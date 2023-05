L’Espagne arrête 7 personnes après des incidents racistes visant Vinicius Jr

La police a arrêté sept hommes mardi pour des crimes de haine présumés contre le joueur de football du Real Madrid, Vinicius Jr, alors que la principale ligue de football espagnole demandait des modifications à la loi espagnole qui lui permettraient de prendre des mesures pour lutter contre le racisme dans les stades.

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a exprimé son soutien à Vinicius Jr, qui, selon lui, resterait au club.

Il a fustigé les protocoles « obsolètes » de l’Espagne pour lutter contre le racisme dans le sport, et a déclaré qu’il envisagerait de retirer ses joueurs du terrain s’ils étaient à nouveau maltraités lors d’un match alors que Vinicius Jr participait au match de Liga dimanche à Valence.

Puma, sponsor de Valence et de la Liga, a également offert son soutien à Vinicius Jr, tout comme la banque espagnole Santander, dont le parrainage en titre avec la Liga se termine après cette saison.

« Chez PUMA, nous ne tolérons pas le racisme, nous condamnons la discrimination sous toutes ses formes et sommes solidaires avec Vinicius Junior », a déclaré Puma dans un communiqué à Reuters.

Une enquête pour crime de haine a été ouverte après qu’une effigie gonflable vêtue du maillot n°20 de l’ailier Vinicius Jr a été accrochée à un pont devant les terrains d’entraînement du club. À côté se trouvait une banderole rouge et blanche de 16 m (17,5 verges) – les couleurs de l’équipe rivale de l’Atletico Madrid – qui disait « Madrid déteste le Real ».

Quatre hommes ont été arrêtés à Madrid, a indiqué la police, dont trois membres d' »un groupe radical de supporters d’un club madrilène », qui étaient auparavant signalés lors des matchs comme « à haut risque » pour aider à lutter contre la violence pendant les matchs.

Trois hommes ont également été arrêtés à Valence pour conduite raciste visant Vinicius Jr lors du match de dimanche, a indiqué la police sur Twitter.

Vinicius Jr, dans un article sur les réseaux sociaux, a qualifié les abus racistes d ‘ »inhumains » et a demandé aux sponsors et aux diffuseurs de tenir LaLiga responsable.

‘IMPUISSANT’

La tribune sud de Valence sera partiellement fermée pendant cinq matches et le club condamné à une amende de 45 000 euros (49 536 $), a annoncé mardi la Fédération espagnole de football (RFEF).

Cependant, LaLiga a déclaré dans une déclaration antérieure qu’elle se sentait « impuissante » à s’attaquer au problème alors que la législation espagnole limitait ses actions à la simple détection et au signalement des incidents racistes.

Il a demandé instamment que la loi soit modifiée afin qu’elle puisse annuler les matches et interdire les supporters des stades si un comportement raciste est détecté.

« LaLiga est extrêmement frustrée par l’absence de sanctions et de condamnations par les instances disciplinaires sportives, les administrations publiques et les tribunaux des administrations publiques et des instances juridictionnelles auprès desquelles les plaintes sont déposées », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Vinicius a exprimé sa frustration que la Liga n’ait pas exercé de pression sur la fédération espagnole de football, qui a le pouvoir d’appliquer des fermetures et des interdictions de stades, selon des sources proches du joueur.

La fédération peut annuler un match si les insultes racistes se poursuivent après une période de 10 minutes pendant laquelle le jeu est mis en pause et la foule avertie. A ce jour, aucun match en Espagne ne l’a imposé.

Le joueur brésilien a été particulièrement lésé par les commentaires du président de la Liga Javier Tebas dimanche, dans lesquels il a accusé le joueur de ne pas se présenter aux réunions afin que la Liga puisse expliquer ce qu’elle a fait pour lutter contre le racisme, ont déclaré des sources proches du joueur. Reuters.

Vinicius était initialement réceptif à une réunion si elle se tenait à huis clos, selon les sources, mais l’a refusée, estimant que l’administrateur de la Liga cherchait à faire de la publicité en la tenant dans ses bureaux de Madrid.

LaLiga a refusé de commenter le projet de rencontre avec Vinicius tandis que la fédération de football n’a pas répondu à une demande de commentaire sur ses pouvoirs d’annulation de matchs.

La fédération et la Liga ont annoncé mardi lancer une campagne jusqu’à la fin de la saison contre le racisme.

