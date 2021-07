L’Espagne arrête un Britannique de 22 ans à la suite d’une demande américaine concernant une arnaque au bitcoin qui a compromis des comptes Twitter de premier plan

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé mercredi que Joseph O’Connor, 22 ans, avait été arrêté à Estepona, en Espagne, pour plusieurs accusations de piratage. Certains des comptes Twitter auraient été compromis, notamment ceux du président américain Joe Biden, de l’ancien président Barack Obama et du fondateur de Tesla, Elon Musk.

O’Connor sera traduit en justice devant le tribunal de district américain du district nord de Californie, a déclaré le DOJ, pour être officiellement inculpé pour des intrusions informatiques présumées, notamment le piratage de comptes TikTok et Snapchat, ainsi que pour le cyberharcèlement d’un mineur. Parallèlement à ces allégations, il fait face à plusieurs chefs d’accusation pour avoir accédé à des ordinateurs sans autorisation, ainsi que pour des communications menaçantes et extorquantes.

En juillet 2020, Twitter a confirmé que plus de 130 comptes avaient été ciblés par des pirates qui ont utilisé une attaque de spear phishing pour voler des informations personnelles et accéder aux comptes. Des messages ont ensuite été publiés à partir des comptes compromis faisant la promotion d’un système frauduleux de crypto-monnaie, qui aurait sécurisé plus de 100 000 $ de bitcoins avant que la plate-forme n’arrête ses activités.

Trois autres jeunes hommes ont été arrêtés en lien avec l’escroquerie. Un adolescent de Floride, qui n’avait que 17 ans au moment du piratage, a plaidé coupable en mars 2021 pour avoir coordonné le piratage et a été condamné à trois ans.

Pendant ce temps, un jeune de 22 ans originaire de Floride et un résident britannique de 19 ans ont également été inculpés pour leur implication présumée et sont actuellement jugés.

