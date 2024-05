L’Espagne approuve la loi d’amnistie sur le référendum sur l’indépendance de la Catalogne en 2017

De nombreux électeurs ont été blessés par une violente intervention policière et une déclaration d’indépendance a suivi le scrutin – tout comme la répression du gouvernement espagnol, qui a limogé le gouvernement catalan et imposé un contrôle direct. Neuf dirigeants politiques ont été emprisonnés pour des crimes, notamment de sédition, tandis que M. Puigdemont a traversé la frontière vers la France, puis vers la Belgique, évitant de peu son arrestation.

Même si le gouvernement de M. Sánchez a déjà gracié les dirigeants politiques et les militants emprisonnés, l’amnistie va encore plus loin. Il rejettera les poursuites contre les personnes poursuivies pour un large éventail d’accusations, notamment le détournement de fonds publics pour financer le référendum de 2017 ; la désobéissance civile – par exemple, de la part d’enseignants qui ont ouvert des écoles pour servir de bureaux de vote ; et résister aux autorités en participant à des émeutes qui ont empêché les forces de l’ordre espagnoles de rassembler des preuves.

Les seules exceptions à la nouvelle législation d’amnistie concernent les cas liés au terrorisme.

La mesure a été approuvée par le Parti socialiste au pouvoir et ses partenaires de coalition après un processus parlementaire de plusieurs mois. La chambre haute espagnole, qui dispose de pouvoirs limités et est contrôlée par le Parti populaire d’opposition, avait auparavant opposé son veto à ce projet.

M. Sánchez et ses alliés ont défendu l’amnistie comme la meilleure voie pour une coexistence pacifique en Catalogne. Félix Bolaños, le ministre de la présidence, a qualifié la loi de « pas définitif vers la clôture d’une période difficile et l’ouverture d’une période de prospérité ».