Personnes entrant à Gibraltar depuis l’Espagne – REUTERS / Jon Nazca

L’Espagne sera en mesure de décider qui peut entrer à Gibraltar dans le cadre d’un accord post-Brexit, a déclaré son ministre des Affaires étrangères, déclenchant une réaction furieuse de la part du ministre en chef du territoire.

Quelques heures à peine avant que le Royaume-Uni ne quitte officiellement l’UE, un accord préliminaire a été conclu qui permet à Gibraltar de rejoindre la zone Schengen, garantissant la libre circulation des personnes et des marchandises dans le territoire britannique d’outre-mer.

Mais dans une interview accordée au journal espagnol El Pais, la ministre des Affaires étrangères Arancha González Laya a déclaré: «Schengen dispose d’un ensemble de règles, de procédures et d’instruments pour les appliquer, y compris sa base de données, à laquelle seule l’Espagne a accès. Gibraltar et le Royaume-Uni ne le font pas.

«Pour entrer dans un Gibraltar intégré à l’espace Schengen, la responsabilité du contrôle aux frontières est entre les mains des Espagnols.

«C’est pourquoi la décision finale quant à l’entrée dans l’espace Schengen est bien entendu espagnole.

La ministre espagnole des Affaires étrangères Arancha González Lay – Fernando Alvarado / EPA-EFE / Shutterstock

Lorsqu’on lui a demandé si cela signifiait que l’Espagne aurait le « dernier mot » sur qui pourrait entrer à Gibraltar, Mme Laya a déclaré: « Bien sûr, parce que la gestion du contrôle d’entrée dans l’espace Schengen appartient à l’Espagne. »

Elle a ajouté qu’il y aurait une présence espagnole à Gibraltar afin de mener à bien les tâches minimales de contrôle Schengen.

Cette affirmation a suscité une vive réaction de la part de Fabian Picardo, le ministre en chef du territoire.

Il a tweeté: «En vertu de l’accord de la Saint-Sylvestre, seul Gibraltar décidera qui entre à Gibraltar et les agents espagnols n’exerceront aucun contrôle à Gibraltar à l’aéroport ou au port maintenant ou dans quatre ans. Ceci est notre terre. Ça ne pourrait pas être plus clair. «

Avant la pandémie, 28 500 personnes en moyenne traversaient la frontière par jour, dont environ 15 000 frontaliers.

Gibraltar n’a jamais fait partie de l’union douanière, mais a fait partie du marché unique.

Bien que l’accord ait été conclu en principe, il devra être formellement transformé en traité, ce qui pourrait prendre six mois et voir Gibraltar établir des liens plus étroits avec l’UE juste après que le Royaume-Uni ait officiellement rompu ses liens avec le bloc.

À la suite de l’accord, Boris Johnson a tweeté pour offrir son «accueil chaleureux» à l’accord politique sur les relations futures de Gibraltar avec l’UE.

«Le Royaume-Uni a toujours été et restera totalement attaché à la protection des intérêts de Gibraltar et de sa souveraineté britannique», a déclaré M. Johnson.

Dans le cadre de l’accord conclu, Frontex, la force frontalière de l’UE, «aidera l’Espagne» à contrôler la sécurité à l’aéroport et au port de Gibraltar pendant une période de transition de quatre ans.