbitre ayant décidé que le ballon avait touché le bâton arrière de Faizal Saari.

