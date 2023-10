L’Espagne appelle Jenni Hermoso pour la première fois depuis le scandale des baisers lors de la Coupe du monde | Actualités footballistiques

Jenni Hermoso a été incluse dans l’équipe féminine espagnole pour la première fois depuis le scandale du baiser non sollicité que l’ancien président de la fédération de football, Luis Rubiales, lui a donné après la finale de la Coupe du monde féminine en Australie.

Le nouvel entraîneur Montse Tome a inclus le milieu de terrain de 33 ans, qui joue pour l’équipe mexicaine de Pachuca, dans son équipe pour affronter la Suisse et l’Italie plus tard ce mois-ci dans la Ligue des Nations.

Hermoso a été dans l’œil de la tempête qui a secoué le football espagnol après que Rubiales l’ait embrassée de force sur les lèvres lors de la cérémonie de remise des prix après la victoire de l’Espagne sur l’Angleterre en finale de la Coupe du monde féminine en Australie le 20 août.

Rubiales était à l’époque à la tête de la Fédération royale espagnole de football (RFEF), mais il a depuis démissionné suite au tollé suscité par le baiser, 39 joueurs de l’équipe nationale étant en grève pour exiger des changements.

Il a dit que le baiser était réciproque et consensuel, mais Hermoso a déclaré que cela avait été fait sans son consentement.

Le scandale a également entraîné le limogeage de l’entraîneur Jorge Vilda, qui a été remplacé par Tome, son numéro deux.

Le mois dernier, Tome a convoqué la majorité des joueuses vainqueurs de la Coupe du Monde Féminine pour sa première équipe d’Espagne, mais a laissé de côté Hermoso – le meilleur buteur espagnol de tous les temps – pour « la protéger ».

La décision de la laisser de côté a été critiquée par de nombreux joueurs et par Hermoso elle-même.

« Me protéger de quoi ? Et de qui ? Hermoso a demandé dans un communiqué.

« J’ai hâte de la voir »

Interrogée sur l’inclusion d’Hermoso lors d’une conférence de presse mercredi, Tome a déclaré qu’elle avait parlé avec la joueuse et a réitéré que son absence dans l’équipe précédente était une tentative de la protéger.

« Il n’y avait aucun problème avec elle à ce moment-là. Nous avons pris la décision de ne pas l’inclure pour la protéger, nous avons pensé que c’était la meilleure chose pour elle à ce moment-là », a-t-elle déclaré.

« Moi et mon équipe d’entraîneurs lui avons parlé, je sens qu’elle va mieux, elle a marqué trois fois en quatre matchs. Nous savons déjà quelle joueuse elle est », a ajouté Tome.

« Nous avons hâte de la voir et de commencer à nous entraîner et à penser à l’Italie et à la Suisse. »

L’Espagne affrontera l’Italie le 27 octobre et la Suisse le 31 octobre. L’Espagne occupe actuellement la tête de son groupe avec deux victoires sur deux et cherchera à se rapprocher de sa place en finale.

Trois autres joueuses que Tome avait laissées de côté en raison de blessures le mois dernier – Esther Gonzalez, Ivana Andres et Salma Paralluelo – ont également reçu le feu vert pour revenir.

Rubiales a comparu le mois dernier devant un tribunal de Madrid qui examine une plainte pour agression sexuelle contre l’homme de 46 ans à la suite du baiser.

En vertu d’une récente réforme du code pénal espagnol, un baiser non consensuel peut être considéré comme une agression sexuelle, une catégorie pénale qui regroupe tous les types de violences sexuelles.

Les sanctions pour un baiser forcé peuvent aller d’une amende à quatre ans de prison.

Rubiales est également accusé de « coercition » pour avoir prétendument fait pression sur Hermoso pour qu’il prenne sa défense immédiatement après que la fureur suscitée par le baiser ait éclaté.

Hermoso a déclaré aux procureurs qu’elle avait subi des pressions répétées de la part des responsables de la fédération pour « minimiser » le baiser.