L’Espagne arrache la gloire de la Ligue des Nations avec une victoire en fusillade contre la Croatie

Dani Carvajal a inscrit un penalty de Panenka pour remporter la Ligue des Nations espagnole dimanche, avec une victoire 5-4 aux tirs au but contre la Croatie, après un match tendu terminé 0-0 après prolongation.

Le gardien espagnol Unai Simon a refusé Lovro Mayer et Bruno Petkovic sur place, avant que Carvajal ne rentre effrontément à la maison pour remporter à La Roja son premier trophée depuis l’Euro 2012 et briser le cœur des Croates.

L’équipe de Zlatko Dalic, finaliste de la Coupe du monde en 2018 et troisième en 2022, n’a jamais remporté de trophée majeur et espérait que le succès de la Ligue des Nations couronnerait une brillante carrière internationale pour le capitaine Luka Modric.

Cette victoire est un regain de confiance pour le nouvel entraîneur espagnol Luis de la Fuente après de vives critiques en mars après une défaite face à l’Écosse lors des éliminatoires de l’Euro 2024. Il a également vengé leur défaite finale de 2021 contre la France.

« Pour nous, c’était une opportunité unique, nous sommes sortis tôt dans un autre tournoi (à la Coupe du monde au Qatar) et aujourd’hui nous avons dû en profiter », a déclaré le défenseur du Real Madrid Carvajal à la chaîne espagnole TVE.

« Nous avions confiance avec les tirs au but et ça s’est bien passé, je savais comment j’allais tirer, et je savais que j’allais être sixième… Je voulais le prendre à la Panenka et ça s’est bien passé. »

Dalic a averti que plus de 25 000 supporters croates devaient se rendre à Rotterdam et ils ont rempli la majorité du stade, De Kuip une mer de carrés à carreaux rouges et blancs, à l’exception d’une modeste zone de supporters espagnols.

Les Croates ont scandé le nom de Modric à la 10e minute, correspondant à son numéro de maillot, un plaidoyer pour qu’il ne se retire pas de ses fonctions internationales après le tournoi, comme cela avait été répandu.

Sur le terrain, l’Espagne a pris les devants, Gavi forant de peu après avoir pressé furieusement pour récupérer le ballon.

Juste au moment où le match commençait à tomber dans une légère accalmie, sous le brouillard rose de la fumée des fusées éclairantes croates, l’Espagne était presque rattrapée par le long ballon de Josip Juranovic au-dessus d’Andrej Kramaric.

L’attaquant fonce sur le but d’Unai Simon mais au moment où il appuie sur la gâchette, Aymeric Laporte réalise un superbe coup de pied.

Malgré 14 buts lors des trois matchs précédents, la première mi-temps s’est terminée sans but, tout comme lors des deux précédentes finales de la Ligue des Nations, remportées respectivement par le Portugal et la France en 2019 et 2021.

– Serré et tendu –

L’équipe de Dalic a émergé le plus fort et l’homme large de Tottenham, Ivan Perisic, jouant à l’arrière gauche, était une menace constante, tout comme le capitaine espagnol Jordi Alba.

L’ancien défenseur de Barcelone a trouvé Asensio avec un centre dangereux que l’attaquant a dirigé sur le toit du filet. La Roja n’a pas réussi à marquer un tir cadré dans les 80 premières minutes.

Mario Pasalic a pris la tête large à l’autre bout avant d’être remplacé par Petkovic, qui était la star de la demi-finale de la Croatie contre les Pays-Bas – dans la mesure où un journal croate l’a décrit comme « Bruce Willis en chaussures de football ». Cela n’a pas prouvé le cas cette fois. .

L’Espagne a envoyé son propre vainqueur de la demi-finale en réponse, Joselu remplaçant Morata, tandis qu’Ansu Fati est également entré dans la mêlée.

C’est le jeune attaquant barcelonais qui s’est rapproché le plus du but dans les 90 minutes pour chaque équipe, avec sa frappe basse dégagée de la ligne par le diligent Perisic.

La Croatie a fait appel en vain pour un penalty après que Nacho se soit emmêlé avec Borna Sosa, et le remplaçant espagnol Dani Olmo, qui a passé six ans avec le Dinamo Zagreb, a martelé alors que les prolongations se poursuivaient dans le même schéma serré.

Les équipes étant inséparables, le match s’est joué aux tirs au but.

Après que Simon a refusé Mayer, Aymeric Laporte a eu la chance de remporter la victoire mais a touché la barre.

Le stoppeur de l’Athletic Bilbao, Simon, s’est jeté à fond sur sa droite pour sauver Petkovic et préparer le terrain pour que Carvajal déclenche les célébrations espagnoles.

« Nous sommes si heureux, c’était un match vraiment difficile et c’est si difficile à faire », a déclaré le buteur de la finale de la Ligue des champions de Manchester City, Rodri, homme du match.

« Cette génération promet beaucoup. Nous étions très forts mentalement. Il y a des choses à améliorer, mais gagner c’est toujours bien, nous devons célébrer. »

